На экскурсии вы увидите Замоскворечье, о котором не знали либо успели забыть: красивые здания с печальными историями, крутые бренды, родившиеся именно здесь (и их почти забытые создатели), малоизвестные страницы жизни и смерти великих людей, скрытые под землёй тайны и приятный аромат горячего шоколада.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсии
Мы узнаем:
- Где в Российской империи печаталась каждая четвертая книга, и как это связано с революцией 1905 года.
- Какой дом вырастает на три этажа каждые 60 лет, и какая улица носила, пожалуй, самое необычное название в истории Москвы.
- Как и где появился главный логотип СССР, и какой дом уже более 100 лет используется как билл-борд.
- Правда ли, что стратегический запас шоколада хранился под землей во времена СССР и причем тут немецкий коммунист.
• Где в конце 20-ого века произошли одни из самых известных в медиа-индустрии криминальных событий. Важная информация:
- Экскурсия — прогулка: мы мало стоим, больше (но не быстро) двигаемся.
- Я использую радиогид, поэтому рекомендую взять свои проводные (!) наушники. Если их нет — не беда, я выдам.
- Я стараюсь минимизировать бумажные материалы, поэтому перед началом прогулки нужно будет вступить во временную группу в Telegram — туда будут приходить материалы и фотографии. Пожалуйста, зарядите смартфон и убедитесь, что работает сканер QR-кодов.
- Одежда — по погоде, зонт — по желанию.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Алишер Навои
Завершение: М. Павелецкая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Экскурсия - прогулка: мы мало стоим, больше (но не быстро) двигаемся
- Я использую радиогид, поэтому рекомендую взять свои проводные (!) наушники. Если их нет - не беда, я выдам
- Я стараюсь минимизировать бумажные материалы, поэтому перед началом прогулки нужно будет вступить во временную группу в Telegram - туда будут приходить материалы и фотографии. Пожалуйста, зарядите смартфон и убедитесь, что работает сканер QR-кодов
- Одежда - по погоде, зонт - по желанию
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
до 10 чел.
Секреты Замоскворечья: детская экскурсия
Исследуйте старинное Замоскворечье на интерактивной экскурсии. Узнайте, как жили москвичи в прошлом, и откройте для себя скрытые уголки района
Начало: У выхода из метро Новокузнецкая
Завтра в 10:00
1 дек в 10:00
7800 ₽ за всё до 10 чел.
-
5%
Групповая
Москва купеческая: прогулка по Замоскворечью
Начало: У павильона метро «Новокузнецкая»
Сегодня в 12:00
Завтра в 13:00
712.50 ₽
750 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
В трендеЗамоскворечье: кому "тёмное царство", а кому "душа Москвы"
Исследовать уютный район, похожий на город в городе, в составе мини-группы
Начало: У метро Новокузнецкая, выход №1
Расписание: в четверг в 11:00, в воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
4 дек в 11:00
1235 ₽ за человека