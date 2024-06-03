1 чел.
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Групповая
2 часа
Литературное Переделкино
Неспешная групповая прогулка по дачному посёлку под беседы о его жителях - бывших и нынешних
Начало: У Дома творчества в Переделкино
14 июня в 12:00
16 июня в 12:30
1 000₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Измайловский кремль в Москве: от исторического наследия до арт-пространства
Погрузитесь в мир русской культуры и искусства, посетив Измайловский кремль - место, где история встречается с современностью
Начало: В районе метро Партизанская
Сегодня в 21:30
Завтра в 16:30
5 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ивановская горка: старинные дома, дворы и модные кафе
Боярские усадьбы, арт-кластер Хохловка, антикварный паб и купеческие особняки на авторской экскурсии
Начало: У м. Китай-город
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Великая и ужасная Хитровка: экскурсия + чаепитие в подвалах
Увидеть изнанку столицы и побывать в местах, куда боялся зайти любой воспитанный человек
Начало: У метро «Китай-город»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
7 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
«Красный Октябрь»: путешествие по сладкому арт-пространству
Исследуйте тайны знаменитой фабрики «Красный Октябрь», где шоколадные ароматы сменяются муралами стрит-арта
Начало: У метро Кропоткинская
13 июня в 14:00
14 июня в 14:30
7 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Загадочные переулки Хитровки и Хохловки
Открыть малозаметные уголки города, где сохранилась старинная архитектура и история о быте москвичей
Начало: В районе метро Китай-город
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Арма, Artplay и Винзавод: арт-кластеры Москвы
Познакомиться с модными, креативными и необычными кварталами, созданными из старых промышленных зон
Начало: в районе метро Курская/Чкаловская
9 июня в 12:00
20 июня в 12:30
12 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Литературная прогулка по Сыромятникам
Узнать, как промышленная окраина стала самым модным местом Москвы, под отрывки из книги Лимонова
Начало: от метро «Чкаловская»
Завтра в 14:00
13 июня в 17:00
6 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Долина исчезнувшей реки Золотой Рожок
Открыть нетуристический, но полный любопытного уголок Москвы
Начало: В районе метро Площадь Ильича
11 июня в 10:30
16 июня в 10:30
4 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
3 часа
Пречистенская набережная. Новая жизнь Старой Москвы
Групповая экскурсия по центральному району с посещением смотровой площадки храма Христа Спасителя
Начало: На СТ.М. «Кропоткинская»
Расписание: в среду в 11:00
12 июня в 11:00
19 июня в 11:00
1 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана3 июня 2024Экскурсия понравилась, соответствует названию. Так как была в Переделкино первый раз, то вся информация была для меня новая и интересная. Рекомендую эту экскурсию всем, кто интересуется литературой.
- ТТатьяна3 июня 2024Спасибо за экскурсию. Интересно и познавательно. Много информации, стихов и даже музыки. Прекрасная прогулка! Рекомендуем.
- ТТатьяна3 июня 2024Спасибо огромное Сергею, прекрасный рассказчик, быстро пролетевшие два часа оставили стойкое желание вернуться ещё, досмотреть, пересмотреть, перечитать)
- ЕЕлена26 мая 2024Очень интересная экскурсия, экскурсовод интересно рассказывает, много знает, всё понравилось
- ААлла13 мая 2024Прекрасная экскурсия, я очень рада, что выбрала Таню. Я мало имела представления об этом месте и благодаря такому грамотному экскурсоводу
- ЛЛюдмила17 апреля 2024Нам проводила экскурсию гид Татьяна, которая смогла покорить каждого из членов нашей компании (от 10 лет до 45). Информация подавалась
- ААлиса11 марта 2024Мы взяли индивидуальную экскурсию с Татьяной и остались очень довольны. Поразил уровень ее подготовленности и обширных знаний и по теме
- ААнастасия22 февраля 2024Экскурсия прошла супер. Ольга просто класс! Спасибо.
- ИИлья25 ноября 2023Отличная экскурсия! Открыл для себя интересные факты и взглянул по новой на свой район!)
- ККирилл8 ноября 2023Всё понравилось, спасибо. Действительно было интересно походить по территории бывшей фабрики
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Арт-пространства»
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