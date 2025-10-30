Дарья Юлия открыла Армянское кладбище с другой стороны. Столько интересных людей, историй, памятников! Время пролетело незаметно.



Приятно, что экскурсовод отвечала на все вопросы, а не только на те, что касались объектов. Очень много интересного и нет лишнего, что важно.



Время пролетело! Спасибо, Юля!

Елена профессию и как много всего хочет рассказать ее благодарным слушателям!

Повествование началось со стихотворения, которое погрузило нас в атмосферу Армении и напомнило о том, сколько незаслуженных страданий выпало на долю армян в 20 веке. Юля рассказала много интересных историй об обитателях некрополя, мы увидели хачкары, посетили Церковь Святого Вознесения и бонусом послушали красивую мелодию дудука в исполнении Бориса Тавакаляна. Время пролетело незаметно:) Давно хотела сходить на экскурсию по Армянскому кладбищу, и после поездки в Армению все сложилось. Это первая экскурсия с Юлией, и я осталась очень довольна. Видно, как она любит свою

Н Нина кладбища. Экскурсия была четко структурирована. Много новых интересных фактов рассказала нам Юлия. Она большой профессионал своего дела умеет заинтересовать и подать информацию легко для запоминания. Были мы и в маленькой. Уютной церкви на территории кладбища и слышали армянские мелодии в исполнении музыканта на дудуке. Всем рекомендую авторские экскурсии от Юлии. Октябрьским утром мы встретились у метро 1905 года с экскурсоводом Юлией и пошли на армянское кладбище. Это была очень познавательная экскурсия Юлия рассказала немного об истории района, истории возникновения этого

О Оксана Юлия лучший некрополист Москвы. Хожу на ее экскурсии часто и с удовольствием. Прекрасная рассказчица, артистичная, много знает историй и фактов.

В Власова

Достоверность фактов, умение удерживать внимание, интеллигентность, уважительное отношение к героям повествования достойны всяческих похвал.

ЕрмаковаО. Н.

Уважаемая, Юлия! Я знакома с Вами заочно по занятиям в Долголетии. И вот сегодня, встретившись с Вами лично на экскурсии, я еще раз убедилась насколько Вы большой профессионал, насколько увлечены своим делом и насколько хорошо владеете информацией, которую доносите до своих слушателей!

Надеюсь еще раз встретиться сВами!

Старкова А. В.

Спасибо большое Юлии за прекрасную экскурсию экскурсию по Армянскому некрополю, очень интересно и познавательно, два часа пролетели незаметно, и отдельная благодарность за знакомство с прекрасным музыкантом Борисом, его игра на дудуке оставила неизгладимое неизгладимое впечатление.

С уважением Ермакова, Старкова и Власова. Сегодня были на авторской экскурсии по Армянскому кладбищу Юлии. Мои знакомые Старкова А. В., ЕрмаковаО. А. Яи ваша покорная слуга Власова А. Ю.Достоверность фактов, умение удерживать внимание, интеллигентность, уважительное

Г Германн Потрясающая экскурсия по Армянском кладбище в Москве с непревзойденной Юлией

М Мария пропитана уважением к Армянам и Армянской культуре, с любовью к своему делу. 2 часа пролетели незаметно. Само кладбище поражает своей красотой, невероятными памятниками и конечно же атмосферой под звуки дудука. От экскурсии впечатления самые положительные, рекомендую всём еë посетить. В нашей группе были люди как милого, так и старшего возраста, но всё всë успевали и всем было интересно. Большое спасибо. Прекрасная экскурсия по Армянскому кладбищу. Юлия тот самый экскурсовод, которую интересно слушать, в экскурсии сделан упор на интересные переплетения судеб людей, а не на кровавые подробности, или криминал. Вся экскурсия

К Каменская интересной и познавательной! Юля рассказывает о замечательных людях, помогает сохранить о них память! Бонусом еще идет встреча с Борисом и возможность послушать, как он играет на дудуке, чарующие звуки которого, переносят тебя в солнечную Армению! Юля подарила нам не только впечатления и новые знания, но еще и авторскую открытку на память. Спасибо большое, было здорово! Всем рекомендую и сама еще запишусь на другие экскурсии Юлии. Это лучшая экскурсия из всех, на которых я бывала! Юля потрясающий гид, увлеченный своим делом, настоящий профессионал. Я никогда и подумать не могла, что прогулка по кладбищу может быть столь

Я Яна Спасибо огромное, Юлии за великолепную экскурсию. Сегодня были на экскурсии по Армянскому кладбищу, необычные памятники удивили, музыка, кресты резные. Истории о людях, о их жизни, мне нравятся фильмы с актрисой Румянцевой, проведали и её здесь. Обязательно придём к Вам и на другие экскурсии, желаю успехов!

Е Екатерина Я в восторге от экскурсии по Армянскому кладбищу! Хочется выразить особую благодарность Юлии за ее знания и особый талант рассказчика. Экскурсия с Юлией – это не просто осмотр кладбища, это настоящее погружение в историю, культуру и дух целого народа, которое оставляет после себя глубокие впечатления и желание изучать тему дальше. Очень рекомендую всем, кто ищет нечто большее, чем обычную прогулку!