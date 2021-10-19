Из Москвы в Серпухов на автомобиле!

Посетить главные достопримечательности старинного города и узнать о нем интересные факты

5
1 отзыв
Из Московии времен правления Ивана Калиты мы отправимся в Серпуховское княжество.

Вы проедете по Большой Ордынской дороге, полюбуетесь ансамблем трех церквей и узнаете, кто селился в посаде и слободах.

Посетите две монастырские крепости и пройдете по стопам Льва Толстого.

А также раскроете, как Серпухов отказался от московского трона.
Из Москвы в Серпухов на автомобиле!
Из Москвы в Серпухов на автомобиле!
Из Москвы в Серпухов на автомобиле!
Из Москвы в Серпухов на автомобиле!
Из Москвы в Серпухов на автомобиле!
Из Москвы в Серпухов на автомобиле!
Из Москвы в Серпухов на автомобиле!
Из Москвы в Серпухов на автомобиле!
Из Москвы в Серпухов на автомобиле!
Из Москвы в Серпухов на автомобиле!
Из Москвы в Серпухов на автомобиле!
Из Москвы в Серпухов на автомобиле!

Что вас ожидает

Самое-самое в Серпухове

По пути мы заедем посмотреть на колокольню Иоанна Предтечи — вторую по высоте в Московской области. Далее отправимся исследовать сам Серпухов! Поднимемся на Соборную гору, отыщем капониры в развалинах белокаменного кремля и подивимся со смотровой площадки старинным церковным ансамблем. Проедем по Дворянской улице, где бывали Поленов и Чехов, найдем «спрятанный» храм и разгадаем загадку Ромбовидной площади. А также увидим икону Неупиваемая чаша в Высоцком монастыре и крепость, основанную Сергием Радонежским.

Городские истории и легенды

Вы услышите множество интересных фактов о Серпухове: сколько раз он спасал Москву от захватчиков, кто построил самые красивые здания в городе и почему иконы в местных церквях стоят в пяти ярусах. А также: кто заставлял русских делать проезжие дороги, куда исчезли башни серпуховского кремля и к кому ехали московские бояре на поклон через Нару. Кроме того, я раскрою историю первых мастеровых на Руси и расскажу, где ночевала Екатерина Великая и что изменилось в городе после ее посещения.

Организационные детали

  • По желанию мы можем включить в маршрут историко-художественный музей, пленэр в живописном месте, урок верховой езды или водопад. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Скидка на экскурсию по Серпухову без трансфера из Москвы — 50% (стоимость 3500 руб. за 3 часа)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Владимир
Владимир
В Москве я живу более 18 лет. Когда-то обучался в медицинском ВУЗе, но понял, что мое призвание — это искусство и творческий поиск. Мой отец был художником, и я многое унаследовал от него. Я благодарен судьбе, что встретил творческих людей, которые приняли меня в свой круг столичных художников и гидов. Москва является источником моего вдохновения, я люблю бродить по её улицам в поисках сюжета для нового пейзажа или интересной экскурсии. И хочу передать вам свою позитивную творческую энергию на долгие годы.
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1 реальный отзыв

С
19 окт 2021
Добрый день! 11 октября я была на автомобильной экскурсии из Москвы в Серпухов с экскурсоводом Владимиром. Мне очень всё понравилось! Владимир очень прекрасно и интересно сумел преподнести историю древнего города. Показал много исторических мест. Очень приятная атмосфера общения. Спасибо большое!

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