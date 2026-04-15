Необычные маршруты по Москве

Владимир Семенович писал: «Но не поставят мне памятник в сквере; Где-нибудь у Петровских ворот»… и ошибся! Стоя у монумента «Поэт с гитарой» мы поговорим о значении его личности для поколений и сможете услышать декламацию стихов поэта — здесь нередко собирается молодежь, выросшая на его песнях. Мы увидим памятник руки Зураба Церетели и Глебу Жеглову близ легендарной Петровки, 38. А после прогуляемся по саду «Эрмитаж», который Высоцкий, будучи мальчишкой, изучил вдоль и поперек, хитростью проникая внутрь.
Герои любимых песен
Вам откроются секреты многих домов и их бывших жильцов, в том числе и дома, где родился Владимир Семенович. Мы пройдем по ставшему теперь легендарным Большому Каретному переулку и поговорим о детстве Володи и его отношениях с родителями. Я также проведу вас ко «второму дому» в Каретном Ряду, где были написаны многие песни, к знаменитой швейной фабрике и зданию школы, где учился всенародный любимец. По ходу экскурсии вы словно погрузитесь в прошлое и почувствуете непередаваемый дух послевоенного футбола, уличных драк и бескорыстной дружбы.
Организационные детали
Прогулка полностью пешеходная, надевайте удобную обувь.
Дополнительных расходов не предполагается.
Стоимость экскурсии для 3-5 чел. — 5000 руб., 6-10 чел. — 6000 руб., от 11 чел. — 7000 руб.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у станции метро "Пушкинская"/"Чеховская"
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провёл экскурсии для 30 туристов
Я очень люблю Москву — свой родной город, его историю, его дух. В Москве много красивых, исторических, архитектурных памятников. Но мне милей всего Москва непарадная. Только в удивительных, чудом сохранивших читать дальшеуменьшить
свою первобытность, милых и уютных московских переулочках и двориках можно понять столицу и прочувствовать её колорит, её живую душу. Мои экскурсии — не просто пешеходные прогулки, это прежде всего объяснение в любви нашей матушке- столице. И мне очень хочется передать своим слушателям частичку этой любви на прогулке по ЛУЧШЕМУ ГОРОДУ ЗЕМЛИ. Приглашаю вас вместе любоваться златоглавой красавицей!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ксения
Спасибо Андрею за удивительную прогулку в самом центре Москвы! Совпало все: погода, солнце, свободные понедельничные улицы, настроение, ожидания, гид и Высоцкий! Андрей любит и знает и свое дело, и Москву! Ну и подкупили фотографии и голос Владимира Семеновича! С радостью поделились своими новыми знаниями и эмоциями с друзьями) Рекомендуем!
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Ирина
14 февраля 2025 года мы посетили пешеходную экскурсию о Владимире Высоцком в Москве, которую провел гид Андрей Владимирович. Экскурсия была прекрасно организована: маршрут охватывал знаковые места, связанные с детством и читать дальшеуменьшить
юностью поэта. Мы сделали фотографии у памятников Высоцкому, включая «Поэт с гитарой» на Страстном бульваре и «Лопнула струна» от З. Церетели.
Андрей Владимирович поделился увлекательными историями о жизни Высоцкого и его современниках, а также дал рекомендации по литературе, фильмам и песням о поэте. Экскурсия оставила глубокое впечатление — она была не только информативной, но и душевной. Мы продолжаем изучать биографию и творчество Высоцкого и однозначно рекомендуем эту экскурсию всем любителям его творчества!
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П
Полина
Андрей - очень интересный и эрудированный гид. Рассказывая про детство и юность Владимира Семеновича, Андрей упоминал историческую специфику времени, проводил параллели с современниками, рассказывал интересные события, те полностью погружал в читать дальшеуменьшить
атмосферу описываемого времени. Мы посмотрели дворы и закоулки, где рос поэт, как он взрослел и становился тем, кем мы его знаем, послушали несколько ранних песен, узнали много интересных деталей из жизни Высоцкого. Было очень холодно на улице, но настолько интересно, что не хотелось уходить.
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В
Василий
Хочу поблагодарить Андрея за экскурсию. Очень интересно и познавательно! Время пролетело незаметно. Супер! Всем рекомендую.
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