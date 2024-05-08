Владимир хранит шедевры белокаменного зодчества 12-13 веков и раннехристианские святыни. Мы посетим один из первых православных храмов на Руси и Богородице-Рождественский монастырь. Поговорим об истории города, нашествии монголов и знаменитых людях, которые здесь родились. Проникнемся энергией сакральных мест и, возможно, откроем в себе что-то новое.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мы посетим достопримечательности города, которые не только пронизаны культурой Древней Руси, но и внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО:

Свято-Успенский кафедральный собор , где находятся фрески Андрея Рублёва и Даниила Чёрного, некрополь Владимирских князей и чудотворные иконы.

, где находятся фрески Андрея Рублёва и Даниила Чёрного, некрополь Владимирских князей и чудотворные иконы. Дмитриевский собор , построенный в 1193 году в числе первых христианских храмов после крещения Руси. В нём сохранились фрески 12 века.

, построенный в 1193 году в числе первых христианских храмов после крещения Руси. В нём сохранились фрески 12 века. Золотые ворота , которые считаются сердцем Владимира

, которые считаются сердцем Владимира Храм Покрова на Нерли в селе Боголюбово, где, по легенде, произошло явление Богородицы

Люди и судьбы

На прогулке мы вспомним известных людей, родившихся во Владимире, таких как первооткрыватель Антарктиды адмирал Лазарев или «голос Победы» Юрий Левитан. В подробностях разберём историю становления города — от нашествия монголов до наших дней, а также обсудим царские династии, правящие до Романовых.

Организационные детали