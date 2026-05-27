Троекуровское кладбище — место памяти и своеобразная летопись современной эпохи.
Здесь покоятся артисты, телеведущие, музыканты, политики и другие известные люди, чьи голоса, роли и истории знакомы всей стране.
Вы пройдёте мимо необычных памятников, узнаете о судьбах знаменитостей и поймёте, почему это место порой называют ярмаркой тщеславия.
Описание экскурсии
Пройдём по некрополю, где нашли последний приют Юра Шатунов, Николай Караченцов, Валентин Гафт, Любовь Полищук и другие знаменитости.
Поговорим:
- об истории Троекурово
- судьбах актёров, музыкантов и телеведущих
- ролях, песнях и эпохах, с которыми они связаны
- необычных памятниках и символах на надгробиях
Ещё я расскажу:
- кого называют императором Николаем III
- как выглядел первый Чебурашка
- на каких надгробиях изображены сказочные персонажи
- чья любовь оказалась сильнее смерти
- какие памятники побеждали на выставке «Некрополь»
Организационные детали
Интересно будет путешественникам от 16 лет.
во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 12:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Рябиновой улице
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я родилась в Москве и безумно люблю свой город. Хочу делиться этой любовью с вами — именно поэтому я стала гидом. Надеюсь, вам будет интересно на прогулках вместе со мной!
