Из Москвы во Владимир с гидом-психологом

Совместить поездку в древний город с разговорами по душам

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Владимир хранит шедевры белокаменного зодчества 12-13 веков и раннехристианские святыни. Мы посетим один из первых православных храмов на Руси и Богородице-Рождественский монастырь. Поговорим об истории города, нашествии монголов и знаменитых людях, которые здесь родились. Проникнемся энергией сакральных мест и, возможно, откроем в себе что-то новое.
Из Москвы во Владимир с гидом-психологом
Из Москвы во Владимир с гидом-психологом
Из Москвы во Владимир с гидом-психологом
Из Москвы во Владимир с гидом-психологом
Из Москвы во Владимир с гидом-психологом
Из Москвы во Владимир с гидом-психологом
Из Москвы во Владимир с гидом-психологом
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы посетим основные достопримечательности города, которые пронизаны культурой и традициями Древней Руси:

  • Дмитриевский собор, построенный в 990 году в числе первых христианских храмов после крещения Руси.
  • Палаты и Золотые ворота, которые считаются сердцем Владимира.
  • Богородице-Рождественский монастырь 12 века, где отпевали Александра Невского. Подробно поговорим о святынях монастыря и чудесах, которые здесь происходили.

Люди и судьбы

На прогулке мы вспомним известных людей, родившихся во Владимире, таких как первооткрыватель Антарктиды адмирал Лазарев или «голос Победы» Юрий Левитан. В подробностям разберём историю становления города — от нашествия монголов до наших дней, а также обсудим царские династии, правящие до Романовых.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Hyundai Creta. Время в дороге — около 2,5 часов в одну сторону.
  • По маршруту планируется свободное время и обеденный перерыв в уютном ресторанчике Владимира — места бронируются заранее, исходя из ваших пожеланий. Обед оплачивается вами самостоятельно.
  • При посещении монастыря женщины покрывают головы платками, платье должно быть ниже колен. Мужчины должны быть в брюках, но не в шортах.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле метро «Шоссе Энтузиастов»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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