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Обзорная экскурсия по Москве на автобусе (4 часа)

4.4
0 отзывов
Спутник М.
Спутник М. – Гид из Москвы
Мы проедем на автобусе 🚌 по центральным улицам и исследуем главные московские достопримечательности 🏛️.

Вы познакомитесь с историей 📖 столицы ⭐️ и сможете увидеть город 🏙️ с разных сторон.

Также мы побываем на лучших смотровых площадках столицы.

Наша обзорная экскурсия ⛳ идеально подходит для тех, кто впервые приехал в столицу и хочет увидеть ее во всей красе.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-30 человек

  • 800 ₽ за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Москве на автобусе (4 часа)
Обзорная экскурсия по Москве на автобусе (4 часа)

Что вы увидите

  • Тверской и Никитский бульвары
  • Арбатская площадь
  • улицы Знаменка и Моховая
  • Красная площадь
  • здания Большого театра, библиотеки им. В. И. Ленина
  • храм Христа Спасителя
  • Новодевичий монастырь
  • МГУ им. М. В. Ломоносова
  • смотровая площадка Воробьёвых гор
  • киностудия «Мосфильм»
  • Поклонная гора
  • Триумфальная арка
  • ММДЦ «Москва–Сити».
Этот экскурсионный маршрут можно отнести к классическим — он поможет посетившим в первый раз столицу ознакомиться с основными достопримечательностями 🏛️ города, а тем, кто уже знаком с Москвой, собрать образ в единое целое.

Целью экскурсии 🧭 можно назвать знакомство с Москвой. В ходе автобусной обзорной экскурсии по Москве Вы:

  • узнаете интересные и малоизвестные факты из истории 📖 столицы;
  • вспомните имена, которые навечно вписаны в летопись Москвы;
  • поймёте, с чего началось строительство города, как он развивался и превратился с течением времени в крупнейший мегаполис;
  • сравните древнюю и современную застройки города, поразитесь уникальным архитектурным сооружениям.

В продолжение 4–х часовой автобусной обзорной экскурсии по Москве Вы также:

  • прокатитесь по Тверской улице — главной улице Москвы;
  • проедетесь по Тверскому и Никитскому бульварам, прокатитесь вдоль Арбатской площади;
  • увидите знаменитые московские улицы — Знаменку и Моховую;
  • пройдётесь по Красной площади — главной площади страны, где сможете насладиться великолепным видом на башни Кремля, ГУМ, Исторический музей 🖼 и храм Василия Блаженного;
  • сможете насладиться удивительной красотой зданий Большого театра, библиотеки им. В. И. Ленина;
  • узнаете интересные факты из истории строительства дома на Набережной;
  • прогуляетесь по территории храма Христа Спасителя, зайдёте на Патриарший мост, откуда можно будет сделать великолепные снимки на фоне исторического центра Москвы;
  • проедетесь вдоль стен Новодевичьего монастыря;
  • насладитесь великолепным архитектурным стилем главного здания ведущего ВУЗа России — МГУ им. М. В. Ломоносова, и прогуляетесь 👣 по смотровой площадке Воробьёвых гор;
  • прокатитесь вдоль всем известной российской киностудии «Мосфильм»;
  • увидите Поклонную гору и поразитесь красоте Триумфальной арки;
  • сможете сделать невероятно красивые 🤩 снимки на фоне ММДЦ «Москва–Сити».
По окончании нашей экскурсии Вы с уверенностью сможете сказать, что видели самые красивые и значимые места и достопримечательности столицы!
Что входит
  • Услуги гида
  • Билеты по программе достопримечательности
  • Транспорт
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 ст. м. Маяковская
Обзорная экскурсия по Москве на автобусе (4 часа)
Обзорная экскурсия по Москве на автобусе (4 часа)
Обзорная экскурсия по Москве на автобусе (4 часа)
Обзорная экскурсия по Москве на автобусе (4 часа)
Обзорная экскурсия по Москве на автобусе (4 часа)

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Спутник М.
Спутник М.
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