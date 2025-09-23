Владимир и Боголюбово объединяют древнее величие и тишина провинции. Вы увидите церковь Покрова на Нерли, изгибы красавицы Клязьмы и легендарные соборы. Рассмотрите архитектуру и разгадаете сюжеты резьбы — от мифов и летописей до библейских историй. В каждой локации у вас будет обзорная экскурсия, а бонусом мы заедем в Муром или Суздаль.

Описание экскурсии

Владимир

Бескрайние леса, извилистая лента реки Клязьмы, величественные соборы и древние крепостные стены — такими видами вы насладитесь на смотровых площадках города.

А затем отправитесь на прогулку по историческому центру. Здесь, на старинных улицах и площадях, собраны главные достопримечательности Владимира:

Успенский кафедральный собор

Дмитриевский собор

Соборная площадь

Храм Спаса Нерукотворного и Спасский холм

Георгиевская, Большая Московская и Дворянская улицы

Театральная площадь и Золотые ворота

Музей хрусталя (возможно посещение)

Стадион «Торпедо»

Посёлок Боголюбово

Вы окажетесь в одном из самых поэтичных мест России — у церкви Покрова на Нерли, окружённой Боголюбовским лугом. Белокаменный храм 12 века возведён по правилу «золотого сечения».

Затем поедем в Свято-Боголюбский монастырь, где вы рассмотрите всходную башню — символ древнерусской архитектуры.

Бонус поездки

По договорённости заедем в Муром, Суздаль или на Суздальский пивоваренный завод.

Примерный тайминг экскурсии

7:00 — выезд из Москвы

9:30 — прибытие во Владимир: 1 час 30 минут экскурсия + 1 час 30 минут свободного времени

12:30 — обед

14:00 — Боголюбово: 40 минут экскурсии + 1 час 30 минут пешего маршрута до церкви Покрова на Нерли

16:00 — на выбор: часовая обзорная экскурсия по Суздалю или Мурому, групповая экскурсия в Успенский собор во Владимире или экскурсия с дегустацией на Суздальском пивоваренном заводе

22:00–23:00 — возвращение в Москву

Организационные детали