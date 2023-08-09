За 3 часа узнать о литературном богатстве столицы и увидеть места из книг
Как филолог и культуролог я приглашаю вас исследовать писательскую Москву в формате приятной беседы. Поделюсь малоизвестными фактами из истории искусств. Расскажу, как менялся город в разные эпохи. И покажу, где оживают произведения Грибоедова и Толстого.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
📍 Мы начнём прогулку с Триумфальной площади. Я расскажу про особняк Чехова и квартиру Булгакова. Поделюсь интересными фактами об одном из первых кинотеатров дореволюционного немого кино. А ещё покажу школу, в которой учились дети Сталина, и объясню, почему об этом известно только её работникам.
📍 Далее отправимся к Пушкинской площади. Вы узнаете, где находится особняк Фамусова из комедии Грибоедова «Горе от ума» и «Английский клуб», упоминавшийся в романе Толстого «Война и мир». И услышите, где изначально был памятник Пушкину.
📍 По Тверскому бульвару мы дойдём до Кропоткинской. Вы услышите истории самого бульвара, храма Христа Спасителя, усадьбы Гоголя и двух памятников писателю.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 14 лет
- Дополнительные расходы (по желанию): напитки и перекус в кафе по маршруту
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от СТ.М. «Маяковская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 61 туриста
Закончил филологический факультет с отличием. После этого получил образование в сфере культурологии. Очень люблю проводить экскурсии по центральным районам Москвы. С 2014 года изучил пешком весь центр. Провожу экскурсии с 2014 года. Основные интересы: история литературной Москвы, история советского строительства 30-х годов, история памятников и музеев, история киноведческой Москвы.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
9 авг 2023
Добрый день! Очень рекомендую всем и экскурсию и гида! Познавательно! Не скучно! Узнали много нового! Благодарим Артем лично и желаем ему развития в данном направлении и успехов!!!
Алена
6 авг 2023
Артём — очень начитанный и интересный гид, знает и выходит за пределы темы. Свой рассказ добавляет забавными фактами из жизни писателей и не только. Кругозор максимально расширен 💪🏼
Н
Наталья
6 авг 2023
Замечателньая Экскурсия с замечательным гидом Артемом!
Очень интересно и профессионально. Максимально полезно провели время.
Узнали малоизвестные факты по истории и литературе, о которых в книгах не прочтешь.
Рекомендуем!
Очень интересно и профессионально. Максимально полезно провели время.
Узнали малоизвестные факты по истории и литературе, о которых в книгах не прочтешь.
Рекомендуем!
Е
Елена
30 июля 2023
Спасибо Артему за чудесную прогулку по литературной Москве, в ненавязчивой дружелюбной атмосфере удалось узнать много нового как об истории Москвы в целом, так и о личной жизни и творчестве классиков русской литературы и кино. Артем поделился действительно уникальными и малоизвестными фактами, которые можно узнать только глубоко погружаясь в архивы, и преподнес их нестандартным, креативным образом, делясь историями из личного опыта. Отдельно хочется отметить позитивный настрой и чувство юмора Артема, которые помогают оставаться бодрым на протяжении всей прогулки и запоминать новую информацию
А
Алексей
30 июля 2023
Артем - замечательный рассказчик, очень увлекательно и насыщенно! По человеку видно, что он сам испытывает кайф от проведения экскурсии! 3,5 часа пролетели незаметно и легко, а главное - с пользой для развития и познания родного города! Однозначно рекомендую Артема в качестве прекрасного гида!
Л
Лариса
23 июля 2023
С удовольствием прошли с гидом Артемом по интересным местам центра Москвы. Экскурсия не только о писателях, это больше симбиоз истории, литературы, архитектуры и истории кино. Хочется отметить эрудицию и талант рассказчика Артема. Он отвечал на любые вопросы, иллюстрировал свой рассказ фотографиями старой Москвы. Так что получилось живое общение. И маршрут прошли за 3 часа с остановками, очень комфортно.
Л
Лариса
23 июля 2023
Добрый день! Побывали на очень интересной экскурсии с филологом, эрудитом и прекрасным рассказчиком! Общение как-то незаметно вышло далеко за рамки темы экскурсии, потому что этому экскурсоводу можно сразу задавать все вопросы, возникающие по ходу прогулки. Теперь знаем больше историй о своем любимом городе, о дорогих сердцу Пушкине, Чехове, Гоголе и о многих других писателях, за что очень благодарны хорошему человеку Артему. Экскурсию рекомендуем однозначно!)
Н
Наталия
21 июля 2023
Здравствуйте, побывали вчера с друзьями на экскурсии по центру Москвы. К сожалению, немного "подвела погода", два раза пришлось "прятаться" в кафе от проливного дождя. Но на качество экскурсии это не повлияло: интересно, живо, с юмором и информативно! Даже в кафе экскурсия не прервалась. Артем показал нам архивные фотографии Триумфальной, Пушкинской площадей, проект памятников и Страстного монастыря. А также продемонстрировал минутный фильм 1896 года, который снимали на Тверской улице. Очень понравились моменты из истории английского клуба, Страстной площади, гоголевского дома. Заинтересовала история творчества Н. В. Гоголя с подробным анализом. Рекомендую всем, особенно молодежи!
И
Ирина
16 июля 2023
Добрый день!
Сегодня с подругой посчастливилось побывать на экскурсии "Москва писателей: уютная прогулка по центру с филологом". Хотя мы живем в Москве всю свою жизнь, эта удивительная экскурсия открыла для нас новые страницы, малоизвестные факты и даже неожиданные трактовки известных исторических событий из разных источников. 3-х часовая экскурсия пролетела как одно мгновение и закончилась за чашечкой кофе в небольшом уютном кафе на Старом Арбате. Захотелось продолжить общение и послушать еще про жизнь писателей, поэтов, художников и режиссеров в контексте Москвы 19-20 веков.
Экскурсия проходила в форме непрерывного и непринужденного диалога. Артем с большим энтузиазмом и огромной любовью к своему делу отвечал на все интересующие нас вопросы: и по истории города, и по истории кино, и по малоизвестным фактам из жизни писателей.
Всем рекомендуем к посещению!
Сегодня с подругой посчастливилось побывать на экскурсии "Москва писателей: уютная прогулка по центру с филологом". Хотя мы живем в Москве всю свою жизнь, эта удивительная экскурсия открыла для нас новые страницы, малоизвестные факты и даже неожиданные трактовки известных исторических событий из разных источников. 3-х часовая экскурсия пролетела как одно мгновение и закончилась за чашечкой кофе в небольшом уютном кафе на Старом Арбате. Захотелось продолжить общение и послушать еще про жизнь писателей, поэтов, художников и режиссеров в контексте Москвы 19-20 веков.
Экскурсия проходила в форме непрерывного и непринужденного диалога. Артем с большим энтузиазмом и огромной любовью к своему делу отвечал на все интересующие нас вопросы: и по истории города, и по истории кино, и по малоизвестным фактам из жизни писателей.
Всем рекомендуем к посещению!
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