Как филолог и культуролог я приглашаю вас исследовать писательскую Москву в формате приятной беседы. Поделюсь малоизвестными фактами из истории искусств. Расскажу, как менялся город в разные эпохи. И покажу, где оживают произведения Грибоедова и Толстого.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

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Описание

Что вас ожидает

📍 Мы начнём прогулку с Триумфальной площади. Я расскажу про особняк Чехова и квартиру Булгакова. Поделюсь интересными фактами об одном из первых кинотеатров дореволюционного немого кино. А ещё покажу школу, в которой учились дети Сталина, и объясню, почему об этом известно только её работникам.

📍 Далее отправимся к Пушкинской площади. Вы узнаете, где находится особняк Фамусова из комедии Грибоедова «Горе от ума» и «Английский клуб», упоминавшийся в романе Толстого «Война и мир». И услышите, где изначально был памятник Пушкину.

📍 По Тверскому бульвару мы дойдём до Кропоткинской. Вы услышите истории самого бульвара, храма Христа Спасителя, усадьбы Гоголя и двух памятников писателю.

Организационные детали