Все «хиты» древней столицы: обзорная экскурсия по Владимиру

Индивидуальная экскурсия в Москве

Все «хиты» древней столицы

Приглашаю вас на прогулку по центральным улицам Владимира. Со мной вы пройдете историю города, начиная с XII века и заканчивая сегодняшним днем. Вы увидите Свято-Успенский собор, пройдете через Золотые ворота и узнаете о периоде Золотой Орды. Вы рассмотрите город с самых лучших ракурсов, посетив 4 смотровые площадки.
Все «хиты» древней столицы: обзорная экскурсия по Владимиру
Все «хиты» древней столицы: обзорная экскурсия по Владимиру
Все «хиты» древней столицы: обзорная экскурсия по Владимиру
Все «хиты» древней столицы: обзорная экскурсия по Владимиру
Все «хиты» древней столицы: обзорная экскурсия по Владимиру
Все «хиты» древней столицы: обзорная экскурсия по Владимиру
Все «хиты» древней столицы: обзорная экскурсия по Владимиру
Все «хиты» древней столицы: обзорная экскурсия по Владимиру
Все «хиты» древней столицы: обзорная экскурсия по Владимиру
Все «хиты» древней столицы: обзорная экскурсия по Владимиру
Ближайшие даты:
30
ноя
1
дек
2
дек
3
дек
4
дек
5
дек
6
дек
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даты

Что вас ожидает:

  • Свято-Успенский собор
  • Золотые ворота
  • Дмитриевский собор
  • «Владимирский Арбат»
  • Смотровые площадки и др

Описание

Программа экскурсии Вы увидите белокаменные памятники домонгольского периода: величественный Свято-Успенский собор – святыню всей Русской земли, триумфальный въезд в древнюю столицу – Золотые ворота и в дивном кружеве белокаменной резьбы Дмитриевский собор. Я расскажу, как строились земляные оборонительные валы XII века, как отличить белый камень древнего сооружения и почему Владимир можно назвать «Русской Ломбардией». Постараемся прочитать послание великого князя со стен дворцового Дмитриевского храма. Вы узнаете, где спряталась княжеская семья от Золотой Орды, и что с ней произошло дальше. Вы увидите два древнейших храма, которые были возведены на княжеских дворах. Пройдетесь по местному «Владимирскому арбату» и побываете на четырех смотровых площадках, откуда открываются живописные виды на пойму реки Клязьма.

По договоренности с гидом

Ответы на вопросы

Что входит
  • Обзорная экскурсия
Что не входит
  • Входные билеты в музеи и соборы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владимир, Большая Московская улица, 54
Завершение: Владимир, Дворянская улица, 2
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с гидом
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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