Экскурсии в Муром из Москвы

Найдено 3 экскурсии в категории «Муром» в Москве, цены от 5900 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Боголюбово и Владимир за 1 день - из Москвы
На машине
13 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Боголюбово и Владимир за 1 день - из Москвы
Увидеть памятники Древней Руси, зайти в Покрова на Нерли и посетить Муром или Суздаль по желанию
«По договорённости заедем в Муром, Суздаль или на Суздальский пивоваренный завод»
16 ноя в 07:00
17 ноя в 08:00
от 28 000 ₽ за всё до 6 чел.
В былинный Муром - под покров святых Петра и Февронии
На автобусе
15 часов
Групповая
до 17 чел.
В былинный Муром - под покров святых Петра и Февронии
Начало: Москва, станция метро Шоссе Энтузиастов, выход на ...
«Что вас ожидает: Поездку в легендарный Муром мы постарались сделать быстрой и комфортной, поэтому отправимся по платной магистрали, что значительно сократит время в пути (проезд по платной дороге в обе стороны входит в стоимость)»
Расписание: См. расписание
7 дек в 07:00
4 янв в 07:00
5900 ₽ за человека
Из Москвы в Муром с гидом-психологом на 2 дня
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Москвы в Муром с гидом-психологом на 2 дня
Отправиться на родину Петра и Февронии и найти ответы на глубинные вопросы
Начало: Москва, Бульвар Энтузиастов, д 2. БЦ Голден Гейт
«В нижнем храме Всех Святых находится гробница преподобного Илии Муромца»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
43 900 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    23 сентября 2025
    Боголюбово и Владимир за 1 день - из Москвы
    Очень содержательная многогранная экскурсия. Благодарим Сергея за отличную организацию, все прошло на высшем уровне. Мы получили массу положительных впечатлений и
    читать дальше

    эмоций. Отдельное спасибо гиду Ларисе за профессионализм и то, что она смогла так увлекательно и с любовью рассказать об истории Суздаля, Владимира…

  • Г
    Глебко
    20 сентября 2025
    Боголюбово и Владимир за 1 день - из Москвы
    Очень интересная экскурсия. Посетили много интересных мест. Море положительных впечатлений. Сергей спасибо Вам!!!
  • Н
    Нонна
    17 сентября 2025
    Боголюбово и Владимир за 1 день - из Москвы
    Спасибо Сергею за клиентоориентированность, знания, терпимость, гибкость и хорошее настроение! 🙂
  • М
    Марина
    7 сентября 2025
    Боголюбово и Владимир за 1 день - из Москвы
    Прекрасная экскурсия, которая прошла на одном дыхании! Маршрут спланирован тщательно и позволяет получить максимальное количество ярких впечатлений и новых знаний.
    читать дальше

    Это, пожалуй, самая насыщенная однодневная экскурсия по достопримечательностям Владимирской области. Сергей прекрасный организатор, человек энциклопедических знаний и интересный собеседник. Он собрал высокопрофессиональную команду гидов, среди которых хочется особенно отметить Светлану (гид из Юрьева-Польского) и Дмитрия (гид из Владимира). Это люди не просто великолепные профессионалы, но и чудесные рассказчики, влюбленные в свой Владимирский край, и слушать их можно бесконечно. При плотной экскурсионной программе остается достаточное количество сводного времени для прогулок и фотографирования. Большое спасибо Сергею и его команде гидов!

