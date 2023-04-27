Ушедшие бренды: что мы потеряли. Экскурсия по Тверской

Услышать историю мировых брендов, понять их истинную концепцию и осознать, как важна идея в жизни

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Мы прогуляемся по самой торговой и модной улице Москвы — Тверской.

Вспомним места, где располагались точки Apple, McDonald’s, Starbucks, H&M, и поговорим о компаниях-лидерах. Вы обнаружите, что через понимание сути любимых брендов можно лучше понять себя. Увидите, как важны ценности, которые они отражают.

Узнаете, почему мы жили именно среди них, как они влияли на нас и что на самом деле произошло с их уходом.
Ушедшие бренды: что мы потеряли. Экскурсия по Тверской
Ушедшие бренды: что мы потеряли. Экскурсия по Тверской
Ушедшие бренды: что мы потеряли. Экскурсия по Тверской
Ушедшие бренды: что мы потеряли. Экскурсия по Тверской
Ушедшие бренды: что мы потеряли. Экскурсия по Тверской
Ушедшие бренды: что мы потеряли. Экскурсия по Тверской
Ушедшие бренды: что мы потеряли. Экскурсия по Тверской
Ушедшие бренды: что мы потеряли. Экскурсия по Тверской
Ушедшие бренды: что мы потеряли. Экскурсия по Тверской
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Описание

Почему об этом будет интересно узнать от меня?

По первой профессии я маркетолог, много лет занималась развитием брендов, и меня всегда интересовала история брендинга. Часто в работе я чувствовала, как много не достаёт российским компаниям, изучала, что особенного в зарубежных и почему они иные, почему я сама хочу возвращаться в Starbucks снова и снова, а мой коллега не выпускает IPhone из рук.

В 2022 году модную Москву всколыхнула новость об уходящих компаниях. Вместе с вами мы оценим масштаб того, что потеряли, и пристальным профессиональным взглядом посмотрим на то, что досталось взамен.

Почему эта тема будет интересна не только маркетологам?

Погружаясь в неё всё больше, постепенно осознаёшь, какое большое значение имеет душа бренда и что в неё вложено создателем. Начинаешь ценить эти силу и идею, приходя за такими базовыми вещами, как свитшот или кофе. Понимая бренды и то, что нам нравится, мы начинаем понимать и себя. Ведь они ориентированы именно на нас и находятся в вечном поиске своего идеального потребителя.

Мы поговорим о том, что получаем лично для себя, когда отдаём предпочтение бренду, близкому нам по духу. Apple, McDonald’s, Starbucks, H&M, MAC cosmetics и даже Mastercard заиграют перед вами новыми красками.

🍔 Отодвинем рамки привычных ассоциаций и увидим McDonald’s не как дешёвую и однообразную еду, бесплатный туалет и очереди.

☕ В Москве множество кофеен. Но только одна была представлена во всём мире. И это Starbucks. Их обвиняли в высоких ценах, невкусном стандартизированном кофе. Тем не менее компания входит в топ-25 выдающихся глобальных брендов 21 века. Почему?

📱 А какие глубинные ассоциации вызывает надкушенное яблоко, как логотип Apple связан с истинной свободой воли и что олицетворял собой харизматичный лидер компании?

Эти и другие вопросы мы затронем на экскурсии.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на улице. Пожалуйста, одевайтесь по погоде и надевайте удобную обувь.
  • На фотографиях представлены архивные снимки

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Тверская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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