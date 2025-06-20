Экскурсия по храму Христа Спасителя в Москве - это уникальная возможность для всех, кто интересуется духовным наследием и историей России.
Участники смогут посетить верхний и нижний храмы, где их ждёт знакомство
Участники смогут посетить верхний и нижний храмы, где их ждёт знакомство
6 причин купить эту экскурсию
- 🕍 Погружение в символику росписей
- 📜 Исторические связи с Россией
- 🖼️ Изучение художественных приёмов
- 🗝️ Доступ к музею храма
- 🔍 Уникальные иконы и символы
- 📖 Понимание священной истории
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения Храма Христа Спасителя - июнь, июль и август. В это время в Москве стоит теплая погода, что делает прогулки по городу комфортными. Экскурсия проходит в помещении, поэтому даже в дождливые дни вы сможете насладиться её программой. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также комфортно, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, несмотря на холод, храм остается доступным, и вы сможете насладиться его атмосферой в любое время года.
Сейчас июль — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Верхний храм
- Нижний храм
- Музей храма Христа Спасителя
Описание экскурсии
Вы посетите:
- Верхний храм — раскроем секреты росписей и вложенные смыслы в его архитектуру. Узнаем, что делает храм символом народной стойкости
- Нижний храм — переместимся на несколько веков назад и узнаем, как события прошлого влияют на наше будущее. Обратим внимание на особо чтимые иконы храма и я расскажу их историю
- Музей храма Христа Спасителя — побываем под землей, в котловане так и не построенного на этом месте дворца. А после зайдём в сокровищницу, которая хранит те немногие крупицы оригинального здания храма. Я поделюсь историей его постройки
Что ещё будет на экскурсии:
- Мы поговорим о самом храме — что делает его не только местом молитвы, но и хранителем прошлого
- Изучим систему его росписей — стены и своды перестанут быть молчаливыми картинами и расскажут нам о священной истории
- Узнаем о знаменитых людях: императорах, патриархах, старцах и выдающихся деятелях искусства, чьи судьбы связаны с храмом
Кому подойдёт экскурсия
Программу рекомендую:
- верующим людям
- тем, кто заинтересован верой и хочет узнать о ней больше
- тем, кто только пришёл в храм Христа Спасителя в первый раз, и тем, кто уже был в нём раньше
Программа может показаться менее интересной для людей, рассматривающих храм исключительно как архитектурный объект, без интереса к его религиозному значению.
Организационные детали
- После экскурсии вы можете самостоятельно подняться на смотровые площадки. Билеты оплачиваются дополнительно — 400 ₽ за чел.
- Мы посещаем храм. Пожалуйста, соблюдайте дресс-код, не надевайте шорты, рваные джинсы и майки с открытыми плечами. Женщинам необходимо взять с собой платок на голову
в понедельник в 14:00, в среду и воскресенье в 15:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1330 ₽
|Дети до 12 лет
|855 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В храме Христа Спасителя
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 14:00, в среду и воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 201 туриста
Я экскурсовод храма Христа Спасителя в Москве. Проводила экскурсии как для групп детей воскресных и общеобразовательных школ, так и для высокопоставленного духовенства и сенаторов. С радостью проведу экскурсию и вам, ведь так много всего удивительного можно рассказать!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 58 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Сергей
20 июн 2025
Здравствуйте!
Во-первых, Анастасия как девушка прекрасна, а её речь «красна». Во-вторых, история этого исторического, архитектурного и православного храма настолько поразительна, что экскурсия прошла на одном дыхании!
Спасибо большое!
Во-первых, Анастасия как девушка прекрасна, а её речь «красна». Во-вторых, история этого исторического, архитектурного и православного храма настолько поразительна, что экскурсия прошла на одном дыхании!
Спасибо большое!
Г
Галина
19 июн 2025
Большое спасибо за познавательную,интересную экскурсию. Для себя,с помощью Анастасии,открыли много нового,интересного о Храме Христа Спасителя. С большим удовольствием будем посещать интересные места с помощью экскурсовода Анастасии. Рекомендуем данного экскурсовода.
Т
Татьяна
18 июн 2025
Добрый вечер! Сегодня была на экскурсии в Храме Христа Спасителя. Гидом была Анастасия. Анастасия, большое спасибо за прекрасную экскурсию и замечательный рассказ о истории Храма. Вы настоящий профессионал. Желаю Вам всего наилучшего и успехов в работе.
Наталья
18 июн 2025
Великолепная экскурсия с прекрасным гидом Анастасией. Не только познавательная, но и очень душевная. Рекомендую!
И
Ирина
16 июн 2025
Замечательная экскурсии, огромное спасибо Анастасии ☺️
Т
Татьяна
13 июн 2025
Экскурсия очень понравилась, Анастасия замечательный рассказчик, узнали много нового и интересного. Спасибо большое, желаем Анастасии удачи и дальнейших успехов в профессии! Однозначно рекомендуем данную экскурсию!
Я
Ян
13 июн 2025
Очень познавательно и интересно.
Экскурсия оставила множество приятных, положительных эмоций.
Экскурсия оставила множество приятных, положительных эмоций.
Н
Наталья
7 июн 2025
Замечательная экскурсия! Отличный экскурсовод! Все очень доступно, понятно, интересно. Анастасия замечательная, повествование из ее уст прям завораживает. Очень рекомендую!
Вадим
31 мая 2025
Прекрасная экскурсия! Анастасия замечательный гид! Очень интересно рассказывает историю храма.
Л
Лилия
25 мая 2025
Анастасия смогла красотой своего рассказа завлечь 2 детей: 10 и 12 лет с которыми сегодня посетили храм. Экскурсия получилась камерная, попали даже дополнительно в места не заявленные в программе)) Гид
А
Ада
25 мая 2025
Анастасия, спасибо за интересную и познавательную экскурсию!
Елена
19 мая 2025
Семьей приехали на эту замечательную экскурсию на Красную горку. Хотим выразить наше восхищение и огромную благодарность Анастасии за проведенную работу. Анастасия - большой профессионал своего дела, история настолько увлекательна, что слушать ее хотел весь храм. Прекрасная, четко поставленная речь, слушать одно удовольствие! Настя, благодарим от всей души и желаем вам успехов в вашем труде.
Д
Дмитрий
15 мая 2025
Наша экскурсия прошла на одном дыхании, так интересно и полно рассказывал гид. История храма от постройки, разрушения и восстановления была преподнесена наглядно. Гид провел в помещения которые закрыты для основного просмотра. Хорошо, что экскурсию проводил сотрудник храма. Все советую посетить с этим гидом храм.
И
Инна
14 мая 2025
Очень понравилась экскурсия,Анастасия - мастер своего дела, хороший рассказчик. Было интересно, и приятно, что была возможность задать дополнительные вопросы после экскурсии.
На фото есть мой любимый ангел собора)
На фото есть мой любимый ангел собора)
S
Sergey
10 мая 2025
Дважды посетил экскурсию от Анастасии по храму, хотелось бы отметить, что всегда слышу что-то новое на экскурсии. Видно, что она продолжает работать и улучшать свой маршрут, что восхищает. Также хотелось
Входит в следующие категории Москвы
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