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почти всю жизнь живу в паре километров, но про историю Сыромятников, кроме как про природу названия, о районе почти ничего не знала. Николай - талантливый рассказчик, который умеет завлечь аудиторию не только историческими фактами, но и классными шутками. Два часа пролетели совсем незаметно, и в результате я узнала много нового не только про любимый город, но и про писателя Лимонова. С удовольствием присоединюсь и к другим «прогулкам» Николая!