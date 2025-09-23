Увидеть памятники Древней Руси, зайти в Покрова на Нерли и посетить Муром или Суздаль по желанию
Владимир и Боголюбово объединяют древнее величие и тишина провинции. Вы увидите церковь Покрова на Нерли, изгибы красавицы Клязьмы и легендарные соборы. Рассмотрите архитектуру и разгадаете сюжеты резьбы — от мифов и летописей до библейских историй. В каждой локации у вас будет обзорная экскурсия, а бонусом мы заедем в Муром или Суздаль.
Описание экскурсии
Владимир
Бескрайние леса, извилистая лента реки Клязьмы, величественные соборы и древние крепостные стены — такими видами вы насладитесь на смотровых площадках города.
А затем отправитесь на прогулку по историческому центру. Здесь, на старинных улицах и площадях, собраны главные достопримечательности Владимира:
Успенский кафедральный собор
Дмитриевский собор
Соборная площадь
Храм Спаса Нерукотворного и Спасский холм
Георгиевская, Большая Московская и Дворянская улицы
Театральная площадь и Золотые ворота
Музей хрусталя (возможно посещение)
Стадион «Торпедо»
Посёлок Боголюбово
Вы окажетесь в одном из самых поэтичных мест России — у церкви Покрова на Нерли, окружённой Боголюбовским лугом. Белокаменный храм 12 века возведён по правилу «золотого сечения».
Затем поедем в Свято-Боголюбский монастырь, где вы рассмотрите всходную башню — символ древнерусской архитектуры.
Бонус поездки
По договорённости заедем в Муром, Суздаль или на Суздальский пивоваренный завод.
Примерный тайминг экскурсии
7:00 — выезд из Москвы 9:30 — прибытие во Владимир: 1 час 30 минут экскурсия + 1 час 30 минут свободного времени 12:30 — обед 14:00 — Боголюбово: 40 минут экскурсии + 1 час 30 минут пешего маршрута до церкви Покрова на Нерли 16:00 — на выбор: часовая обзорная экскурсия по Суздалю или Мурому, групповая экскурсия в Успенский собор во Владимире или экскурсия с дегустацией на Суздальском пивоваренном заводе 22:00–23:00 — возвращение в Москву
Организационные детали
Едем на кроссовере Geely Okavango с панорамной крышей
Рекомендуемый возраст детей — от 7 лет
В стоимость программы входит бонусная экскурсия в Суздале, Муроме, на пивоваренном заводе или в Успенском соборе Владимира
Отдельно оплачивается обед — по желанию
С вами будет водитель из нашей команды, а в каждом городе подключится местный гид
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 37 туристов
Большой опыт вождения авто. Местный житель Владимирской области. Путешественник со стажем. Очень люблю экскурсии и автотуры. Работаю с командой гидов.
Отзывы и рейтинг
5
4
4
3
2
1
Елена
23 сен 2025
Очень содержательная многогранная экскурсия. Благодарим Сергея за отличную организацию, все прошло на высшем уровне. Мы получили массу положительных впечатлений и эмоций. Отдельное спасибо гиду Ларисе за профессионализм и то, что она смогла так увлекательно и с любовью рассказать об истории Суздаля, Владимира…
Глебко
20 сен 2025
Очень интересная экскурсия. Посетили много интересных мест. Море положительных впечатлений. Сергей спасибо Вам!!!
Нонна
17 сен 2025
Спасибо Сергею за клиентоориентированность, знания, терпимость, гибкость и хорошее настроение! 🙂
Марина
7 сен 2025
Прекрасная экскурсия, которая прошла на одном дыхании! Маршрут спланирован тщательно и позволяет получить максимальное количество ярких впечатлений и новых знаний. Это, пожалуй, самая насыщенная однодневная экскурсия по достопримечательностям Владимирской области. читать дальше
Сергей прекрасный организатор, человек энциклопедических знаний и интересный собеседник. Он собрал высокопрофессиональную команду гидов, среди которых хочется особенно отметить Светлану (гид из Юрьева-Польского) и Дмитрия (гид из Владимира). Это люди не просто великолепные профессионалы, но и чудесные рассказчики, влюбленные в свой Владимирский край, и слушать их можно бесконечно. При плотной экскурсионной программе остается достаточное количество сводного времени для прогулок и фотографирования. Большое спасибо Сергею и его команде гидов!