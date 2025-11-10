«Не увидишь Замоскворечье — Москвы не поймёшь», — издревле говорили жители района.
Это место, где Булгакову отказали в квартире, а Островский находил сюжеты для драм, где наводнения грозили смыть Москву, а меценаты собирали шедевры.
За несколько часов мы прогуляемся по колоритным улочкам, рассмотрим купеческие особняки, старинные церкви и найдем усадьбы знаменитых писателей.
Описание экскурсии
Во время экскурсии вы увидите:
- Храм в стиле узорочья с одной из лучших шатровых колоколен в Москве.
- Усадьбу в стиле барокко, где снимался знаменитый фильм «Брат 2».
• Оранжерею в стиле модерн, переоборудованную в больничный храм. И узнаете:
- Что общего у гимназии XVIII века и Парфенона.
- Где у наличников «ушки», а у арок «щёчки».
- Какие тайны хранят шатровые колокольни.
• И почему через слуховые окна не должно быть ничего слышно. В конце экскурсии гости получат тематические открытки — на память. Важная информация:Экскурсия проводится при наборе группы от 2 человек.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Улицы
- Дома и переулки Замоскворечья
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: У павильона метро «Новокузнецкая»
Завершение: Где заканчиваем: на ул. Большая Ордынка, у храма Иверской иконы Божьей Матери на Всполье
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
- Экскурсия проводится при наборе группы от 2 человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 417 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Тамара
10 ноя 2025
Спасибо за потрясающую экскурсию!
Экскурсия получилась увлекательной, благодаря нашему экскурсоводу Александре! Узнали
много интересной информации о районе Замоскворечья,увидели много исторических локаций за 2 часа, которые просто незаметно пролетели.
С удовольствием бы побывали на других экскурсиях с этим замечательным Гидом. Спасибо огромное!
О
Ольга
9 ноя 2025
Была 1 ноября на экскурсии "Москва купеческая. Замоскворечье" с гидом Александрой. Очень насыщенная интересными фактами, историями экскурсия. Александра эрудированная, образованная, интеллигентная гид, внимательная к деталям. Свои рассказы сопровождала фотографиями, необычными историями. Экскурсия получилась живая, легкая и интересная. Два с половиной часа провела замечательно и познавательно. Спасибо! Рекомендую эту экскурсию с гидом Александрой.
Е
Елена
9 ноя 2025
Это моя первая экскурсия в Москве, хотя жуву я тут уже 8 лет. Экскурсовод Марина меня снова влюбила в этот прекрасный город! Она действительно увлечена своим делом и не могу не оценить ее подход к своему делу! Однозначно 10/10
О
Оксана
7 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась
Т
Татьяна
6 ноя 2025
Экскурсия понравилась: не затянуто, легко и непринужденно!
И
Ильмира
5 ноя 2025
Отличная экскурсия, повезло с погодой. Нам показали Замоскворечье с ее переулками и купеческими особняками 19 векп, церкви и Марфо-Мариинскую обитель, от всего этого захватило дух - Москва открыла свои секретики невидимой со стороны больших и современных улиц. Ожидания оправданы.
И
Инга
4 ноя 2025
Экскурсовод понравился.
М
Марина
4 ноя 2025
Огромное спасибо гиду Александре за интересную экскурсию! 2 часа прошли очень насыщенно, информации много, познавательно. Рекомендую!
Е
Елена
4 ноя 2025
С гидом Мариной гуляли по Замоскворечью. Фантастические виды: купола, кокошники, палаты, терема, изящные формы современных зданий, фонтаны и загадки.
К
Коротнева
4 ноя 2025
Замечательный экскурсовод Александра!!!
В
Валерия
4 ноя 2025
Замечательная, очень интересная и познавательная экскурсия!!! И конечно же Прекрасная экскурсовод!
И
Ирина
3 ноя 2025
Отличная экскурсия
Т
Татьяна
3 ноя 2025
Интересная и познавательная экскурсия. Гид - профессионал. Рекомендую!
И
Инина
3 ноя 2025
Отличная экскурсия
В
Валентина
2 ноя 2025
Экскурсия "Москва купеческая", экскурсовод Александра.
