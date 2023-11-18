Совместить поездку в древний город с разговорами по душам
Владимир хранит шедевры белокаменного зодчества 12-13 веков и раннехристианские святыни. Мы посетим один из первых православных храмов на Руси и Богородице-Рождественский монастырь. Поговорим об истории города, нашествии монголов и знаменитых людях, которые здесь родились. Проникнемся энергией сакральных мест и, возможно, откроем в себе что-то новое.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы посетим основные достопримечательности города, которые пронизаны культурой и традициями Древней Руси:
- Дмитриевский собор, построенный в 990 году в числе первых христианских храмов после крещения Руси.
- Палаты и Золотые ворота, которые считаются сердцем Владимира.
- Богородице-Рождественский монастырь 12 века, где отпевали Александра Невского. Подробно поговорим о святынях монастыря и чудесах, которые здесь происходили.
Люди и судьбы
На прогулке мы вспомним известных людей, родившихся во Владимире, таких как первооткрыватель Антарктиды адмирал Лазарев или «голос Победы» Юрий Левитан. В подробностям разберём историю становления города — от нашествия монголов до наших дней, а также обсудим царские династии, правящие до Романовых.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Hyundai Creta. Время в дороге — около 2,5 часов в одну сторону.
- По маршруту планируется свободное время и обеденный перерыв в уютном ресторанчике Владимира — места бронируются заранее, исходя из ваших пожеланий. Обед оплачивается вами самостоятельно.
- При посещении монастыря женщины покрывают головы платками, платье должно быть ниже колен. Мужчины должны быть в брюках, но не в шортах.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле метро «Шоссе Энтузиастов»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Габриэль — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 57 туристов
Рад, что вы у меня на странице. Меня зовут Габриэль. Я профессиональный гид-экскурсовод, родился в Москве. Кандидат исторических наук, выпускник Российского университета туризма и сервиса. Второе образование: МГУ, психологический факультет. Психолог-консультант. Сфера моих интересов — погружение в события ушедших времен. Расскажу об исторических параллелях, отвечу на вопросы, поделюсь впечатлениями и эмоциями из собственного опыта историка-исследователя.
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