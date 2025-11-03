читать дальше

узких переходах(например по дороге в церковь Покрова на Нерли) ее небыло слышно. В программе было посещение Свято-Боголюбского монастыря, но туда нас не привезли. Сказали не входит. Но как же? Это прописано! В Суздале забронировали обед, из-за этого тянули время, 40 минут на сувениры! Потом ещё 2 часа свободного времени. Но по приезду во Владимир, мы опоздали в собор с росписью Рублева. Зря потрачены деньги и время(