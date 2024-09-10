Отправьтесь в увлекательное путешествие из Москвы в Серпухов. Узнайте, как город отказался от трона, и насладитесь видами с Соборной горы
Эта индивидуальная экскурсия из Москвы в Серпухов позволит вам пройти по стопам Льва Толстого, увидеть колокольню Иоанна Предтечи и раскрыть тайны Серпухова. Вы посетите монастырские крепости, узнаете о легендах города и его роли в истории России.
В завершение поездки вы сможете насладиться видами с Соборной горы и посетить историко-художественный музей. Не упустите шанс окунуться в историю и культуру Серпухова
Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, идеально подходят для поездки из Москвы в Серпухов на автомобиле. В это время года погода теплая и комфортная, что позволяет насладиться открытыми площадками и природой. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно путешествовать, но возможны дожди. Зимой, с ноября по март, поездка может быть затруднена из-за снега и холода, но исторические места остаются доступными для посещения.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Колокольня Иоанна Предтечи
Соборная гора
Белокаменный кремль
Высоцкий монастырь
Описание экскурсии
Самое-самое в Серпухове
По пути мы заедем посмотреть на колокольню Иоанна Предтечи — вторую по высоте в Московской области. Далее отправимся исследовать сам Серпухов! Поднимемся на Соборную гору, отыщем капониры в развалинах белокаменного кремля и подивимся со смотровой площадки старинным церковным ансамблем. Проедем по Дворянской улице, где бывали Поленов и Чехов, найдем «спрятанный» храм и разгадаем загадку Ромбовидной площади. А также увидим икону Неупиваемая чаша в Высоцком монастыре и крепость, основанную Сергием Радонежским.
Городские истории и легенды
Вы услышите множество интересных фактов о Серпухове: сколько раз он спасал Москву от захватчиков, кто построил самые красивые здания в городе и почему иконы в местных церквях стоят в пяти ярусах. А также: кто заставлял русских делать проезжие дороги, куда исчезли башни серпуховского кремля и к кому ехали московские бояре на поклон через Нару. Кроме того, я раскрою историю первых мастеровых на Руси и расскажу, где ночевала Екатерина Великая и что изменилось в городе после ее посещения.
Организационные детали
По желанию мы можем включить в маршрут историко-художественный музей, пленэр в живописном месте, урок верховой езды или водопад. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Скидка на экскурсию по Серпухову без трансфера из Москвы — 50% (стоимость 3500 руб. за 3 часа)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Аннино
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 3321 туриста
Живу в Подмосковье, исследую глубинные исторические сюжеты нашего края. Когда-то обучался в медицинском вузе, но понял, что моё призвание — это искусство и творческий поиск. Мой отец был художником, и читать дальшеуменьшить
я многое унаследовал от него. Я благодарен судьбе, что встретил творческих людей, которые приняли меня в круг столичных художников и гидов. Москва и Серпухов — источники моего вдохновения, я люблю бродить по их улицам в поисках сюжета для нового пейзажа или интересной экскурсии. Хочу поделиться с вами позитивной творческой энергией.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
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Лилия
Экскурсия с Владимиром в Серпухов прошла просто замечательно. Владимир отличный рассказчик, умеет увлечь, видно человек глубоко в теме и просто любит свой город. Мы остались очень довольны. Рекомендую к посещению!
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Т
Татьяна
Город красивый, экскурсовод зажигательный. Все организационные моменты идеальны. Хочется приехать еще, на 3-4 дня.
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А
Анастасия
Владимир - человек широкоформатный) История, мистика, кругозор, чувство юмора и нестандартный подход сделают вашу экскурсию запоминающейся
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Анна
Ярким, жарким летним днем с юга Москвы началось мое автомобильно-экскурсионное путешествие в Серпухов. Владимир чудесный гид, тактичный собеседник, увлеченный темой рассказчик, прекрасный водитель. Очень удобный формат экскурсии. . Где -то читать дальшеуменьшить
информация в движении, потом закрепление материала и дополнения на местах. Точки пути грамотно проложены, пожелания учитываются. Информация и стиль подачи разнообразны. И обогащение знаниями происходит,и в то же время не устаёшь ни капельки. . Итого:рада встрече, прекрасному путешествию и чудесным часам, проведенным в этом замечательном городе с увлекающим в позитив творческим человеком и профессионалом путешествий. Благодарю. Рекомендую. 🦚
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А
Анна
Ездили на два дня с подругами в Серпухов. Решили взять экскурсию из Москвы. Это было - незабываемое впечатление! Владимир - очень хороший организатор. Не было никаких проблем. Договорились о встрече читать дальшеуменьшить
- он постоянно на связи. Попросили подхватить нас там, где нам было удобно - подъехал минута в минуту. По дороге Владимир рассказывал нам о пути на Юг. О поясе Богородицы, частью которого является Серпухов. Показывал старинные фотографии. Очень много нового узнали и о Москве, хотя живем тут всю жизнь. Экскурсия по Серпухову была вообще незабываемая! Два потрясающих монастыря, Кремль, старинные домики. Как выяснилось, Владимир сам находит в городе необычные места, связанные с историей реконструкции Серпухова Екатериной второй. Предложил нам, в качестве бонуса, совместить экскурсию и квест. Было очень интересно!!! Пока ехали, отгадывали загадки и находили Серпуховских павлинов, которых не всегда легко найти) Владимир квест тоже сам разработал. Мы провели целый день, общаясь с очень интересным, умным и невероятно эрудированным человеком. Остались самые наилучшие впечатления! Когда экскурсия закончилась, Владимир отвез нас в гостиницу. На следующий день все время вспоминали экскурсию, гуляли по центру - и все узнавали. Информации было очень много. При этом, что удивительно, - не устали и все запомнили!!! Спасибо, Вам. Владимир!!!!
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Д
Дмитрий
Владимир удивил нас внутренним огнём! Это необычный экскурсовод, чистый и светлый человек, потрясающий рассказчик, способный увлечь любого. Поездка оказалась невероятно насыщенной эмоционально, многослойной. О драматичной истории прекрасного Серпухова рассказано легко, не академично. Изобретательный, творческий, артистичный Владимир, автор непохожих на другие экскурсий - настоящая находка для путешественника!
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