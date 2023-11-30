Все «хиты» древней столицы
Приглашаю вас на прогулку по центральным улицам Владимира. Со мной вы пройдете историю города, начиная с XII века и заканчивая сегодняшним днем. Вы увидите Свято-Успенский собор, пройдете через Золотые ворота и узнаете о периоде Золотой Орды. Вы рассмотрите город с самых лучших ракурсов, посетив 4 смотровые площадки.
Ближайшие даты:
30
ноя
ноя
1
дек
дек
2
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Что вас ожидает:
- Свято-Успенский собор
- Золотые ворота
- Дмитриевский собор
- «Владимирский Арбат»
- Смотровые площадки и др
Описание
Программа экскурсии Вы увидите белокаменные памятники домонгольского периода: величественный Свято-Успенский собор – святыню всей Русской земли, триумфальный въезд в древнюю столицу – Золотые ворота и в дивном кружеве белокаменной резьбы Дмитриевский собор. Я расскажу, как строились земляные оборонительные валы XII века, как отличить белый камень древнего сооружения и почему Владимир можно назвать «Русской Ломбардией». Постараемся прочитать послание великого князя со стен дворцового Дмитриевского храма. Вы узнаете, где спряталась княжеская семья от Золотой Орды, и что с ней произошло дальше. Вы увидите два древнейших храма, которые были возведены на княжеских дворах. Пройдетесь по местному «Владимирскому арбату» и побываете на четырех смотровых площадках, откуда открываются живописные виды на пойму реки Клязьма.
По договоренности с гидом
Ответы на вопросы
- Что входит
- Обзорная экскурсия
- Что не входит
- Входные билеты в музеи и соборы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Владимир, Большая Московская улица, 54Завершение: Владимир, Дворянская улица, 2
- Когда и сколько длится?
- Когда: По договоренности с гидомЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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