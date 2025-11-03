Исследуйте две столицы Владимиро-Суздальского княжества за один день: Суздаль с его уникальным архитектурным наследием и Владимир, известный Успенским собором и Золотыми Воротами.
Описание экскурсииЭкскурсия по историческим жемчужинам Владимиро-Суздальской Руси Исследуйте две столицы Владимиро-Суздальского княжества за один экскурсионный день: город-заповедник Древней Руси Суздаль и город белокаменных шедевров Владимир. Мы посетим резиденцию святого благоверного князя Андрея Боголюбского в Боголюбово и полюбуемся церковью Покрова на Нерли — символом России. В Суздале вас ждет обзорная экскурсия «Волшебный узор златоглавого Суздаля» и свободное время для покупок сувениров. В Владимире мы осмотрим Успенский и Дмитриевский соборы, а также насладимся панорамными видами на Клязьму с смотровой площадки. Завершим день в Боголюбово, где посетим Свято-Боголюбский монастырь и церковь Покрова на Нерли, признанную шедевром всемирного храмового зодчества. Важная информация:
- Обратите внимание! Просьба при бронировании тура указывать полностью ФИО, паспортные данные (серия, номер), дату рождения.
- Сбор в 07:00. Отправление в 07:15 от ст. метро «Перово».
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Торговые ряды
- Улицы с купеческими домами
- Успенский собор
- Дмитриевский собор
- Золотые Ворота
- Смотровая площадка с видами на Клязьму
- Свято-Боголюбский монастырь
- Церковь Покрова на Нерли
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Проезд по скоростной платной магистрали в обе стороны
- Экскурсионное обслуживание
- Услуги гида сопровождающего
- Использование устройства «радиогид» с удобными одноразовыми наушниками
Что не входит в цену
- Суздальский обед - 950 руб/чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро Перово, выход №2
Завершение: Москва
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
4.8
М
Мария
3 ноя 2025
Все понравилось. Было интересно, динамично, душевно и захватывающе 👍 огромная благодарность экскурсоводу Надежде из г. Владимира. Человек очень увлечен тем о чем рассказывает, и это очень ценно!
И
Ирина
3 ноя 2025
Добрый день! Понравилось все начина от оформления экскурсии, удобно, быстро и четко, и далее автобус приехал во время, водитель замечательный, гиды профессионалы своего дела, рассказывали много и очень интересно, и
Е
Евгения
3 ноя 2025
Все было отлично! Очень организованно, много информации!
Спасибо!
К
Калнин
1 ноя 2025
Все понравилось.
За время экскурсии не минуты не скучали.
И даже если Гид давал свободное время и ничего не рассказывал, то это было очень кстати для усваивания полученной информации и отдыха.
Интерересные, красивые, исторические места.
М
Марина
24 сен 2025
Сама экскурсия была интересной и насыщенной и гид была подготовленной и осведомленной. Но радиогид имел очень маленький радиус работы и с учётом, что группа была 45 человек, если ты не
Е
Елена
21 сен 2025
Увидели все главные достопримечательности Суздаля, Владимира, Боголюбова
С
Светлана
21 сен 2025
Добрый день. Экскурсия очень понравилась, впечатления переполняют. Настолько красиво,познавательно,интересно рассказывала Ольга Алексеевна. Она профессионал своего дела, эрудит и очень приятная женщина. Спасибо огромное за чёткую организацию и самые лучшие впечатления от этой экскурсии.
В
Виктория
8 сен 2025
Е
Елена
8 сен 2025
А
Анна
17 авг 2025
Комфортная цена, насыщенная программа, удобный автобус, адекватный временной трафик на переезд. Обед организован хорошо- салат, суп, горячее, десерт, чай и медовуха+ суздальские огурцы. Выехали в 7-15, вернулись в 22-15.
Т
Татьяна
3 авг 2025
Всё отлично
Ж
Жанна
6 июл 2025
Все отлично!
Е
Екатерина
16 июн 2025
Все было прекрасно! Экскурсовод Ольга мастер своего дела! Очень познавательно и интересно рассказывала. Экскурсию рекомендую!!!
Н
Наталья
3 мая 2025
А
Алла
3 мая 2025
Тур очень странно организован. Нигде,кроме отъезда, не сообщалось время сбора. Не рассказывали, где можно сходить в туалет, гид бежала впереди не оборачиваясь на группу, из-за этого даже в наушниках на
