Услышать историю мировых брендов, понять их истинную концепцию и осознать, как важна идея в жизни
Вспомним места, где располагались точки Apple, McDonald’s, Starbucks, H&M, и поговорим о компаниях-лидерах. Вы обнаружите, что через понимание сути любимых брендов можно лучше понять себя. Увидите, как важны ценности, которые они отражают.
Узнаете, почему мы жили именно среди них, как они влияли на нас и что на самом деле произошло с их уходом.
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Описание
Почему об этом будет интересно узнать от меня?
По первой профессии я маркетолог, много лет занималась развитием брендов, и меня всегда интересовала история брендинга. Часто в работе я чувствовала, как много не достаёт российским компаниям, изучала, что особенного в зарубежных и почему они иные, почему я сама хочу возвращаться в Starbucks снова и снова, а мой коллега не выпускает IPhone из рук.
В 2022 году модную Москву всколыхнула новость об уходящих компаниях. Вместе с вами мы оценим масштаб того, что потеряли, и пристальным профессиональным взглядом посмотрим на то, что досталось взамен.
Почему эта тема будет интересна не только маркетологам?
Погружаясь в неё всё больше, постепенно осознаёшь, какое большое значение имеет душа бренда и что в неё вложено создателем. Начинаешь ценить эти силу и идею, приходя за такими базовыми вещами, как свитшот или кофе. Понимая бренды и то, что нам нравится, мы начинаем понимать и себя. Ведь они ориентированы именно на нас и находятся в вечном поиске своего идеального потребителя.
Мы поговорим о том, что получаем лично для себя, когда отдаём предпочтение бренду, близкому нам по духу. Apple, McDonald’s, Starbucks, H&M, MAC cosmetics и даже Mastercard заиграют перед вами новыми красками.
🍔 Отодвинем рамки привычных ассоциаций и увидим McDonald’s не как дешёвую и однообразную еду, бесплатный туалет и очереди.
☕ В Москве множество кофеен. Но только одна была представлена во всём мире. И это Starbucks. Их обвиняли в высоких ценах, невкусном стандартизированном кофе. Тем не менее компания входит в топ-25 выдающихся глобальных брендов 21 века. Почему?
📱 А какие глубинные ассоциации вызывает надкушенное яблоко, как логотип Apple связан с истинной свободой воли и что олицетворял собой харизматичный лидер компании?
Эти и другие вопросы мы затронем на экскурсии.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на улице. Пожалуйста, одевайтесь по погоде и надевайте удобную обувь.
- На фотографиях представлены архивные снимки
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у метро Тверская
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.