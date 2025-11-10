Т Тамара Спасибо за потрясающую экскурсию!

Экскурсия получилась увлекательной, благодаря нашему экскурсоводу Александре! Узнали

много интересной информации о районе Замоскворечья,увидели много исторических локаций за 2 часа, которые просто незаметно пролетели.

С удовольствием бы побывали на других экскурсиях с этим замечательным Гидом. Спасибо огромное!

О Ольга Была 1 ноября на экскурсии "Москва купеческая. Замоскворечье" с гидом Александрой. Очень насыщенная интересными фактами, историями экскурсия. Александра эрудированная, образованная, интеллигентная гид, внимательная к деталям. Свои рассказы сопровождала фотографиями, необычными историями. Экскурсия получилась живая, легкая и интересная. Два с половиной часа провела замечательно и познавательно. Спасибо! Рекомендую эту экскурсию с гидом Александрой.

Е Елена Это моя первая экскурсия в Москве, хотя жуву я тут уже 8 лет. Экскурсовод Марина меня снова влюбила в этот прекрасный город! Она действительно увлечена своим делом и не могу не оценить ее подход к своему делу! Однозначно 10/10

О Оксана Экскурсия очень понравилась

Т Татьяна Экскурсия понравилась: не затянуто, легко и непринужденно!

И Ильмира Отличная экскурсия, повезло с погодой. Нам показали Замоскворечье с ее переулками и купеческими особняками 19 векп, церкви и Марфо-Мариинскую обитель, от всего этого захватило дух - Москва открыла свои секретики невидимой со стороны больших и современных улиц. Ожидания оправданы.

И Инга Экскурсовод понравился.

Из минусов - очень большая группа

М Марина Огромное спасибо гиду Александре за интересную экскурсию! 2 часа прошли очень насыщенно, информации много, познавательно. Рекомендую!

Е Елена С гидом Мариной гуляли по Замоскворечью. Фантастические виды: купола, кокошники, палаты, терема, изящные формы современных зданий, фонтаны и загадки.

Спасибо Марине за прекрасную экскурсию!

К Коротнева Замечательный экскурсовод Александра!!!

В Валерия Замечательная, очень интересная и познавательная экскурсия!!! И конечно же Прекрасная экскурсовод!

И Ирина Отличная экскурсия

Т Татьяна Интересная и познавательная экскурсия. Гид - профессионал. Рекомендую!

И Инина Отличная экскурсия

