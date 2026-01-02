Легендарный путешественник, совершивший 5 кругосветок, покоритель 7 высочайших вершин мира, священник, писатель и художник Федор Конюхов приглашает в свою деревню, где живет он сам между своими путешествиями, и его единомышленники
Описание экскурсии
В Деревне Федора Конюхова вы узнаете:
- удивительные истории из путешествий Федора Конюхова: ласточка и Эверест, разговоры с белым медведем, встреча с пиратами и угон лодки;
- какое путешествие сам Конюхов считает самым сложным;
- для чего Федор Конюхов совершает свои опасные экспедиции и бьёт рекорды;
- как рождаются идеи путешествий и кто их спонсирует;
- какое путешествие Федор Филиппович задумал совершить последним и когда;
- как проходят будни путешественника в деревне;
- куда уходит пенсия Федора Конюхова;
• как Федор Конюхов стал священником и художником. В Серпухове вас ждет:
- обзорная экскурсия по городку с колоритными особняками богатейших фабрикантов и шедеврами готической промышленной архитектуры текстильных королей, во время прогулки будем искать очаровательных бронзовых павлинчиков, целая стая которых приземлилась в историческом центре;
- посещение Владычного «монастыря с павлинами», где живут царственные птицы с герба Серпухова, а еще здесь пекут самую вкусную выпечку и серпуховской хлеб;
- посещение панорамной Соборной горы — сердца города с лучшими видами на Серпухов, здесь в древности располагался белокаменный кремль древнего Серпуховского княжества;
- Высоцкий монастырь с чудотворной иконой «Неупиваемая чаша"» от монастыря открываются завораживающие виды на реку Нару, весь купеческий Серпухов, Принарский парк с мощной плотиной-водопадом;
- свободное время в Принарском парке для прогулок по набережной и живописных фотографий на фоне городка на холмистом берегу Нары и незамерзающей плотины.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Деревня Федора Конюхова
- Дом Друзей Федора Конюхова
- Серпухов
Что включено
- Услуги гида-сопровождающего
- Транспорт
- Экскурсионная программа
- Входные билеты на объекты по программе
Что не входит в цену
- Обед - 800 руб. (по желанию, при покупке тура)
Место начала и завершения?
Метро Аннино
Когда и сколько длится?
Когда: см. расписание
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
