«В Сырах» Лимонова: литературная прогулка по Сыромятникам

Узнать, как промышленная окраина стала самым модным местом Москвы

5
3 отзыва
Описание
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Мы прокатимся на машине времени и вернёмся в 2000-е годы, когда в Москве начался бум редевелопмента промзон.

Прогуляемся по Сыромятникам, также известным в народе как Сыры, и увидим, как изменилось лицо района благодаря созданному здесь арт-кластеру.
«В Сырах» Лимонова: литературная прогулка по Сыромятникам
«В Сырах» Лимонова: литературная прогулка по Сыромятникам
«В Сырах» Лимонова: литературная прогулка по Сыромятникам
«В Сырах» Лимонова: литературная прогулка по Сыромятникам
«В Сырах» Лимонова: литературная прогулка по Сыромятникам
«В Сырах» Лимонова: литературная прогулка по Сыромятникам
«В Сырах» Лимонова: литературная прогулка по Сыромятникам
«В Сырах» Лимонова: литературная прогулка по Сыромятникам
Ближайшие даты:
14
окт
19
окт
21
окт
26
окт
28
окт
2
ноя
4
ноя
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Я открою вам тайны Сыромятников. А поможет мне в этом писатель Эдуард Лимонов, живший здесь с 2003 по 2008 годы и запечатлевший образ района начала 2000-х годов в романе «В Сырах».

Вы увидите:

  • Центр современного искусства Винзавод
  • Комплекс Хлудовских богаделен
  • Дом, в котором жил писатель Эдуард Лимонов
  • Центр дизайна Artplay

И узнаете:

  • Где были врата в бандитские Сыры и кто их охранял
  • Почему Винзавод — это пивзавод
  • Куда актриса Екатерина Волкова приезжала в ночи на своём BMW
  • Сколько часов в день работали дети на фабриках в 19 веке
  • Как связаны между собой манометры, арматура и ручные гранаты

Организационные детали

Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 16 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от метро «Чкаловская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
28 сен 2023
Увлекательная, нетривиальная экскурсия даже для тех, кто не знаком с творчеством Эдуарда Лимонова. Район экскурсиями не «обхоженный» – я, например, почти всю жизнь живу в паре километров, но про историю Сыромятников, кроме как про природу названия, о районе почти ничего не знала.
Николай - талантливый рассказчик, который умеет завлечь аудиторию не только историческими фактами, но и классными шутками. Два часа пролетели совсем незаметно, и в результате я узнала много нового не только про любимый город, но и про писателя Лимонова. С удовольствием присоединюсь и к другим «прогулкам» Николая!
Увлекательная, нетривиальная экскурсия даже для тех, кто не знаком с творчеством Эдуарда Лимонова. Район экскурсиями неУвлекательная, нетривиальная экскурсия даже для тех, кто не знаком с творчеством Эдуарда Лимонова. Район экскурсиями неУвлекательная, нетривиальная экскурсия даже для тех, кто не знаком с творчеством Эдуарда Лимонова. Район экскурсиями неУвлекательная, нетривиальная экскурсия даже для тех, кто не знаком с творчеством Эдуарда Лимонова. Район экскурсиями неУвлекательная, нетривиальная экскурсия даже для тех, кто не знаком с творчеством Эдуарда Лимонова. Район экскурсиями не
Ю
26 сен 2023
Это очень плотная и стройная экскурсия. Она сшивает в единую историю разрозненные факты и мифы о месте, с которыми знакомы, вероятно, все, кто когда-либо посещал Винзавод или Артплей, или просто гулял в окрестностях Курского вокзала. А фокус на Лимонове придаёт рассказу таинственные интонации контркультурности с одной стороны, и бытовой узнаваемости - с другой.
Пивзавод и бомжи, женщины Лимонова и культурная богема, Гладиатор и Продмаг как мистические места силы района, а также цитадель долгоносиков… все это формирует очень личный взгляд на историю Москвы и писателя, в котором нашли место и городские легенды, и исторические данные, и личный опыт автора экскурсии.
Это очень плотная и стройная экскурсия. Она сшивает в единую историю разрозненные факты и мифы оЭто очень плотная и стройная экскурсия. Она сшивает в единую историю разрозненные факты и мифы оЭто очень плотная и стройная экскурсия. Она сшивает в единую историю разрозненные факты и мифы оЭто очень плотная и стройная экскурсия. Она сшивает в единую историю разрозненные факты и мифы оЭто очень плотная и стройная экскурсия. Она сшивает в единую историю разрозненные факты и мифы оЭто очень плотная и стройная экскурсия. Она сшивает в единую историю разрозненные факты и мифы оЭто очень плотная и стройная экскурсия. Она сшивает в единую историю разрозненные факты и мифы о
Дарья
23 сен 2023
Хочу поделиться своими впечатлениями от экскурсии Николая. Люблю нестандартные и яркие маршруты. Тут я попала в точку! Очень довольна своим выбором - гид потрясающий и экскурсия увлекательная! Мои друзья тоже в восторге от этого мероприятия. Большое спасибо Николаю от всей нашей компании! Очень атмосферная прогулка по Сыромятникам, полное погружение в тему. Узнала много нового о жизни и творчестве Эдуарда Лимонова. Если перед экскурсией начнёте читать "В Сырах" Лимонова, то экскурсия будет для вас особенно вкусной)) И Винзавод и Artplay открылись для меня с новых ракурсов. Николай - не только гид, но ещё и писатель. Очень интересно и приятно его слушать! Также отдельная благодарность за посещение местного олдскульного продовольственного магазина)) Не буду раскрывать все фишки и секреты экскурсии, надо приходить и впитывать самостоятельно. Рекомендую любителям нетрадиционных и самобытных маршрутов.
Хочу поделиться своими впечатлениями от экскурсии Николая. Люблю нестандартные и яркие маршруты. Тут я попала вХочу поделиться своими впечатлениями от экскурсии Николая. Люблю нестандартные и яркие маршруты. Тут я попала вХочу поделиться своими впечатлениями от экскурсии Николая. Люблю нестандартные и яркие маршруты. Тут я попала в

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Индивидуальные
Пешеходные
Для пенсионеров
Необычные
Летние
Для студентов
Уникальный опыт

Похожие туры из Москвы

11 неожиданных дворов Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
100 отзывов
11 неожиданных дворов Москвы
Почувствовать дух Москвы, еще оставшийся на задворках и пустырях центра
17 окт
19 окт
24 окт
25 окт
от 7 900 за всё до 5 чел.
В Москве - кутить! Хулиганские хроники города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
В Москве - кутить! Хулиганские хроники города
Экскурсия 18+ по следам самых громких скандалов, кутежей и дерзких проказ Москвы 18-20 веков
на Тверском бульваре
21 окт
22 окт
28 окт
29 окт
7 200 за всё до 6 чел.
Романтические страницы Москвы
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Романтические страницы Москвы
Самые красивые объекты Москвы и истории о любви
Сегодня
Завтра
14 окт
15 окт
18 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Москве
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ