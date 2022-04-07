Возрожденные святыни Истринского края

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

Рекомендуем взять с собой на экскурсию: удобную одежду и обувь.

19:00 – Ориентировочное время прибытия в Москву.

Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования.
Возрожденные святыни Истринского края
Возрожденные святыни Истринского края
Возрожденные святыни Истринского края
Возрожденные святыни Истринского края
Возрожденные святыни Истринского края
Возрожденные святыни Истринского края
Возрожденные святыни Истринского края

Что вас ожидает 🤩

  • Православный храм Александра Невского в пос. Княжье Озеро
  • Церковь Воздвижения Честного Креста Господня в Дарне
  • Храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Павловской Слободе
  • Воскресенский Новоиерусалимский монастырь
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 5 дней до наступления даты экскурсии.

Приглашаем вас в путешествие по чудесной земле Истринского края.

Откройте для себя чудесные святыни Истринского края, забронировав экскурсию на нашем сайте.

Программа

  • Православный храм Александра Невского в пос. Княжье Озеро. В храме на временном хранении находится чудотворная икона Божией Матери «Одигитрия» – одна из наиболее старых икон Государственного Русского музея.
  • Церковь Воздвижения Честного Креста Господня в Дарне (Крестовоздвиженский храм). Трехъярусная шатровая колокольня 17 века была восстановлена в 1999 г. Храм находился во дворе воспитателя царя Алексея Михайловича и соединялся с его палатами.
  • Храм Благовещения Пресвятой Богородицы. Белокаменный храм на высоком берегу Истры считается главной гордостью Павловской Слободы. Известно, что люди здесь жили уже в 11 веке, а возможно и раньше. Однако первое упоминание Павловской Слободы как родовой вотчины бояр Морозовых встречается в 16 веке в грамоте Великого князя Всея Руси Ивана III.
  • Воскресенский Новоиерусалимский монастырь. Созданный по образу храма Гроба Господня в Иерусалиме, монастырь будто соединяет святой город с подмосковной землей. Вы сможете посетить Воскресенский собор, подземную церковь Константина и Елены, галереи Ротонды Гроба Господня и музей Патриарха Никона.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты
Что не входит
  • Обед
Когда и сколько длится
Когда: Воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Воскресенье в 10:00

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