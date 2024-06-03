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в очень доступном и интересном формате, увидели и узнали много нового, хоть и большинство из нас живут в Москве и вроде бы все эти места видели 100 миллионов раз. В общем, от всего сердца рекомендуем прекрасную Татьяну и благодарим за не менее прекрасную экскурсию. Хочется еще отметить, что к своей задаче Татьяна подошла супер ответственно — за несколько дней позвонила и мы с ней обсудили все нюансы от среднего возраста нашей группы до осведомленности о маршруте.