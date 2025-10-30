Необычный восточный колорит, множество резных хачкаров, храм 19 века — всё это здесь, на небольшом уголке московской земли. Вы увидите могилы выдающихся людей — армян и не только.
И конечно, услышите удивительные истории — о тройном самоубийстве, изобретении рэкета и самой большой свадьбе.
Описание экскурсии
Краснокирпичный архитектурный ансамбль: храм Сурб Арутюн без колокольни, поминальный дом с уникальной историей создания и первая в Москве массивная ограда кладбища.
Знаменитые армяне: композитор Микаэл Таривердиев, скульптор Фридрих Согоян, защитник отечества Самвел Матевосян.
Знаменитые русские: актриса Надежда Румянцева, писатель Андрей Платонов, архитектор Алексей Душкин.
И конечно, я расскажу:
- Когда появились армяне в Москве
- Почему нет колокольни у храма Сурб Арутюн
- Как Платонов оказался на Армянском кладбище
- Кто изобрел женские сапожки на молнии
- Почему родственники пишут на памятниках неправду
- И многое другое
На кладбище почти каждый день на дудуке играет музыкант Борис — я подарю вам открытку с его изображением.
в понедельник в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У СТ.М. «Улица 1905 года»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 18 туристов
Я гид-некрополист, вожу экскурсии по московским кладбищам. С 2017 года изучаю Ваганьковское кладбище — и многие другие — и покажу их вам с необычной стороны.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Дарья
30 окт 2025
Юлия открыла Армянское кладбище с другой стороны. Столько интересных людей, историй, памятников! Время пролетело незаметно.
Приятно, что экскурсовод отвечала на все вопросы, а не только на те, что касались объектов. Очень много интересного и нет лишнего, что важно.
Время пролетело! Спасибо, Юля!
Елена
28 окт 2025
Давно хотела сходить на экскурсию по Армянскому кладбищу, и после поездки в Армению все сложилось. Это первая экскурсия с Юлией, и я осталась очень довольна. Видно, как она любит свою
Н
Нина
28 окт 2025
Октябрьским утром мы встретились у метро 1905 года с экскурсоводом Юлией и пошли на армянское кладбище. Это была очень познавательная экскурсия Юлия рассказала немного об истории района, истории возникновения этого
О
Оксана
27 окт 2025
Юлия лучший некрополист Москвы. Хожу на ее экскурсии часто и с удовольствием. Прекрасная рассказчица, артистичная, много знает историй и фактов.
В
Власова
27 окт 2025
Сегодня были на авторской экскурсии по Армянскому кладбищу Юлии. Мои знакомые Старкова А. В., ЕрмаковаО. А. Яи ваша покорная слуга Власова А. Ю.
Г
Германн
27 окт 2025
Потрясающая экскурсия по Армянском кладбище в Москве с непревзойденной Юлией
М
Мария
27 окт 2025
Прекрасная экскурсия по Армянскому кладбищу. Юлия тот самый экскурсовод, которую интересно слушать, в экскурсии сделан упор на интересные переплетения судеб людей, а не на кровавые подробности, или криминал. Вся экскурсия
К
Каменская
13 окт 2025
Это лучшая экскурсия из всех, на которых я бывала! Юля потрясающий гид, увлеченный своим делом, настоящий профессионал. Я никогда и подумать не могла, что прогулка по кладбищу может быть столь
Я
Яна
12 окт 2025
Спасибо огромное, Юлии за великолепную экскурсию. Сегодня были на экскурсии по Армянскому кладбищу, необычные памятники удивили, музыка, кресты резные. Истории о людях, о их жизни, мне нравятся фильмы с актрисой Румянцевой, проведали и её здесь. Обязательно придём к Вам и на другие экскурсии, желаю успехов!
Е
Екатерина
12 окт 2025
Я в восторге от экскурсии по Армянскому кладбищу! Хочется выразить особую благодарность Юлии за ее знания и особый талант рассказчика. Экскурсия с Юлией – это не просто осмотр кладбища, это настоящее погружение в историю, культуру и дух целого народа, которое оставляет после себя глубокие впечатления и желание изучать тему дальше. Очень рекомендую всем, кто ищет нечто большее, чем обычную прогулку!
П
Павел
12 окт 2025
Что отлично получается у Юлии больше всего, так это даже самым скучающим моим друзьям она смогла рассказать историю современно и интересно. Мы с супругой довольны. Честно, не ожидал такого впечатления. 10/10! А еще ее тембр голоса, как в сказке, очень подходит антуражу. Ждите ещё!)
