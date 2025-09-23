Мои заказы

Боголюбово и Владимир за 1 день - из Москвы

Увидеть памятники Древней Руси, зайти в Покрова на Нерли и посетить Муром или Суздаль по желанию
Владимир и Боголюбово объединяют древнее величие и тишина провинции. Вы увидите церковь Покрова на Нерли, изгибы красавицы Клязьмы и легендарные соборы. Рассмотрите архитектуру и разгадаете сюжеты резьбы — от мифов и летописей до библейских историй. В каждой локации у вас будет обзорная экскурсия, а бонусом мы заедем в Муром или Суздаль.
5
4 отзыва
Описание экскурсии

Владимир

Бескрайние леса, извилистая лента реки Клязьмы, величественные соборы и древние крепостные стены — такими видами вы насладитесь на смотровых площадках города.

А затем отправитесь на прогулку по историческому центру. Здесь, на старинных улицах и площадях, собраны главные достопримечательности Владимира:

  • Успенский кафедральный собор
  • Дмитриевский собор
  • Соборная площадь
  • Храм Спаса Нерукотворного и Спасский холм
  • Георгиевская, Большая Московская и Дворянская улицы
  • Театральная площадь и Золотые ворота
  • Музей хрусталя (возможно посещение)
  • Стадион «Торпедо»

Посёлок Боголюбово

Вы окажетесь в одном из самых поэтичных мест России — у церкви Покрова на Нерли, окружённой Боголюбовским лугом. Белокаменный храм 12 века возведён по правилу «золотого сечения».

Затем поедем в Свято-Боголюбский монастырь, где вы рассмотрите всходную башню — символ древнерусской архитектуры.

Бонус поездки

По договорённости заедем в Муром, Суздаль или на Суздальский пивоваренный завод.

Примерный тайминг экскурсии

7:00 — выезд из Москвы
9:30 — прибытие во Владимир: 1 час 30 минут экскурсия + 1 час 30 минут свободного времени
12:30 — обед
14:00 — Боголюбово: 40 минут экскурсии + 1 час 30 минут пешего маршрута до церкви Покрова на Нерли
16:00 — на выбор: часовая обзорная экскурсия по Суздалю или Мурому, групповая экскурсия в Успенский собор во Владимире или экскурсия с дегустацией на Суздальском пивоваренном заводе
22:00–23:00 — возвращение в Москву

Организационные детали

  • Едем на кроссовере Geely Okavango с панорамной крышей
  • Рекомендуемый возраст детей — от 7 лет
  • В стоимость программы входит бонусная экскурсия в Суздале, Муроме, на пивоваренном заводе или в Успенском соборе Владимира
  • Отдельно оплачивается обед — по желанию
  • С вами будет водитель из нашей команды, а в каждом городе подключится местный гид

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 37 туристов
Большой опыт вождения авто. Местный житель Владимирской области. Путешественник со стажем. Очень люблю экскурсии и автотуры. Работаю с командой гидов.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
23 сен 2025
Очень содержательная многогранная экскурсия. Благодарим Сергея за отличную организацию, все прошло на высшем уровне. Мы получили массу положительных впечатлений и эмоций. Отдельное спасибо гиду Ларисе за профессионализм и то, что она смогла так увлекательно и с любовью рассказать об истории Суздаля, Владимира…
Г
Глебко
20 сен 2025
Очень интересная экскурсия. Посетили много интересных мест. Море положительных впечатлений. Сергей спасибо Вам!!!
Нонна
Нонна
17 сен 2025
Спасибо Сергею за клиентоориентированность, знания, терпимость, гибкость и хорошее настроение! 🙂
Марина
Марина
7 сен 2025
Прекрасная экскурсия, которая прошла на одном дыхании! Маршрут спланирован тщательно и позволяет получить максимальное количество ярких впечатлений и новых знаний. Это, пожалуй, самая насыщенная однодневная экскурсия по достопримечательностям Владимирской области.
читать дальше

Сергей прекрасный организатор, человек энциклопедических знаний и интересный собеседник. Он собрал высокопрофессиональную команду гидов, среди которых хочется особенно отметить Светлану (гид из Юрьева-Польского) и Дмитрия (гид из Владимира). Это люди не просто великолепные профессионалы, но и чудесные рассказчики, влюбленные в свой Владимирский край, и слушать их можно бесконечно. При плотной экскурсионной программе остается достаточное количество сводного времени для прогулок и фотографирования. Большое спасибо Сергею и его команде гидов!

