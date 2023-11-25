1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Арма, Artplay и Винзавод: арт-кластеры Москвы
Познакомиться с модными, креативными и необычными кварталами, созданными из старых промышленных зон
Начало: в районе метро Курская/Чкаловская
«Вы откроете нетривиальную историю Винзавода и поймете, почему именно здесь поселились лучшие галереи современного искусства в России»
9 июня в 12:00
20 июня в 12:30
12 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Литературная прогулка по Сыромятникам
Узнать, как промышленная окраина стала самым модным местом Москвы, под отрывки из книги Лимонова
Начало: от метро «Чкаловская»
«Центр современного искусства Винзавод с несколькими выставочными залами»
Завтра в 14:00
13 июня в 17:00
6 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Долина исчезнувшей реки Золотой Рожок
Открыть нетуристический, но полный любопытного уголок Москвы
Начало: В районе метро Площадь Ильича
«прогуляетесь через три арт-кластера — Артплей, Винзавод и Арму — к метро Курская»
11 июня в 10:30
16 июня в 10:30
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия по галереям Винзавода
Наконец-то понять современное искусство
Начало: на территории Винзавода
«Вы посетите несколько галерей Винзавода — VLADEY Space, pop/off/art, «Треугольник», a—s—t—r—a и другие»
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
9 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИлья25 ноября 2023Отличная экскурсия! Открыл для себя интересные факты и взглянул по новой на свой район!)
- ЖЖанна14 октября 2023Прогулка однозначно понравится знатокам и ценителям современного искусства и литературы! (это я). Если не очень в теме, всё равно приходите
- ДДарья28 сентября 2023Увлекательная, нетривиальная экскурсия даже для тех, кто не знаком с творчеством Эдуарда Лимонова. Район экскурсиями не «обхоженный» – я, например,
- ЮЮрий26 сентября 2023Это очень плотная и стройная экскурсия. Она сшивает в единую историю разрозненные факты и мифы о месте, с которыми знакомы,
- ССветлана4 июня 2023Не ожидала, что Москва может быть такой! Очень яркие, замечательные впечатления! Большое спасибо за эксклюзивную экскурсию!
- ИИрина29 мая 2023Экскурсия по арт-кластерам: Арма, Винзавод, ArtplayПрекрасная, очень душевная экскурсия:) Стартовали от Атриума, который является просто огромным арт-объектом, росписи - невероятные:) Очень интересно ходить с гидом
- ННаталья7 февраля 2023Сегодня с Екатериной гуляли по арт-кластерам, остались безумно довольны и экскурсией, и Екатериной. От Кати узнали много интересной информации, несмотря
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Винзавод»
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