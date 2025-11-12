Что вас ожидает: Поездку в легендарный Муром мы постарались сделать быстрой и комфортной, поэтому отправимся по платной магистрали, что значительно сократит время в пути (проезд по платной дороге в обе стороны входит в стоимость). Муром — легендарный город Золотого кольца! Здесь оживает Русь былинная, Русь сказочных богатырей и великих подвигов, Русь небесных покровителей семьи и святых-благодетелей простых людей. На Муромской земле родился самый знаменитый богатырь — Илья Муромец, единственный из эпических былинных героев, канонизированных Православной церковью. Знакомство с древним Муромом начнется с яркой величальной встречи самим батюшкой Ильей Муромцем и красавицей-муромлянкой, которая угостит нас знаменитым калачом! Говорят, сама Екатерина Великая, отведав муромских калачей, повелела разместить их на гербе Мурома. Может, и силушка Ильи Муромца как раз от них и происходила? Обзорная экскурсия «Город вечной любви» Мы познакомимся с кварталами центральной и самой древней в городе Московской улицы, которая сохранила свое «историческое лицо» с нарядными двухэтажными особнячками и размеренной атмосферой. Вы полюбуетесь редким памятником гражданской архитектуры, нарядной Водонапорной башней, построенной в 1864 году из яркого кирпича, и колоритными Торговыми рядами, созданными в 1816 году и практически 200 лет прослужившими муромлянам без ремонта. Здесь и сейчас вовсю кипит торговля. В Муром спешат тысячи простых людей из всех уголков мира, чтобы в буквальном смысле прикоснуться к чуду и обрести счастье! Ведь здесь хранятся мощи святых небесных покровителей семейного очага. Мы посетим древнюю православную святыню Мурома — Свято-Троицкий монастырь, всемирно известный благодаря покоящимся здесь мощам двух удивительных людей и преданных супругов — святых благоверных князя Петра и княгини Февронии. Они являются небесными покровителями семьи, любви и благополучия в браке. Жизнь Петра и Февронии настолько удивительна, что день памяти святым даже получил официальный государственный статус как «День семьи, любви и верности». У чудотворных мощей святых благоверных Петра и Февронии идут получить незримое благословение новобрачные, а также те, кто только собирается пожениться, или те, у кого возникли семейные проблемы. Свободное время в монастыре. Вы сможете самостоятельно посетить храмы древней обители, поставить свечки, подать записочки, полюбоваться ухоженной территорией с пышными цветниками. Обед в кафе города (по желанию). Не забудем и про подарки: перед выездом домой заедем в один из фирменных магазинов за муромскими калачами, пряниками и сладостями. Важная информация:

Обратите внимание! Просьба при бронировании тура указывать полностью ФИО, паспортные данные (серия, номер), дату рождения.