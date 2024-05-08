Владимир хранит шедевры белокаменного зодчества 12-13 веков и раннехристианские святыни. Мы посетим один из первых православных храмов на Руси и Богородице-Рождественский монастырь. Поговорим об истории города, нашествии монголов и знаменитых людях, которые здесь родились. Проникнемся энергией сакральных мест и, возможно, откроем в себе что-то новое.
Описание экскурсии
Мы посетим достопримечательности города, которые не только пронизаны культурой Древней Руси, но и внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО:
- Свято-Успенский кафедральный собор, где находятся фрески Андрея Рублёва и Даниила Чёрного, некрополь Владимирских князей и чудотворные иконы.
- Дмитриевский собор, построенный в 1193 году в числе первых христианских храмов после крещения Руси. В нём сохранились фрески 12 века.
- Золотые ворота, которые считаются сердцем Владимира
- Храм Покрова на Нерли в селе Боголюбово, где, по легенде, произошло явление Богородицы
Люди и судьбы
На прогулке мы вспомним известных людей, родившихся во Владимире, таких как первооткрыватель Антарктиды адмирал Лазарев или «голос Победы» Юрий Левитан. В подробностях разберём историю становления города — от нашествия монголов до наших дней, а также обсудим царские династии, правящие до Романовых.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Hyundai Creta. Время в дороге — около 2,5 часов в одну сторону.
- По маршруту планируется свободное время и обеденный перерыв в уютном ресторанчике Владимира — места бронируются заранее, исходя из ваших пожеланий. Обед оплачивается вами самостоятельно.
- При посещении храмов женщинам нужно покрыть головы платками, платья должны быть ниже колен. Мужчины не должны быть в шортах.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
М. Площадь Ильича, Бизнес - Центр Голден Гейт, ул Энтузиастов д 2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Габриэль — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 202 туристов
Я профессиональный гид-экскурсовод, родился в Москве. Кандидат исторических наук, выпускник Российского университета туризма и сервиса. Второе образование: МГУ, психологический факультет. Психолог-консультант. Сфера моих интересов — погружение в события ушедших времен. Расскажу об исторических параллелях, отвечу на вопросы, поделюсь впечатлениями и эмоциями из собственного опыта историка-исследователя.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Экскурсия замечательная! Интересные места, красота природы и возможность узнать больше не только об истории, но и о себе, поскольку Габриэль психолог. Я очень рада, что нашла на Трипстере такое предложение! Однозначно полезных формат и сама задумка поиска личных подсказок при помощи исторических примеров и почитаемых святынь впечатляет. Спасибо!
Габриэль
Ответ организатора:
Анна, благодарю за отзыв и возможность оказаться полезным в поиске ответов и смыслов.
Мне искренне приятно.
Спасибо!
Мне искренне приятно.
Спасибо!
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