Авторская экскурсия по Армянскому кладбищу в Москве

Проследить историю армян с давних лет сквозь судьбы тех, кто нашел здесь последний приют
Необычный восточный колорит, множество резных хачкаров, храм 19 века — всё это здесь, на небольшом уголке московской земли. Вы увидите могилы выдающихся людей — армян и не только.

И конечно, услышите удивительные истории — о тройном самоубийстве, изобретении рэкета и самой большой свадьбе.
Описание экскурсии

Краснокирпичный архитектурный ансамбль: храм Сурб Арутюн без колокольни, поминальный дом с уникальной историей создания и первая в Москве массивная ограда кладбища.

Знаменитые армяне: композитор Микаэл Таривердиев, скульптор Фридрих Согоян, защитник отечества Самвел Матевосян.

Знаменитые русские: актриса Надежда Румянцева, писатель Андрей Платонов, архитектор Алексей Душкин.

И конечно, я расскажу:

  • Когда появились армяне в Москве
  • Почему нет колокольни у храма Сурб Арутюн
  • Как Платонов оказался на Армянском кладбище
  • Кто изобрел женские сапожки на молнии
  • Почему родственники пишут на памятниках неправду
  • И многое другое

На кладбище почти каждый день на дудуке играет музыкант Борис — я подарю вам открытку с его изображением.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У СТ.М. «Улица 1905 года»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 18 туристов
Я гид-некрополист, вожу экскурсии по московским кладбищам. С 2017 года изучаю Ваганьковское кладбище — и многие другие — и покажу их вам с необычной стороны.

Дарья
Дарья
30 окт 2025
Юлия открыла Армянское кладбище с другой стороны. Столько интересных людей, историй, памятников! Время пролетело незаметно.

Приятно, что экскурсовод отвечала на все вопросы, а не только на те, что касались объектов. Очень много интересного и нет лишнего, что важно.

Время пролетело! Спасибо, Юля!
Юлия открыла Армянское кладбище с другой стороны. Столько интересных людей, историй, памятников! Время пролетело незаметно.
Елена
Елена
28 окт 2025
Давно хотела сходить на экскурсию по Армянскому кладбищу, и после поездки в Армению все сложилось. Это первая экскурсия с Юлией, и я осталась очень довольна. Видно, как она любит свою
профессию и как много всего хочет рассказать ее благодарным слушателям!
Повествование началось со стихотворения, которое погрузило нас в атмосферу Армении и напомнило о том, сколько незаслуженных страданий выпало на долю армян в 20 веке. Юля рассказала много интересных историй об обитателях некрополя, мы увидели хачкары, посетили Церковь Святого Вознесения и бонусом послушали красивую мелодию дудука в исполнении Бориса Тавакаляна. Время пролетело незаметно:)

Давно хотела сходить на экскурсию по Армянскому кладбищу, и после поездки в Армению все сложилось. Это
Н
Нина
28 окт 2025
Октябрьским утром мы встретились у метро 1905 года с экскурсоводом Юлией и пошли на армянское кладбище. Это была очень познавательная экскурсия Юлия рассказала немного об истории района, истории возникновения этого
кладбища. Экскурсия была четко структурирована. Много новых интересных фактов рассказала нам Юлия. Она большой профессионал своего дела умеет заинтересовать и подать информацию легко для запоминания. Были мы и в маленькой. Уютной церкви на территории кладбища и слышали армянские мелодии в исполнении музыканта на дудуке. Всем рекомендую авторские экскурсии от Юлии.

Октябрьским утром мы встретились у метро 1905 года с экскурсоводом Юлией и пошли на армянское кладбище.
О
Оксана
27 окт 2025
Юлия лучший некрополист Москвы. Хожу на ее экскурсии часто и с удовольствием. Прекрасная рассказчица, артистичная, много знает историй и фактов.
Юлия лучший некрополист Москвы. Хожу на ее экскурсии часто и с удовольствием. Прекрасная рассказчица, артистичная, много знает историй и фактов.
В
Власова
27 окт 2025
Сегодня были на авторской экскурсии по Армянскому кладбищу Юлии. Мои знакомые Старкова А. В., ЕрмаковаО. А. Яи ваша покорная слуга Власова А. Ю.
Достоверность фактов, умение удерживать внимание, интеллигентность, уважительное
отношение к героям повествования достойны всяческих похвал.
ЕрмаковаО. Н.
Уважаемая, Юлия! Я знакома с Вами заочно по занятиям в Долголетии. И вот сегодня, встретившись с Вами лично на экскурсии, я еще раз убедилась насколько Вы большой профессионал, насколько увлечены своим делом и насколько хорошо владеете информацией, которую доносите до своих слушателей!
Надеюсь еще раз встретиться сВами!
Старкова А. В.
Спасибо большое Юлии за прекрасную экскурсию экскурсию по Армянскому некрополю, очень интересно и познавательно, два часа пролетели незаметно, и отдельная благодарность за знакомство с прекрасным музыкантом Борисом, его игра на дудуке оставила неизгладимое неизгладимое впечатление.
С уважением Ермакова, Старкова и Власова.

Сегодня были на авторской экскурсии по Армянскому кладбищу Юлии. Мои знакомые Старкова А. В., ЕрмаковаО. А. Яи ваша покорная слуга Власова А. Ю.
Г
Германн
27 окт 2025
Потрясающая экскурсия по Армянском кладбище в Москве с непревзойденной Юлией
М
Мария
27 окт 2025
Прекрасная экскурсия по Армянскому кладбищу. Юлия тот самый экскурсовод, которую интересно слушать, в экскурсии сделан упор на интересные переплетения судеб людей, а не на кровавые подробности, или криминал. Вся экскурсия
пропитана уважением к Армянам и Армянской культуре, с любовью к своему делу. 2 часа пролетели незаметно. Само кладбище поражает своей красотой, невероятными памятниками и конечно же атмосферой под звуки дудука. От экскурсии впечатления самые положительные, рекомендую всём еë посетить. В нашей группе были люди как милого, так и старшего возраста, но всё всë успевали и всем было интересно. Большое спасибо.

Прекрасная экскурсия по Армянскому кладбищу. Юлия тот самый экскурсовод, которую интересно слушать, в экскурсии сделан упор
К
Каменская
13 окт 2025
Это лучшая экскурсия из всех, на которых я бывала! Юля потрясающий гид, увлеченный своим делом, настоящий профессионал. Я никогда и подумать не могла, что прогулка по кладбищу может быть столь
интересной и познавательной! Юля рассказывает о замечательных людях, помогает сохранить о них память! Бонусом еще идет встреча с Борисом и возможность послушать, как он играет на дудуке, чарующие звуки которого, переносят тебя в солнечную Армению! Юля подарила нам не только впечатления и новые знания, но еще и авторскую открытку на память. Спасибо большое, было здорово! Всем рекомендую и сама еще запишусь на другие экскурсии Юлии.

Это лучшая экскурсия из всех, на которых я бывала! Юля потрясающий гид, увлеченный своим делом, настоящий
Я
Яна
12 окт 2025
Спасибо огромное, Юлии за великолепную экскурсию. Сегодня были на экскурсии по Армянскому кладбищу, необычные памятники удивили, музыка, кресты резные. Истории о людях, о их жизни, мне нравятся фильмы с актрисой Румянцевой, проведали и её здесь. Обязательно придём к Вам и на другие экскурсии, желаю успехов!
Спасибо огромное, Юлии за великолепную экскурсию. Сегодня были на экскурсии по Армянскому кладбищу, необычные памятники удивили,
Е
Екатерина
12 окт 2025
Я в восторге от экскурсии по Армянскому кладбищу! Хочется выразить особую благодарность Юлии за ее знания и особый талант рассказчика. Экскурсия с Юлией – это не просто осмотр кладбища, это настоящее погружение в историю, культуру и дух целого народа, которое оставляет после себя глубокие впечатления и желание изучать тему дальше. Очень рекомендую всем, кто ищет нечто большее, чем обычную прогулку!
Я в восторге от экскурсии по Армянскому кладбищу! Хочется выразить особую благодарность Юлии за ее знания
П
Павел
12 окт 2025
Что отлично получается у Юлии больше всего, так это даже самым скучающим моим друзьям она смогла рассказать историю современно и интересно. Мы с супругой довольны. Честно, не ожидал такого впечатления. 10/10! А еще ее тембр голоса, как в сказке, очень подходит антуражу. Ждите ещё!)
Что отлично получается у Юлии больше всего, так это даже самым скучающим моим друзьям она смогла

