Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Погрузитесь в романтический квест «Москва, я люблю тебя», где подлинные истории любви XIX века оживают на улицах столицы.



Разгадывая загадки и исследуя знаменитые места, такие как Большой театр и Камергерский переулок, вы станете участником интерактивного путешествия, полного тайны и страсти. Откройте для себя Москву через призму любви и истории!