Экскурсии о литературе и искусстве Москвы

Найдено 78 экскурсий в категории «Литература и искусство» в Москве, цены от 500 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Литературное Переделкино
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
107 отзывов
Литературное Переделкино
Неспешная групповая прогулка по дачному посёлку под беседы о его жителях - бывших и нынешних
Начало: У Дома творчества в Переделкино
14 июня в 12:00
16 июня в 12:30
1 000 за человека
По следам «Мастера и Маргариты»: групповая экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
45 отзывов
По следам «Мастера и Маргариты»: групповая экскурсия
Пройти по культовым булгаковским местам и узнать о них неожиданные факты
Начало: В районе м. Маяковская
Завтра в 16:00
9 июня в 14:00
800 за человека
Переделкино с местным жителем и членом Союза писателей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
24 отзыва
Переделкино с местным жителем и членом Союза писателей
Душевная прогулка по легендарному дачному поселку, где вместо стен живут окна
Начало: В Переделкине, на ул. Серафимовича
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
7 600 за всё до 10 чел.
Групповая прогулка по московским местам «Мастера и Маргариты»
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
52 отзыва
Групповая прогулка по московским местам романа «Мастер и Маргарита»
Загадочный мир Булгакова оживает в центре Москвы. Пройдитесь по следам героев «Мастера и Маргариты», узнайте истории за знаменитыми адресами
Начало: В районе станции метро «Маяковская»
Расписание: во вторник в 14:00, в пятницу в 12:00, в субботу в 13:30
Завтра в 13:30
11 июня в 14:00
800 за человека
Москва писателей: уютная прогулка по центру с филологом
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
85 отзывов
Прогулка по Москве писателей: истории и легенды с филологом
Откройте тайны писательской Москвы в компании эксперта. Уникальный маршрут по следам великих литераторов
Начало: От СТ.М. «Маяковская»
9 июня в 13:00
11 июня в 15:00
74285 200 за всё до 11 чел.
Булгаковская Москва: город глазами мастера
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
18 отзывов
Булгаковская Москва: путеводитель по роману
Исследуйте мистическую Москву Булгакова, пройдитесь по местам событий знаменитого романа и ощутите дух эпохи
Начало: В районе метро Парк культуры
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
5 200 за всё до 6 чел.
Экскурсия-квест «Двенадцать стульев»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
40 отзывов
Экскурсия-квест «Двенадцать стульев»
Пройти по следам романа Ильфа и Петрова, чтобы найти заветный стул с сокровищами
Начало: В районе станции метро «Маяковская»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
18 000 за всё до 12 чел.
Переделкино и «шестидесятники»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
20 отзывов
Переделкино и «шестидесятники»
Увидеть дома известных поэтов и проникнуться атмосферой литературного городка
Начало: У Дома Творчества «Переделкино»
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
7 600 за всё до 6 чел.
Были и легенды Переделкино
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
69 отзывов
Были и легенды Переделкино
Погулять по уютным улицам писательского поселка и услышать его историю
Начало: У храма Игоря Черниговского в Переделкино
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
7 000 за всё до 5 чел.
По следам басен дедушки Крылова
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
13 отзывов
По следам басен Крылова: литературное приключение в сердце Москвы
Погрузитесь в мир литературных загадок и встреч с героями басен Крылова на Патриарших прудах. Идеально для любознательных детей и их родителей
Начало: у Патриарших прудов
15 июня в 10:30
19 июня в 14:00
62005 580 за всё до 6 чел.
«Мастер и Маргарита»: адреса, пароли, явки
🚌 На автобусе
Индивидуальная
4 часа
16 отзывов
«Мастер и Маргарита»: живая история Москвы 20-30-х годов
Встречайте Москву Булгакова: от МАССОЛИТа до Большой Садовой. Экскурсия, где каждый шаг - это страница из «Мастера и Маргариты»
Начало: На Триумфальной площади, 2
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
18 500 за всё до 17 чел.
Серебряный век в переулках Арбата
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
51 отзыв
Серебряный век в переулках Арбата: индивидуальная экскурсия по Москве
Погрузитесь в атмосферу Серебряного века, прогуливаясь по арбатским переулкам. Узнайте о жизни и творчестве великих поэтов и писателей, посетив их любимые места
Начало: На Арбате
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
от 4 400 за всё до 6 чел.
Один день из жизни Сергея Есенина
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
30 отзывов
Один день из жизни Сергея Есенина
Пройти по следам великого поэта и узнать его как человека
Начало: У метро Чеховская
Завтра в 15:00
10 июня в 17:00
7 600 за всё до 5 чел.
Нескучный сад хранит свои стволы
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
21 отзыв
Нескучный сад хранит свои стволы
Увидеть больше, чем уютный московский парк, и вдохновиться его поэзией
Начало: В районе метро Ленинский проспект
Расписание: в понедельник в 11:00
10 июня в 11:00
24 июня в 11:00
1 000 за человека
С книжкой под мышкой: литературная прогулка по Москве
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
19 отзывов
С книжкой под мышкой: литературная прогулка по Москве
Ощутить, как герои произведений оживают на улицах столицы, и услышать истории старинных домов
Начало: У м. Арбатская (Арбатско-Покровская)
9 июня в 14:00
7 июля в 12:00
1 000 за человека
Булгаковская Москва: мистика и реальность
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
971 отзыв
Булгаковская Москва: мистика и реальность
Начало: СТ.М. Маяковская
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:30
9 июня в 16:00
от 700 за человека
Замоскворечье + Третьяковская галерея (пешая экскурсия)
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
85 отзывов
Замоскворечье + Третьяковская галерея (пешая экскурсия)
Начало: СТ.М. Площадь революции
Расписание: Среда в 12:00, Пятница в 14:00, Воскресенье в 10:00
12 июня в 12:00
14 июня в 14:00
от 2 250 за человека
Мистика и реальность Булгаковской Москвы
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
143 отзыва
Мистика и реальность Булгаковской Москвы
Увидеть места, связанные с писателем и его творениями, и узнать о них самое любопытное
Начало: У театра сатиры
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
700 за человека
Ваганьковское кладбище: лучшие люди страны
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
91 отзыв
Ваганьковское кладбище: лучшие люди страны
Начало: Станция метро «Улица 1905 года», выход 3
Расписание: пн
10 июня в 12:00
13 июня в 14:00
1 600 за человека
Москва и Чехов
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Москва и Чехов
Проникнуться историями о великом писателе и удивительном человеке на прогулке по центру
Начало: В районе метро Чеховская
Завтра в 17:00
9 июня в 15:30
4 670 за всё до 10 чел.
Экскурсия в закрытый особняк Морозова
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
89 отзывов
Экскурсия в закрытый особняк Морозова
Начало: Подсосенский переулок, 21
Расписание: Субботы и воскресенья
Завтра в 17:30
9 июня в 14:30
2 299 за человека
Культурно матом: яркие истории русских ругательств (18+)
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
79 отзывов
Культурно матом: яркие истории русских ругательств (18+)
Начало: М. Таганская, выход №1
Расписание: По выходным
12 июня в 16:00
13 июня в 19:00
1 200 за человека
Бал у Булгакова: по страницам книг великого романтика и мистика
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
89 отзывов
Бал у Булгакова: мистический Москва через призму его творчества
Погрузитесь в атмосферу произведений Булгакова, исследуя уголки Москвы, вдохновившие великого писателя
Начало: Возле театра Сатиры (м. «Маяковская»)
Расписание: ежедневно, начало в интервале с 10 до 19 часов
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 900 за всё до 6 чел.
Уникальный мир Большого театра
🚶 Пешая
Групповая
1 час 15 минут
294 отзыва
Уникальный мир Большого театра
Начало: Театральная площадь, 1
Расписание: Ежедневно в 15:00. Время начала может меняться в связи с репетициями
9 июня в 10:30
10 июня в 15:00
3 600 за человека
Басни Крылова на Патриарших
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
6 отзывов
Басни Крылова на Патриарших
Экскурсия-квест для детей от 6 до 12 лет и их родителей: знаменитые пруды - это не только Булгаков
Начало: В районе метро Маяковская
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 000 за всё до 7 чел.
Романовы: история и мистика Великой династии
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
84 отзыва
Романовы: история и мистика Великой династии
Начало: Ул. Варварка 14, стр 2
Расписание: По воскресеньям в 14.00
9 июня в 15:00
16 июня в 15:00
1 300 за человека
Виртуальная квест-экскурсия «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея
Квест
1 час
52 отзыва
Виртуальная квест-экскурсия «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея
Начало: Третьяковская галерея
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 1 000 за человека
Экскурсия на киностудию «Мосфильм»
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
339 отзывов
Экскурсия на киностудию «Мосфильм»
Начало: Ул. Мосфильмовская, д. 1, стр. 4
Расписание: см. в календаре
17 июня в 13:00
18 июня в 13:00
900 за человека
Иван Бунин. Московские адреса Нобелевского лауреата
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Иван Бунин. Московские адреса Нобелевского лауреата
Посмотреть на Арбат глазами писателя на прогулке по местам, где он жил и творил
Начало: В районе метро Кропоткинская
Завтра в 11:00
9 июня в 11:30
5 200 за всё до 4 чел.
Борис Пастернак. Рифмы судьбы в московских переулках
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Борис Пастернак. Рифмы судьбы в московских переулках
О семье, первой любви, творчестве одного из главных поэтов 20 столетия - на прогулке по Мясницкой
Начало: В районе станции метро Чистые пруды
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
3 500 за всё до 3 чел.
Секреты главной библиотеки страны (Ленинка + Старое Ваганьково)
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
3 отзыва
Секреты главной библиотеки страны (Ленинка + Старое Ваганьково)
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ ст. метро «Площадь Революции»
Расписание: четверг 16-30
13 июня в 16:30
20 июня в 16:30
2 100 за человека
Бал у Булгакова: прогулка по страницам книг
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
183 отзыва
Бал у Булгакова: литературное путешествие
Погрузитесь в магический мир Булгакова, пройдя по местам, вдохновившим его на создание романа «Мастер и Маргарита»
Начало: Возле Зала Чайковского, м. «Маяковская»
Завтра в 10:00
9 июня в 15:00
5 500 за всё до 6 чел.
Прогулка по Арбату: Пушкин, Булгаков и «Птичье молоко»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
53 отзыва
Арбат: Пушкин, Булгаков и десерт «Птичье молоко»
Исследуйте исторический Арбат, встречаясь с творчеством великих и открывая кулинарные шедевры Москвы
Начало: СТ.М. Арбатская (Арбатско-Покровская линия)
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 15 000 за всё до 9 чел.
«Как пройти в библиотеку?»: Библиотека им. Ленина (РГБ)
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
9 отзывов
«Как пройти в библиотеку?»: Библиотека им. Ленина (РГБ)
Начало: М. Библиотека им. Ленина
22 июня в 10:45
29 июня в 10:45
1 700 за человека
«Карусель Бульварного кольца»: прогулка по московским бульварам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
«Карусель Бульварного кольца»: прогулка по московским бульварам
Начало: Пушкинская площадь. У памятника А.С. Пушкина
Расписание: По расписанию
Завтра в 11:00
9 июня в 09:00
6 500 за всё до 10 чел.
Литературный квест «Добрый дядюшка Корней собирает всех друзей»
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
1.5 часа
14 отзывов
Литературный квест «Добрый дядюшка Корней собирает всех друзей»
Интерактивное приключение для детей в писательском посёлке Переделкино
Начало: У Дома творчества писателей в Переделкино
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
70006 300 за всё до 10 чел.
«Как Москва в кино играла»: аудиоэкскурсия по местам из советских фильмов
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
2 отзыва
«Как Москва в кино играла»: аудиоэкскурсия по местам из советских фильмов
Начало: Станция метро «Арбатская» (ул. Воздвиженка, 11)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
990 за человека
Булгаковская Москва: аудиоэкскурсия по следам писателя и его героев
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
4 отзыва
Булгаковская Москва: аудиоэкскурсия по следам писателя и его героев
Начало: Триумфальная пл., 2, Москва, Россия, 125047
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
890 за человека
Переделкино - литературное и православное
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Переделкино - литературное и православное
Начало: Платформа Переделкино, возле стеклянных дверей
Расписание: По согласованию
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
8 500 за всё до 6 чел.
Переделкино детям
🚶 Пешая
Квест
1 час
1 отзыв
Переделкино детям
Начало: Музей Чуковского, ул. Серафимовича 3
Расписание: по согласованию
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
8 500 за всё до 10 чел.
Москва Гиляровского
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Москва Гиляровского
Атмосферная прогулка по следам произведения «Москва и москвичи»: увидеть город глазами литератора
Начало: В районе метро Сухаревская
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 000 за всё до 6 чел.
Экскурсия-квест «Москва Булгакова»
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
10 отзывов
Экскурсия-квест «Москва Булгакова»
Пройти по местам, связанным с жизнью и творчеством писателя, и раскрыть символизм его произведений
Начало: На Триумфальной площади
9 июня в 16:00
10 июня в 19:00
7 500 за всё до 5 чел.
По следам русской интеллигенции: авто-экскурсия в Мураново и Абрамцево
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
По следам русской интеллигенции: авто-экскурсия в Мураново и Абрамцево
Отправиться из Москвы навстречу творчеству, истории и живописным паркам
12 июля в 09:00
21 июля в 09:00
13 500 за всё до 8 чел.
Дворянские гнёзда вокруг Москвы: усадьбы Остафьево, Дубровицы и Ивановское
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Дворянские гнёзда вокруг Москвы: усадьбы Остафьево, Дубровицы и Ивановское
Посетить загородные имения «нездешней красоты» и окунуться в атмосферу высшего общества
Начало: возле СТ.М. «Бульвар Дмитрия Донского»
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
8 540 за всё до 3 чел.
Разрешите представиться. Маяковский
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Разрешите представиться. Маяковский
Прикоснуться к «поэзии площадей и улиц», гуляя маршрутами поэта-футуриста
Начало: В районе станции метро «Маяковская»
Завтра в 17:00
9 июня в 10:00
6 500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    5 июня 2024
    Москва Гиляровского
    Экскурсия прошла на одном дыхании, ходили 2 часа, экскурсовод великолепен, послушали историю сухаревского рынка, сандуновских бань, большой и малый переулки,
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    где жил Чехов и многие другие Забавные и занимательные истории о Гиляровском, о Москве и её жителях конца 19 века. Всем рекомендую, интересно и познавательно 🔥

  • Д
    Дарья
    4 июня 2024
    Мистика и реальность Булгаковской Москвы
    Экскурсовод Андрей отличный, буду водить к нему друзей и дальше)
  • О
    Оксана
    3 июня 2024
    Литературное Переделкино
    Экскурсия понравилась, соответствует названию. Так как была в Переделкино первый раз, то вся информация была для меня новая и интересная. Рекомендую эту экскурсию всем, кто интересуется литературой.
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    По следам «Мастера и Маргариты»: групповая экскурсия
    К самому материалу вопросов нет, экскурсовод эрудирован, тема интересная. Но с подачей стоит поработать, в процессе мероприятия несколько раз словила
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    ощущение, что ведущий явно кичится своими знаниями. Постоянные вопросы экскурсантам по теме, на робкие версии -в ответ сарказм, снисходительные междометия или «Надеюсь не нужно объяснять кто такая Фани Каплан?». Понятно, что лектор больше в теме, нежели мы, обычные архитекторы, продавцы, водители. Но именно для этого мы и идем на экскурсию, чтобы узнать новое, интересное и не чувствовать себя дискомфортно. Не стыдно не знать, стыдно не учиться.

  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Бал у Булгакова: прогулка по страницам книг
    Были на экскурсии 1.06.24, компанией друзей, получилась прекрасная экскурсия, очень все интересно, материал прекрасно структурирован, легко воспринимается, по ходу экскурсии узнали много дополнительно интересного, очень рекомендуем
  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Литературное Переделкино
    Спасибо за экскурсию. Интересно и познавательно. Много информации, стихов и даже музыки. Прекрасная прогулка! Рекомендуем.
    Спасибо за экскурсию. Интересно и познавательно. Много информации, стихов и даже музыки. Прекрасная прогулка! Рекомендуем
  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Литературное Переделкино
    Спасибо огромное Сергею, прекрасный рассказчик, быстро пролетевшие два часа оставили стойкое желание вернуться ещё, досмотреть, пересмотреть, перечитать)
  • Т
    Татьяна
    2 июня 2024
    Один километр Москвы. Литература и история на Арбате
    Огромнейшая благодарность Татьяне за великолепную прогулку 25.05.2024 г. по одной из самой известной улице Москвы – Арбату (и не только
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    Арбату - ведь были ещё и переулочки и дворы). Я москвичка, на Арбате конечно периодически гуляли, но это было давно и конечно не знали таких подробностей об этой улице и её архитектуре и жителях, а наши гости из Крыма, которые были на Арбате один раз в глубоком детстве хотели увидеть её ещё раз, и Татьяна открыла для нас Арбат заново и по-новому. С первых же минут общения, мы поняли, что прогулка будет интересной, не тривиальной, с юмором и уникальными подробностями. Мои гости с удовольствием слушали рассказ Татьяны, а я так вообще заворожённо следила за сюжетом, т. к. некоторые сведения были мне знакомы, но Татьяна их преподносила совершенно с нового ракурса. Ещё один плюс: у Татьяны прекрасная дикция и тембр голоса, слушать очень приятно и удобно ещё и тем, что нам раздали индивидуальные наушники и можно было не переживать за то, что ты что-то не расслышишь и не успеешь сделать фото. Хотя время нам было предложено оптимальное по количеству людей на Арбате – 13:00, но народ был и экскурсий тоже было много, но нам они совершенно не мешали. Глубочайшие познания истории, литературы, архитектуры нашего гида и та любовь, с которой велось повествование, заразили и нас. Мы вместе с Татьяной, как на машине времени, перемещались от дома к дому через эпохи и события. Вот где было полное 3D погружение в реальности тех лет. Почти каждый дом со свой историей и своими интересными хозяевами, жителями и посетителями. Кто бы мог подумать, что сейчас заходя в «Ароматный мир» за шампанским, у тебя над головой существует целая архитектурная история с историческим эпосом. А как прекрасны скверы и переулочки вокруг Арбата, услышав про них рассказ, понимаешь, что действительно настолько место заряжено энергией творчества, что не зря оно до сих пор рождает прекрасных поэтов, актёров, музыкантов, архитекторов и в целом исторических личностей. Великолепный рассказ о Пушкине А. С. не как о поэте, а как об обычном человеке, с подробностями, которые Вы вряд ли найдёте в учебниках и энциклопедиях. Даже ребёнок 12 лет, который как нам казалось, ходил с мало заинтересованным лицом, потом сказал, что теперь ей есть чем удивить учителей в школе на истории и литературе. Татьяна прекрасный собеседник - отвечала на наши вопросы, даже не связанные с ходом экскурсии. Нам заказали в подарок духи «Красная Москва», а я даже не знала, существует ли фабрика, на которой они выпускались, и увидев на Арбате магазин «Новая заря», я спросила не это ли предприятие выпускало эти духи, на что мы получили подробнейший ответ не только об истории создания этих духов, но и о истории существования этой фабрики, чем были поражены не меньше, чем всем предыдущим рассказом. Расставаться с Татьяной очень не хотелось, хотелось продолжение «банкета». А мы себе уже сделали заметку, что прогулки по Москве с Татьяной нужно поставить в обязательный график. Я давно не видела людей, настолько увлечённых своим делом, поэтому всенепременно рекомендую сходить на экскурсию с этим гидом и не только по Арбату.

  • Я
    Яна
    2 июня 2024
    Булгаковская Москва: город глазами мастера
    Хотелось бы поблагодарить Оксану за прекрасную экскурсию. Экскурсия позволила узнать много интересного про Булгакова М. А. и его творчество, увидеть
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    потайные улочки Москвы: тихие и загадочные. В романе Булгакова «Мастер и Маргарита» упоминается множество реальных мест в Москве: квартира, где жил сам писатель, дома его друзей и знакомых. У особняка Маргариты несколько возможных прообразов: за время экскурсии удалось познакомиться с тремя из десяти. Обо всем этом Оксана рассказала и ответила на все интересующие вопросы. 2,5 часа пролетели незаметно. Спасибо!

  • А
    Анастасия
    2 июня 2024
    Басни Крылова на Патриарших
    Виктория прекрасный экскурсовод. Очень интересная и эмоцианальная подача информации, с одинаковой легкостью заинтересовала и держала внимание как детей так и взрослых. Мы в восторге!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Литература и искусство»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
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