6 причин купить эту экскурсию
- 🧠 Профессиональный взгляд на бренды
- 💡 Понимание сути брендинга
- 🌍 Глобальные примеры и их влияние
- ☕ Интересные факты о Starbucks
- 📱 История и философия Apple
- 🍔 Новый взгляд на McDonald’s
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- McDonald’s
- Starbucks
- Apple
Описание экскурсии
Почему об этом будет интересно узнать от меня?
По первой профессии я маркетолог, много лет занималась развитием брендов, и меня всегда интересовала история брендинга. Часто в работе я чувствовала, как много не достаёт российским компаниям, изучала, что особенного в зарубежных и почему они иные, почему я сама хочу возвращаться в Starbucks снова и снова, а мой коллега не выпускает iPhone из рук.
В 2022 году модную Москву всколыхнула новость об уходящих компаниях. Вместе с вами мы оценим масштаб того, что потеряли, и пристальным профессиональным взглядом посмотрим на то, что досталось взамен.
Почему эта тема будет интересна не только маркетологам?
Погружаясь в неё всё больше, постепенно осознаёшь, какое большое значение имеет душа бренда и что в неё вложено создателем. Начинаешь ценить эти силу и идею, приходя за такими базовыми вещами, как свитшот или кофе. Понимая бренды и то, что нам нравится, мы начинаем понимать и себя. Ведь они ориентированы именно на нас и находятся в вечном поиске своего идеального потребителя.
Мы поговорим о том, что получаем лично для себя, когда отдаём предпочтение бренду, близкому нам по духу. Apple, McDonald’s, Starbucks, Nike, MAC cosmetics и даже Mastercard заиграют перед вами новыми красками.
🍔 Отодвинем рамки привычных ассоциаций и увидим McDonald’s не как дешёвую и однообразную еду, бесплатный туалет и очереди.
☕ В Москве множество кофеен. Но только одна была представлена во всём мире. И это Starbucks. Их обвиняли в высоких ценах, невкусном стандартизированном кофе. Тем не менее компания входит в топ-25 выдающихся глобальных брендов 21 века. Почему?
📱 А какие глубинные ассоциации вызывает надкушенное яблоко, как логотип Apple связан с истинной свободой воли и что олицетворял собой харизматичный лидер компании?
Эти и другие вопросы мы затронем на экскурсии.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на улице. Пожалуйста, одевайтесь по погоде и надевайте удобную обувь
- На фотографиях представлены архивные снимки
- Если захотите, мы сможем зайти в кафе погреться, за чаем или кофе я продолжу рассказ. Напитки оплачиваются дополнительно
- Возможно проведение экскурсии для большего количества участников. Доплата — 1000₽ с человека