Необычные маршруты по Москве

Владимир Высоцкий — явление общественной жизни, нерв нашей души. Я покажу места, связанные с его юношескими годами: дома, улочки и дворы, которые он любил и воспел в своих произведениях. Вы узнаете, кому посвящена песня «Где мои семнадцать лет», где молодой Высоцкий слушал рассказы фронтовиков и учился играть на гитаре и услышите историю о прототипе того самого черного пистолета.

Описание экскурсии

По следам Володи Высоцкого

Владимир Семенович писал: «Но не поставят мне памятник в сквере; Где-нибудь у Петровских ворот»… и ошибся! Стоя у монумента «Поэт с гитарой» мы поговорим о значении его личности для поколений и сможете услышать декламацию стихов поэта — здесь нередко собирается молодежь, выросшая на его песнях. Мы увидим памятник руки Зураба Церетели и Глебу Жеглову близ легендарной Петровки, 38. А после прогуляемся по саду «Эрмитаж», который Высоцкий, будучи мальчишкой, изучил вдоль и поперек, хитростью проникая внутрь.

Герои любимых песен

Вам откроются секреты многих домов и их бывших жильцов, в том числе и дома, где родился Владимир Семенович. Мы пройдем по ставшему теперь легендарным Большому Каретному переулку и поговорим о детстве Володи и его отношениях с родителями. Я также проведу вас ко «второму дому» в Каретном Ряду, где были написаны многие песни, к знаменитой швейной фабрике и зданию школы, где учился всенародный любимец. По ходу экскурсии вы словно погрузитесь в прошлое и почувствуете непередаваемый дух послевоенного футбола, уличных драк и бескорыстной дружбы.

Организационные детали