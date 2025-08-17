Погрузитесь в романтический квест «Москва, я люблю тебя», где подлинные истории любви XIX века оживают на улицах столицы.
Разгадывая загадки и исследуя знаменитые места, такие как Большой театр и Камергерский переулок, вы станете участником интерактивного путешествия, полного тайны и страсти. Откройте для себя Москву через призму любви и истории!
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание квестаРомантический квест: откройте для себя Москву через призму любви Москва, я люблю тебя — самый романтический из всех наших квестов. В его основе лежат подлинные истории любви XIX века, разворачивавшиеся на улицах столицы. Это не просто прогулка, а интерактивное путешествие, где вы не слушатели, а участники сюжета. Разгадывая загадки и ища подсказки, вы погружаетесь в атмосферу прошлого и держите в руках настоящие любовные письма реальных исторических личностей. В квесте представлены три захватывающие истории: молодой литератор влюбляется в замужнюю девушку, врач узнает о неверности жены, а талантливый артист оказывается вынужден покинуть родину при загадочных обстоятельствах. Эти сюжеты затерялись в водовороте стремительной и яркой жизни творческой интеллигенции XIX века. В ходе путешествия вы прогуляетесь по известным местам Москвы. Театральная площадь — одна из самых узнаваемых площадей столицы, где сплетаются история имперской Москвы, революционного лихолетья и советского пафоса. Здесь расположены главные театры страны, каждый из которых хранит свои тайны и интриги. Большой театр — знаковый символ русской культуры, переживший пожары, войны и реконструкции. ЦУМ, бывшие Верхние торговые ряды, представляет собой архитектурный памятник модерна и важную часть торговой истории Москвы, скрывающую за фасадом историю дореволюционного магазина. Кузнецкий мост, когда-то улица банкиров и ювелиров, хранит в себе воспоминания о том, как здесь делались состояния. Камергерский переулок — тихий оазис в центре города, где гуляли Мейерхольд и Булгаков, а Чехов навсегда остался в сердцах москвичей. МХТ им. А. П. Чехова — театр, с которого началась новая эра в русской драме. Столешников переулок, одна из самых дорогих улиц страны, имеет историю, начинающуюся задолго до витрин с бриллиантами. Важная информация:
- На старте вас будет ждать ведущий, который расскажет небольшую предысторию, вручит вам карту и ваше первое задание.
- Команда продвигается по маршруту самостоятельно. Это не экскурсия, а именно городской квест с элементами экскурсии. Ведущий остается с вами до конца игры, дает дополнительные задания и помогает, если что-то не получается.
Ежедневно с 9:00 и до 19:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Театральная площадь
- Большой театр
- ЦУМ (бывшие Верхние торговые ряды)
- Кузнецкий мост
- Камергерский переулок
- МХТ ИМ.А.П. Чехова
- Столешников переулок
Что включено
- Услуги гида
- Реквизит для прохождения квеста
- Фото на память
Что не входит в цену
- Услуги актера
- Услуги профессионального фотографа
Где начинаем и завершаем?
Начало: Театральная площадь
Завершение: Столешников переулок
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9:00 и до 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- На старте вас будет ждать ведущий, который расскажет небольшую предысторию, вручит вам карту и ваше первое задание
- Команда продвигается по маршруту самостоятельно. Это не экскурсия, а именно городской квест с элементами экскурсии. Ведущий остается с вами до конца игры, дает дополнительные задания и помогает, если что-то не получается
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валерия
17 авг 2025
Интересный квест, довольно необычно после экскурсий было взять такой формат. Очень понравилась организация, рекомендую сходить!
