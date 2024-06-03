Арт-пространства – экскурсии в Москве

Найдено 10 экскурсий в категории «Арт-пространства» в Москве, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Литературное Переделкино
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
107 отзывов
Литературное Переделкино
Неспешная групповая прогулка по дачному посёлку под беседы о его жителях - бывших и нынешних
Начало: У Дома творчества в Переделкино
14 июня в 12:00
16 июня в 12:30
1 000 за человека
Измайловский кремль - сказка и быль
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
34 отзыва
Измайловский кремль в Москве: от исторического наследия до арт-пространства
Погрузитесь в мир русской культуры и искусства, посетив Измайловский кремль - место, где история встречается с современностью
Начало: В районе метро Партизанская
Сегодня в 21:30
Завтра в 16:30
5 500 за всё до 6 чел.
Ивановская горка: старинные дома, дворы и модные кафе
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Ивановская горка: старинные дома, дворы и модные кафе
Боярские усадьбы, арт-кластер Хохловка, антикварный паб и купеческие особняки на авторской экскурсии
Начало: У м. Китай-город
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 000 за всё до 10 чел.
Великая и ужасная Хитровка: экскурсия + чаепитие в подвалах
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Великая и ужасная Хитровка: экскурсия + чаепитие в подвалах
Увидеть изнанку столицы и побывать в местах, куда боялся зайти любой воспитанный человек
Начало: У метро «Китай-город»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
7 500 за всё до 10 чел.
«Красный Октябрь»: шоколад и стрит-арт
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
15 отзывов
«Красный Октябрь»: путешествие по сладкому арт-пространству
Исследуйте тайны знаменитой фабрики «Красный Октябрь», где шоколадные ароматы сменяются муралами стрит-арта
Начало: У метро Кропоткинская
13 июня в 14:00
14 июня в 14:30
7 500 за всё до 5 чел.
Загадочные переулки Хитровки и Хохловки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Загадочные переулки Хитровки и Хохловки
Открыть малозаметные уголки города, где сохранилась старинная архитектура и история о быте москвичей
Начало: В районе метро Китай-город
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
12 000 за всё до 5 чел.
Арма, Artplay и Винзавод: арт-кластеры Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Арма, Artplay и Винзавод: арт-кластеры Москвы
Познакомиться с модными, креативными и необычными кварталами, созданными из старых промышленных зон
Начало: в районе метро Курская/Чкаловская
9 июня в 12:00
20 июня в 12:30
12 000 за всё до 5 чел.
Литературная прогулка по Сыромятникам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Литературная прогулка по Сыромятникам
Узнать, как промышленная окраина стала самым модным местом Москвы, под отрывки из книги Лимонова
Начало: от метро «Чкаловская»
Завтра в 14:00
13 июня в 17:00
6 500 за всё до 10 чел.
Долина исчезнувшей реки Золотой Рожок
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Долина исчезнувшей реки Золотой Рожок
Открыть нетуристический, но полный любопытного уголок Москвы
Начало: В районе метро Площадь Ильича
11 июня в 10:30
16 июня в 10:30
4 000 за всё до 10 чел.
Пречистенская набережная. Новая жизнь Старой Москвы
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
Пречистенская набережная. Новая жизнь Старой Москвы
Групповая экскурсия по центральному району с посещением смотровой площадки храма Христа Спасителя
Начало: На СТ.М. «Кропоткинская»
Расписание: в среду в 11:00
12 июня в 11:00
19 июня в 11:00
1 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    3 июня 2024
    Литературное Переделкино
    Экскурсия понравилась, соответствует названию. Так как была в Переделкино первый раз, то вся информация была для меня новая и интересная. Рекомендую эту экскурсию всем, кто интересуется литературой.
  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Литературное Переделкино
    Спасибо за экскурсию. Интересно и познавательно. Много информации, стихов и даже музыки. Прекрасная прогулка! Рекомендуем.
    Спасибо за экскурсию. Интересно и познавательно. Много информации, стихов и даже музыки. Прекрасная прогулка! Рекомендуем
  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Литературное Переделкино
    Спасибо огромное Сергею, прекрасный рассказчик, быстро пролетевшие два часа оставили стойкое желание вернуться ещё, досмотреть, пересмотреть, перечитать)
  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    Измайловский кремль - сказка и быль
    Очень интересная экскурсия, экскурсовод интересно рассказывает, много знает, всё понравилось
  • А
    Алла
    13 мая 2024
    Измайловский кремль - сказка и быль
    Прекрасная экскурсия, я очень рада, что выбрала Таню. Я мало имела представления об этом месте и благодаря такому грамотному экскурсоводу
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    получила большое удовольствие и узнала много нового. Таня явно любящий свой город, русское искусство, историю человек, который с энтузиазмом делится своими знаниями. Экскурсия насыщенная, проходит не только в Измайловском кремле, но и на Измайловском острове, где можно увидеть прекрасный храм Покрова Пресвятой Богородицы. Очень рекомендую всем эту экскурсию, которая возможно позволит вам взглянуть на Измайловский кремль другими глазами и понять в чем его ценность и достоинства.

    Прекрасная экскурсия, я очень рада, что выбрала Таню. Я мало имела представления об этом месте и
  • Л
    Людмила
    17 апреля 2024
    Ивановская горка: старинные дома, дворы и модные кафе
    Нам проводила экскурсию гид Татьяна, которая смогла покорить каждого из членов нашей компании (от 10 лет до 45). Информация подавалась
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    в очень доступном и интересном формате, увидели и узнали много нового, хоть и большинство из нас живут в Москве и вроде бы все эти места видели 100 миллионов раз. В общем, от всего сердца рекомендуем прекрасную Татьяну и благодарим за не менее прекрасную экскурсию. Хочется еще отметить, что к своей задаче Татьяна подошла супер ответственно — за несколько дней позвонила и мы с ней обсудили все нюансы от среднего возраста нашей группы до осведомленности о маршруте.

  • А
    Алиса
    11 марта 2024
    Измайловский кремль - сказка и быль
    Мы взяли индивидуальную экскурсию с Татьяной и остались очень довольны. Поразил уровень ее подготовленности и обширных знаний и по теме
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    и около и вне темы) Плюс к знаниям, конечно, обаяние и дружелюбие. Надеемся присоеденится к другим экскурсиям, которые она будет проводить.

    Мы взяли индивидуальную экскурсию с Татьяной и остались очень довольны. Поразил уровень ее подготовленности и обширныхМы взяли индивидуальную экскурсию с Татьяной и остались очень довольны. Поразил уровень ее подготовленности и обширныхМы взяли индивидуальную экскурсию с Татьяной и остались очень довольны. Поразил уровень ее подготовленности и обширныхМы взяли индивидуальную экскурсию с Татьяной и остались очень довольны. Поразил уровень ее подготовленности и обширныхМы взяли индивидуальную экскурсию с Татьяной и остались очень довольны. Поразил уровень ее подготовленности и обширныхМы взяли индивидуальную экскурсию с Татьяной и остались очень довольны. Поразил уровень ее подготовленности и обширныхМы взяли индивидуальную экскурсию с Татьяной и остались очень довольны. Поразил уровень ее подготовленности и обширныхМы взяли индивидуальную экскурсию с Татьяной и остались очень довольны. Поразил уровень ее подготовленности и обширных
  • А
    Анастасия
    22 февраля 2024
    «Красный Октябрь»: шоколад и стрит-арт
    Экскурсия прошла супер. Ольга просто класс! Спасибо.
  • И
    Илья
    25 ноября 2023
    Арма, Artplay и Винзавод: арт-кластеры Москвы
    Отличная экскурсия! Открыл для себя интересные факты и взглянул по новой на свой район!)
  • К
    Кирилл
    8 ноября 2023
    «Красный Октябрь»: шоколад и стрит-арт
    Всё понравилось, спасибо. Действительно было интересно походить по территории бывшей фабрики

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Арт-пространства»

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  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
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