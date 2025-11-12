Хотите побывать там, где оживает Русь былинная, Русь святых покровителей семьи и благополучия в браке? Отправляйтесь с нами в увлекательное путешествие в былинный град Муром — сказочный город, в котором
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Поездку в легендарный Муром мы постарались сделать быстрой и комфортной, поэтому отправимся по платной магистрали, что значительно сократит время в пути (проезд по платной дороге в обе стороны входит в стоимость). Муром — легендарный город Золотого кольца! Здесь оживает Русь былинная, Русь сказочных богатырей и великих подвигов, Русь небесных покровителей семьи и святых-благодетелей простых людей. На Муромской земле родился самый знаменитый богатырь — Илья Муромец, единственный из эпических былинных героев, канонизированных Православной церковью. Знакомство с древним Муромом начнется с яркой величальной встречи самим батюшкой Ильей Муромцем и красавицей-муромлянкой, которая угостит нас знаменитым калачом! Говорят, сама Екатерина Великая, отведав муромских калачей, повелела разместить их на гербе Мурома. Может, и силушка Ильи Муромца как раз от них и происходила? Обзорная экскурсия «Город вечной любви» Мы познакомимся с кварталами центральной и самой древней в городе Московской улицы, которая сохранила свое «историческое лицо» с нарядными двухэтажными особнячками и размеренной атмосферой. Вы полюбуетесь редким памятником гражданской архитектуры, нарядной Водонапорной башней, построенной в 1864 году из яркого кирпича, и колоритными Торговыми рядами, созданными в 1816 году и практически 200 лет прослужившими муромлянам без ремонта. Здесь и сейчас вовсю кипит торговля. В Муром спешат тысячи простых людей из всех уголков мира, чтобы в буквальном смысле прикоснуться к чуду и обрести счастье! Ведь здесь хранятся мощи святых небесных покровителей семейного очага. Мы посетим древнюю православную святыню Мурома — Свято-Троицкий монастырь, всемирно известный благодаря покоящимся здесь мощам двух удивительных людей и преданных супругов — святых благоверных князя Петра и княгини Февронии. Они являются небесными покровителями семьи, любви и благополучия в браке. Жизнь Петра и Февронии настолько удивительна, что день памяти святым даже получил официальный государственный статус как «День семьи, любви и верности». У чудотворных мощей святых благоверных Петра и Февронии идут получить незримое благословение новобрачные, а также те, кто только собирается пожениться, или те, у кого возникли семейные проблемы. Свободное время в монастыре. Вы сможете самостоятельно посетить храмы древней обители, поставить свечки, подать записочки, полюбоваться ухоженной территорией с пышными цветниками. Обед в кафе города (по желанию). Не забудем и про подарки: перед выездом домой заедем в один из фирменных магазинов за муромскими калачами, пряниками и сладостями. Важная информация:
Обратите внимание! Просьба при бронировании тура указывать полностью ФИО, паспортные данные (серия, номер), дату рождения.
См. расписание
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исторический центр Мурома
- Торговые ряды
- Свято-Троицкий монастырь
Что включено
- Транспорт
- Экскурсионное обслуживание
- Услуги гида
- Входные билеты по программе
- Использование устройства «радиогид» с удобными одноразовыми наушниками для хорошей слышимости
- Проезд по платной дороге М-12 в обе стороны
Что не входит в цену
- Обед - 850 руб/чел (по желанию при покупке тура)
- Мастер-класс по изготовлению калача c чаепитием - 1300 руб (по желанию при покупке тура)
- Теплоходная прогулка (с середины мая до конца октября) - 750 руб. (по желанию при покупке тура)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро Шоссе Энтузиастов, выход на Электродную улицу
Завершение: Москва
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Важная информация
- Обратите внимание! Просьба при бронировании тура указывать полностью ФИО, паспортные данные (серия, номер), дату рождения
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
до 6 чел.
Молодой Пётр I и неизведанная Москва
Узнайте, как Пётр I провёл детство в Москве и какие места связаны с его именем. Погрузитесь в атмосферу столицы его времени
Начало: В районе метро Красные ворота
Завтра в 09:00
13 ноя в 09:00
9400 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
Под защитой Николая Чудотворца: путешествие по святым местам
Начало: М. ВДНХ
Расписание: См. расписание
15 ноя в 07:00
13 дек в 07:00
3970 ₽ за человека
Групповая
«Святые места Радонежья»: тур в Радонеж, Хотьково и Сергиев Посад
Начало: Станция метро ВДНХ, Москва
Расписание: Согласно расписанию в календаре
23 ноя в 09:00
7 дек в 09:00
3750 ₽ за человека