Об экскурсии

Ваша прогулка начнётся от железнодорожного вокзала Серпухова и пройдёт по его главным достопримечательностям. Вы увидите Соборную гору с остатками стен Кремля, посетите две старинные монашеские обители, историко-художественный музей с картинами Левитана и Саврасова. Познакомитесь с многовековой историей старинного русского города и узнаете, почему его символом стал павлин.

А закончится ваша прогулка в Введенском Владычном монастыре, где вы послушаете о том, какую роль он. сыграл в восхождении Бориса Годунова на престол.

Инструкция по установке аудиогида

В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.

На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид.

Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

Важно знать

До визита найдите СМС со ссылкой от WeGoTrip, скачайте экскурсию. Экскурсия начнется автоматически, как только вы придете на стартовую точку. СМС приходит в течение 15 минут после заказа.

Что делать, если я не получил SMS с экскурсией или что-то пошло не так?

Звоните или пишите в WhatsApp на ‭+7 (812) 602 74-95.

Я скачал приложение, но экскурсия не показывается. Что делать?

1. Откройте письмо от Sputnik8, которое вы получили при покупке тура, 6-значный номер заказа в письме, добавьте перед кодом буквы «SP» — это ваш код для экскурсии в приложении WeGoTrip. Т. е. для заказа 123456, код будет «SP123456»

2. Введите этот код в разделе «Мои экскурсии».

3. Скачивайте экскурсию и отправляйтесь в путешествие, как будете готовы.