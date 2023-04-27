Мы прогуляемся по самой торговой и модной улице Москвы — Тверской. Вспомним места, где располагались точки Apple, McDonald’s, Starbucks, H&M, и поговорим о компаниях-лидерах. Вы обнаружите, что через понимание сути любимых брендов можно лучше понять себя. Увидите, как важны ценности, которые они отражают. Узнаете, почему мы жили именно среди них, как они влияли на нас и что на самом деле произошло с их уходом.

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Описание

Почему об этом будет интересно узнать от меня?

По первой профессии я маркетолог, много лет занималась развитием брендов, и меня всегда интересовала история брендинга. Часто в работе я чувствовала, как много не достаёт российским компаниям, изучала, что особенного в зарубежных и почему они иные, почему я сама хочу возвращаться в Starbucks снова и снова, а мой коллега не выпускает IPhone из рук.

В 2022 году модную Москву всколыхнула новость об уходящих компаниях. Вместе с вами мы оценим масштаб того, что потеряли, и пристальным профессиональным взглядом посмотрим на то, что досталось взамен.

Почему эта тема будет интересна не только маркетологам?

Погружаясь в неё всё больше, постепенно осознаёшь, какое большое значение имеет душа бренда и что в неё вложено создателем. Начинаешь ценить эти силу и идею, приходя за такими базовыми вещами, как свитшот или кофе. Понимая бренды и то, что нам нравится, мы начинаем понимать и себя. Ведь они ориентированы именно на нас и находятся в вечном поиске своего идеального потребителя.

Мы поговорим о том, что получаем лично для себя, когда отдаём предпочтение бренду, близкому нам по духу. Apple, McDonald’s, Starbucks, H&M, MAC cosmetics и даже Mastercard заиграют перед вами новыми красками.

🍔 Отодвинем рамки привычных ассоциаций и увидим McDonald’s не как дешёвую и однообразную еду, бесплатный туалет и очереди.

☕ В Москве множество кофеен. Но только одна была представлена во всём мире. И это Starbucks. Их обвиняли в высоких ценах, невкусном стандартизированном кофе. Тем не менее компания входит в топ-25 выдающихся глобальных брендов 21 века. Почему?

📱 А какие глубинные ассоциации вызывает надкушенное яблоко, как логотип Apple связан с истинной свободой воли и что олицетворял собой харизматичный лидер компании?

Эти и другие вопросы мы затронем на экскурсии.

Организационные детали