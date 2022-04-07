Православный храм Александра Невского в пос. Княжье Озеро
Церковь Воздвижения Честного Креста Господня в Дарне
Храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Павловской Слободе
Воскресенский Новоиерусалимский монастырь
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Программа
Православный храм Александра Невского в пос. Княжье Озеро. В храме на временном хранении находится чудотворная икона Божией Матери «Одигитрия» – одна из наиболее старых икон Государственного Русского музея.
Церковь Воздвижения Честного Креста Господня в Дарне (Крестовоздвиженский храм). Трехъярусная шатровая колокольня 17 века была восстановлена в 1999 г. Храм находился во дворе воспитателя царя Алексея Михайловича и соединялся с его палатами.
Храм Благовещения Пресвятой Богородицы. Белокаменный храм на высоком берегу Истры считается главной гордостью Павловской Слободы. Известно, что люди здесь жили уже в 11 веке, а возможно и раньше. Однако первое упоминание Павловской Слободы как родовой вотчины бояр Морозовых встречается в 16 веке в грамоте Великого князя Всея Руси Ивана III.
Воскресенский Новоиерусалимский монастырь. Созданный по образу храма Гроба Господня в Иерусалиме, монастырь будто соединяет святой город с подмосковной землей. Вы сможете посетить Воскресенский собор, подземную церковь Константина и Елены, галереи Ротонды Гроба Господня и музей Патриарха Никона.
Ответы на вопросы
Что входит
Входные билеты
Что не входит
Обед
Когда и сколько длится
Когда: Воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Воскресенье в 10:00
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