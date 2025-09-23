Индивидуальная
до 6 чел.
Боголюбово и Владимир за 1 день - из Москвы
Увидеть памятники Древней Руси, зайти в Покрова на Нерли и посетить Муром или Суздаль по желанию
«По договорённости заедем в Муром, Суздаль или на Суздальский пивоваренный завод»
16 ноя в 07:00
17 ноя в 08:00
от 28 000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 17 чел.
В былинный Муром - под покров святых Петра и Февронии
Начало: Москва, станция метро Шоссе Энтузиастов, выход на ...
«Что вас ожидает: Поездку в легендарный Муром мы постарались сделать быстрой и комфортной, поэтому отправимся по платной магистрали, что значительно сократит время в пути (проезд по платной дороге в обе стороны входит в стоимость)»
Расписание: См. расписание
7 дек в 07:00
4 янв в 07:00
5900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Москвы в Муром с гидом-психологом на 2 дня
Отправиться на родину Петра и Февронии и найти ответы на глубинные вопросы
Начало: Москва, Бульвар Энтузиастов, д 2. БЦ Голден Гейт
«В нижнем храме Всех Святых находится гробница преподобного Илии Муромца»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
43 900 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена23 сентября 2025Очень содержательная многогранная экскурсия. Благодарим Сергея за отличную организацию, все прошло на высшем уровне. Мы получили массу положительных впечатлений и
- ГГлебко20 сентября 2025Очень интересная экскурсия. Посетили много интересных мест. Море положительных впечатлений. Сергей спасибо Вам!!!
- ННонна17 сентября 2025Спасибо Сергею за клиентоориентированность, знания, терпимость, гибкость и хорошее настроение! 🙂
- ММарина7 сентября 2025Прекрасная экскурсия, которая прошла на одном дыхании! Маршрут спланирован тщательно и позволяет получить максимальное количество ярких впечатлений и новых знаний.
