Экскурсии на винный завод из Москвы

Найдено 4 экскурсии в категории «Винзавод» в Москве, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Арма, Artplay и Винзавод: арт-кластеры Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Арма, Artplay и Винзавод: арт-кластеры Москвы
Познакомиться с модными, креативными и необычными кварталами, созданными из старых промышленных зон
Начало: в районе метро Курская/Чкаловская
«Вы откроете нетривиальную историю Винзавода и поймете, почему именно здесь поселились лучшие галереи современного искусства в России»
9 июня в 12:00
20 июня в 12:30
12 000 за всё до 5 чел.
Литературная прогулка по Сыромятникам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Литературная прогулка по Сыромятникам
Узнать, как промышленная окраина стала самым модным местом Москвы, под отрывки из книги Лимонова
Начало: от метро «Чкаловская»
«Центр современного искусства Винзавод с несколькими выставочными залами»
Завтра в 14:00
13 июня в 17:00
6 500 за всё до 10 чел.
Долина исчезнувшей реки Золотой Рожок
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Долина исчезнувшей реки Золотой Рожок
Открыть нетуристический, но полный любопытного уголок Москвы
Начало: В районе метро Площадь Ильича
«прогуляетесь через три арт-кластера — Артплей, Винзавод и Арму — к метро Курская»
11 июня в 10:30
16 июня в 10:30
4 000 за всё до 10 чел.
Экскурсия по галереям Винзавода
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия по галереям Винзавода
Наконец-то понять современное искусство
Начало: на территории Винзавода
«Вы посетите несколько галерей Винзавода — VLADEY Space, pop/off/art, «Треугольник», a—s—t—r—a и другие»
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
9 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илья
    25 ноября 2023
    Арма, Artplay и Винзавод: арт-кластеры Москвы
    Отличная экскурсия! Открыл для себя интересные факты и взглянул по новой на свой район!)
  • Ж
    Жанна
    14 октября 2023
    Литературная прогулка по Сыромятникам
    Прогулка однозначно понравится знатокам и ценителям современного искусства и литературы! (это я). Если не очень в теме, всё равно приходите
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    - узнаете много нового. И даже если творчество Лимонова - это не ваша тема (как в моем случае), скучно не будет. От хипстерских кварталов до атмосферных заброшек, с большим количеством архивных фото и небанальных историй - Сыромятники приоткроют свои секреты, а гид Николай поможет полюбить этот район. Увы, Лимонова полюбить так и не удалось, но в этом виноват исключительно он сам - и долгоносики…

  • Д
    Дарья
    28 сентября 2023
    Литературная прогулка по Сыромятникам
    Увлекательная, нетривиальная экскурсия даже для тех, кто не знаком с творчеством Эдуарда Лимонова. Район экскурсиями не «обхоженный» – я, например,
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    почти всю жизнь живу в паре километров, но про историю Сыромятников, кроме как про природу названия, о районе почти ничего не знала. Николай - талантливый рассказчик, который умеет завлечь аудиторию не только историческими фактами, но и классными шутками. Два часа пролетели совсем незаметно, и в результате я узнала много нового не только про любимый город, но и про писателя Лимонова. С удовольствием присоединюсь и к другим «прогулкам» Николая!

    Увлекательная, нетривиальная экскурсия даже для тех, кто не знаком с творчеством Эдуарда Лимонова. Район экскурсиями неУвлекательная, нетривиальная экскурсия даже для тех, кто не знаком с творчеством Эдуарда Лимонова. Район экскурсиями неУвлекательная, нетривиальная экскурсия даже для тех, кто не знаком с творчеством Эдуарда Лимонова. Район экскурсиями неУвлекательная, нетривиальная экскурсия даже для тех, кто не знаком с творчеством Эдуарда Лимонова. Район экскурсиями неУвлекательная, нетривиальная экскурсия даже для тех, кто не знаком с творчеством Эдуарда Лимонова. Район экскурсиями не
  • Ю
    Юрий
    26 сентября 2023
    Литературная прогулка по Сыромятникам
    Это очень плотная и стройная экскурсия. Она сшивает в единую историю разрозненные факты и мифы о месте, с которыми знакомы,
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    вероятно, все, кто когда-либо посещал Винзавод или Артплей, или просто гулял в окрестностях Курского вокзала. А фокус на Лимонове придаёт рассказу таинственные интонации контркультурности с одной стороны, и бытовой узнаваемости - с другой. Пивзавод и бомжи, женщины Лимонова и культурная богема, Гладиатор и Продмаг как мистические места силы района, а также цитадель долгоносиков… все это формирует очень личный взгляд на историю Москвы и писателя, в котором нашли место и городские легенды, и исторические данные, и личный опыт автора экскурсии.

    Это очень плотная и стройная экскурсия. Она сшивает в единую историю разрозненные факты и мифы оЭто очень плотная и стройная экскурсия. Она сшивает в единую историю разрозненные факты и мифы оЭто очень плотная и стройная экскурсия. Она сшивает в единую историю разрозненные факты и мифы оЭто очень плотная и стройная экскурсия. Она сшивает в единую историю разрозненные факты и мифы оЭто очень плотная и стройная экскурсия. Она сшивает в единую историю разрозненные факты и мифы оЭто очень плотная и стройная экскурсия. Она сшивает в единую историю разрозненные факты и мифы оЭто очень плотная и стройная экскурсия. Она сшивает в единую историю разрозненные факты и мифы о
  • С
    Светлана
    4 июня 2023
    Арма, Artplay и Винзавод: арт-кластеры Москвы
    Не ожидала, что Москва может быть такой! Очень яркие, замечательные впечатления! Большое спасибо за эксклюзивную экскурсию!
  • И
    Ирина
    29 мая 2023
    Экскурсия по арт-кластерам: Арма, Винзавод, Artplay
    Прекрасная, очень душевная экскурсия:) Стартовали от Атриума, который является просто огромным арт-объектом, росписи - невероятные:) Очень интересно ходить с гидом
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    по арт-кластерам, там море всего, что сам не найдешь. Магазинчики, галереи, старинные здания, инсталляции, арт-объекты. Везде есть свои истории, которые интересно послушать и узнать. 2-х часов мало, с такими историями и в таких местах можно легко ходить и 5 часов. Екатерина потрясающий гид, очень тонкий, интеллигентный:)

  • Н
    Наталья
    7 февраля 2023
    Арма, Artplay и Винзавод: арт-кластеры Москвы
    Сегодня с Екатериной гуляли по арт-кластерам, остались безумно довольны и экскурсией, и Екатериной. От Кати узнали много интересной информации, несмотря
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    на то, что мы с мужем москвичи, и неплохо знаем район Курского вокзала, но без Кати мы бы точно не нашли эти объекты, и очень правильным было решение взять экскурсию. Я от души советую гостям столицы и её жителям съездить на эту экскурсию, получите массу положительных эмоций и впечатлений, а мы вернёмся сюда обязательно ещё летом. Ещё раз огромное спасибо Екатерине.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Винзавод»

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Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Винзавод" можно забронировать 4 экскурсии от 4 000 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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