Мы прокатимся на машине времени и вернёмся в 2000-е годы, когда в Москве начался бум редевелопмента промзон. Прогуляемся по Сыромятникам, также известным в народе как Сыры, и увидим, как изменилось лицо района благодаря созданному здесь арт-кластеру.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Я открою вам тайны Сыромятников. А поможет мне в этом писатель Эдуард Лимонов, живший здесь с 2003 по 2008 годы и запечатлевший образ района начала 2000-х годов в романе «В Сырах».

Вы увидите:

Центр современного искусства Винзавод

Комплекс Хлудовских богаделен

Дом, в котором жил писатель Эдуард Лимонов

Центр дизайна Artplay

И узнаете:

Где были врата в бандитские Сыры и кто их охранял

Почему Винзавод — это пивзавод

Куда актриса Екатерина Волкова приезжала в ночи на своём BMW

Сколько часов в день работали дети на фабриках в 19 веке

Как связаны между собой манометры, арматура и ручные гранаты

Организационные детали

Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 16 лет.