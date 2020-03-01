Необычные маршруты по Москве

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  4. Владимир Высоцкий — нерв эпохи

Пройтись по знаковым для барда местам, ощутить колорит московских переулков и увидеть героев песен

Андрей
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Андрей – ваш гид
Владимир Высоцкий — явление общественной жизни, нерв нашей души.

Я покажу места, связанные с его юношескими годами: дома, улочки и дворы, которые он любил и воспел в своих произведениях.

Вы узнаете, кому посвящена песня «Где мои семнадцать лет», где молодой Высоцкий слушал рассказы фронтовиков и учился играть на гитаре и услышите историю о прототипе того самого черного пистолета.
3000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 2 человек
Можно с детьми
Встреча — у станции метро «Пушкинская» /«Чеховская»
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Владимир Высоцкий — нерв эпохи
Владимир Высоцкий — нерв эпохи

Что вас ожидает

По следам Володи Высоцкого
Владимир Семенович писал: «Но не поставят мне памятник в сквере; Где-нибудь у Петровских ворот»… и ошибся! Стоя у монумента «Поэт с гитарой» мы поговорим о значении его личности для поколений и сможете услышать декламацию стихов поэта — здесь нередко собирается молодежь, выросшая на его песнях. Мы увидим памятник руки Зураба Церетели и Глебу Жеглову близ легендарной Петровки, 38. А после прогуляемся по саду «Эрмитаж», который Высоцкий, будучи мальчишкой, изучил вдоль и поперек, хитростью проникая внутрь.

Герои любимых песен
Вам откроются секреты многих домов и их бывших жильцов, в том числе и дома, где родился Владимир Семенович. Мы пройдем по ставшему теперь легендарным Большому Каретному переулку и поговорим о детстве Володи и его отношениях с родителями. Я также проведу вас ко «второму дому» в Каретном Ряду, где были написаны многие песни, к знаменитой швейной фабрике и зданию школы, где учился всенародный любимец. По ходу экскурсии вы словно погрузитесь в прошлое и почувствуете непередаваемый дух послевоенного футбола, уличных драк и бескорыстной дружбы.

Организационные детали

  • Прогулка полностью пешеходная, надевайте удобную обувь.
  • Дополнительных расходов не предполагается.
  • Стоимость экскурсии для 3-5 чел. — 3500 руб., 6-10 чел. — 4000 руб., от 11 чел. — 5000 руб.
Владимир Высоцкий — нерв эпохи
Владимир Высоцкий — нерв эпохи
Владимир Высоцкий — нерв эпохи
Владимир Высоцкий — нерв эпохи
Владимир Высоцкий — нерв эпохи
Владимир Высоцкий — нерв эпохи
Владимир Высоцкий — нерв эпохи
Владимир Высоцкий — нерв эпохи
Владимир Высоцкий — нерв эпохи
Владимир Высоцкий — нерв эпохи
Владимир Высоцкий — нерв эпохи
Владимир Высоцкий — нерв эпохи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — у станции метро «Пушкинская» /«Чеховская».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Андрей
Андрей
Я очень люблю Москву — свой родной город, его историю, его дух. В Москве много красивых, исторических, архитектурных памятников. Но мне милей всего Москва непарадная. Только в удивительных, чудом сохранивших свою первобытность, милых и уютных московских переулочках и двориках можно понять столицу и прочувствовать её колорит, её живую душу. Мои экскурсии — не просто пешеходные прогулки, это прежде всего объяснение в любви нашей матушке- столице. И мне очень хочется передать своим слушателям частичку этой любви на прогулке по ЛУЧШЕМУ ГОРОДУ ЗЕМЛИ. Приглашаю вас вместе любоваться златоглавой красавицей!
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