Узнать, как промышленная окраина стала самым модным местом Москвы
Мы прокатимся на машине времени и вернёмся в 2000-е годы, когда в Москве начался бум редевелопмента промзон.
Прогуляемся по Сыромятникам, также известным в народе как Сыры, и увидим, как изменилось лицо района благодаря созданному здесь арт-кластеру.
Прогуляемся по Сыромятникам, также известным в народе как Сыры, и увидим, как изменилось лицо района благодаря созданному здесь арт-кластеру.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Я открою вам тайны Сыромятников. А поможет мне в этом писатель Эдуард Лимонов, живший здесь с 2003 по 2008 годы и запечатлевший образ района начала 2000-х годов в романе «В Сырах».
Вы увидите:
- Центр современного искусства Винзавод
- Комплекс Хлудовских богаделен
- Дом, в котором жил писатель Эдуард Лимонов
- Центр дизайна Artplay
И узнаете:
- Где были врата в бандитские Сыры и кто их охранял
- Почему Винзавод — это пивзавод
- Куда актриса Екатерина Волкова приезжала в ночи на своём BMW
- Сколько часов в день работали дети на фабриках в 19 веке
- Как связаны между собой манометры, арматура и ручные гранаты
Организационные детали
Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 16 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от метро «Чкаловская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваш гид в Москве
Меня зовут Николай Болошнев, я писатель. Всю жизнь я живу в Москве, хорошо знаю и люблю родной город. В 2023 году я окончил Школу гида «Глазами инженера» и теперь профессионально вожу экскурсии по столице. Поскольку первая и сильнейшая моя страсть — это книги, я специализируюсь на маршрутах с литературным уклоном. Приглашаю вас на мою экскурсию по Сыромятникам Эдуарда Лимонова. В ближайшем будущем я планирую представить еще несколько необычных литературных маршрутов. Следите за анонсами;)
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
28 сен 2023
Увлекательная, нетривиальная экскурсия даже для тех, кто не знаком с творчеством Эдуарда Лимонова. Район экскурсиями не «обхоженный» – я, например, почти всю жизнь живу в паре километров, но про историю Сыромятников, кроме как про природу названия, о районе почти ничего не знала.
Николай - талантливый рассказчик, который умеет завлечь аудиторию не только историческими фактами, но и классными шутками. Два часа пролетели совсем незаметно, и в результате я узнала много нового не только про любимый город, но и про писателя Лимонова. С удовольствием присоединюсь и к другим «прогулкам» Николая!
Николай - талантливый рассказчик, который умеет завлечь аудиторию не только историческими фактами, но и классными шутками. Два часа пролетели совсем незаметно, и в результате я узнала много нового не только про любимый город, но и про писателя Лимонова. С удовольствием присоединюсь и к другим «прогулкам» Николая!
Ю
Юрий
26 сен 2023
Это очень плотная и стройная экскурсия. Она сшивает в единую историю разрозненные факты и мифы о месте, с которыми знакомы, вероятно, все, кто когда-либо посещал Винзавод или Артплей, или просто гулял в окрестностях Курского вокзала. А фокус на Лимонове придаёт рассказу таинственные интонации контркультурности с одной стороны, и бытовой узнаваемости - с другой.
Пивзавод и бомжи, женщины Лимонова и культурная богема, Гладиатор и Продмаг как мистические места силы района, а также цитадель долгоносиков… все это формирует очень личный взгляд на историю Москвы и писателя, в котором нашли место и городские легенды, и исторические данные, и личный опыт автора экскурсии.
Пивзавод и бомжи, женщины Лимонова и культурная богема, Гладиатор и Продмаг как мистические места силы района, а также цитадель долгоносиков… все это формирует очень личный взгляд на историю Москвы и писателя, в котором нашли место и городские легенды, и исторические данные, и личный опыт автора экскурсии.
Дарья
23 сен 2023
Хочу поделиться своими впечатлениями от экскурсии Николая. Люблю нестандартные и яркие маршруты. Тут я попала в точку! Очень довольна своим выбором - гид потрясающий и экскурсия увлекательная! Мои друзья тоже в восторге от этого мероприятия. Большое спасибо Николаю от всей нашей компании! Очень атмосферная прогулка по Сыромятникам, полное погружение в тему. Узнала много нового о жизни и творчестве Эдуарда Лимонова. Если перед экскурсией начнёте читать "В Сырах" Лимонова, то экскурсия будет для вас особенно вкусной)) И Винзавод и Artplay открылись для меня с новых ракурсов. Николай - не только гид, но ещё и писатель. Очень интересно и приятно его слушать! Также отдельная благодарность за посещение местного олдскульного продовольственного магазина)) Не буду раскрывать все фишки и секреты экскурсии, надо приходить и впитывать самостоятельно. Рекомендую любителям нетрадиционных и самобытных маршрутов.
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