Мои заказы

Ушедшие бренды: что мы потеряли. Экскурсия по стильному центру Москвы

Исследуйте историю знаменитых брендов Москвы и их влияние на нашу жизнь в уникальной экскурсии по стильному центру
Присоединяйтесь к индивидуальной экскурсии по модным улицам Москвы, где когда-то располагались магазины Apple, рестораны McDonald’s и кофейни Starbucks. Откроем вместе, как эти бренды формировали нашу жизнь и культуру, и что
читать дальшеуменьшить

изменилось с их уходом.

Маркетолог с многолетним опытом расскажет о влиянии брендов на потребителя и о том, какие ценности они несут. Узнайте, почему эти компании стали лидерами и что мы получаем, выбирая их. Вместе мы взглянем на замену ушедших брендов и оценим, что пришло на их место.

Экскурсия позволит вам по-новому взглянуть на привычные вещи и понять, как бренды влияют на наш выбор и самоидентификацию

4.9
8 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🧠 Профессиональный взгляд на бренды
  • 💡 Понимание сути брендинга
  • 🌍 Глобальные примеры и их влияние
  • ☕ Интересные факты о Starbucks
  • 📱 История и философия Apple
  • 🍔 Новый взгляд на McDonald’s

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучше всего посещать с мая по сентябрь, когда погода в Москве тёплая и комфортная для прогулок. В это время меньше дождей и больше солнечных дней. В октябре и апреле тоже можно насладиться экскурсиями, но стоит быть готовым к прохладной погоде. Зимой, с ноября по март, прогулки возможны, но нужно одеваться теплее и учитывать снег и холод.
Сейчас август — это идеальное время.
Ушедшие бренды: что мы потеряли. Экскурсия по стильному центру Москвы
Ушедшие бренды: что мы потеряли. Экскурсия по стильному центру Москвы
Ушедшие бренды: что мы потеряли. Экскурсия по стильному центру Москвы

Что можно увидеть

  • McDonald’s
  • Starbucks
  • Apple

Описание экскурсии

Почему об этом будет интересно узнать от меня?

По первой профессии я маркетолог, много лет занималась развитием брендов, и меня всегда интересовала история брендинга. Часто в работе я чувствовала, как много не достаёт российским компаниям, изучала, что особенного в зарубежных и почему они иные, почему я сама хочу возвращаться в Starbucks снова и снова, а мой коллега не выпускает iPhone из рук.

В 2022 году модную Москву всколыхнула новость об уходящих компаниях. Вместе с вами мы оценим масштаб того, что потеряли, и пристальным профессиональным взглядом посмотрим на то, что досталось взамен.

Почему эта тема будет интересна не только маркетологам?

Погружаясь в неё всё больше, постепенно осознаёшь, какое большое значение имеет душа бренда и что в неё вложено создателем. Начинаешь ценить эти силу и идею, приходя за такими базовыми вещами, как свитшот или кофе. Понимая бренды и то, что нам нравится, мы начинаем понимать и себя. Ведь они ориентированы именно на нас и находятся в вечном поиске своего идеального потребителя.

Мы поговорим о том, что получаем лично для себя, когда отдаём предпочтение бренду, близкому нам по духу. Apple, McDonald’s, Starbucks, Nike, MAC cosmetics и даже Mastercard заиграют перед вами новыми красками.

🍔 Отодвинем рамки привычных ассоциаций и увидим McDonald’s не как дешёвую и однообразную еду, бесплатный туалет и очереди.

☕ В Москве множество кофеен. Но только одна была представлена во всём мире. И это Starbucks. Их обвиняли в высоких ценах, невкусном стандартизированном кофе. Тем не менее компания входит в топ-25 выдающихся глобальных брендов 21 века. Почему?

📱 А какие глубинные ассоциации вызывает надкушенное яблоко, как логотип Apple связан с истинной свободой воли и что олицетворял собой харизматичный лидер компании?

Эти и другие вопросы мы затронем на экскурсии.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на улице. Пожалуйста, одевайтесь по погоде и надевайте удобную обувь
  • На фотографиях представлены архивные снимки
  • Если захотите, мы сможем зайти в кафе погреться, за чаем или кофе я продолжу рассказ. Напитки оплачиваются дополнительно
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества участников. Доплата — 1000₽ с человека

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Тверская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 681 туриста
Я москвичка, очень люблю свой город и увлечённо рассказываю о нём. Мне интересно показать нестандартные маршруты, которых ни у кого нет. Отыскать настоящие жемчужины в центре Москвы и презентовать их
читать дальшеуменьшить

вам. Для меня важен язык архитектуры, то, как говорит с нами город, и моя миссия — донести это до слушателей легко и понятно. На моих экскурсиях вы становитесь полноправными участниками — мы вместе обсуждаем, что нас окружает и то, как мы это видим. А после в любом городе мира вы сможете заметить тот самый дом и его знакомые черты. Потому что архитектура циклична, и знание Москвы сделает вас гуру в любой локации.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
1
3
2
1
Жанна
Спасибо Виктории за интересные рассказы про бренды и выбор темы. Узнать, как город может разговаривать через вывески и рекламные плакаты - бесценно. Когда ходишь по улицам и обсуждаешь, как развивается
читать дальшеуменьшить

потребительский рынок и какие новые места появляются вокруг, очень хочется в прямом смысле быть частью этой истории. Было бы классно заглянуть в магазины по пути, купить гамбургер (пусть и не "тот самый") и баночку колы. Вот этого немного не хватило. Но погружение в юнгианскую теорию и дискуссии в группе просто сделали мой вечер. Спасибо ещё раз!

Спасибо Виктории за интересные рассказы про бренды и выбор темы. Узнать, как город может разговаривать через
Спасибо Виктории за интересные рассказы про бренды и выбор темы. Узнать, как город может разговаривать через
Виктория
Виктория
Ответ организатора:
Спасибо большое за отзыв и рекомендации. Всё учту! Ваше мнение очень ценно для меня.
Вам был полезен этот отзыв?
G
Виктория, очень интересно провела экскурсию, прекрасная речь и потрясающий материал. Всю неделю рассказывала коллегам интересные факты, которые унесла с экскурсии. Рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Очень познавательная и увлекательная экскурсия с погружением в историю многих популярных брендов, даёт отличное представление об идеях, лежащих в основе успеха того или иного бренда, заставляет задуматься о новых возможностях
читать дальшеуменьшить

в современных условиях, с одной стороны, и о необходимости глубокого анализа опыта успешных брендов. Построение содержательных блоков экскурсии очень логичное и последовательное. Видно, что Виктория очень увлечена темой и с душой и творчеством подходит проведению такой необычной экскурсии. Все рекомендуем, особенно, неравнодушным к собственному бренду!

Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина
Благодаря Викторию за интересный рассказ про становление, ценности и роль психологии в презентации брендов. Было бы здорово во время прогулки ещё и устроить "челлендж", попробовав напитки брендов, которые упоминались в программе или посмотреть чудесные рекламные ролики, которые дополняли рассказ за кофе, чтобы составить мнение о "замещении". Маршрут дал возможность полюбоваться центром города и прекрасно провести время.
Вам был полезен этот отзыв?
Наталия
Мне очень понравилась идея экскурсии - гуляя по городу, узнавать новое о популярных брендах, смотреть на них под другим углом и разгадывать их секреты успеха. Эта экскурсия, получилась как некое исследование - брендов, их глубинных идей, позиционирования и конечно же себя! Спасибо Виктории за интересный вечер-размышление!
Вам был полезен этот отзыв?
С
Увлекательная экскурсия с отличной историей. Интересно было услышать рассказ о формировании того или иного бренда через призму архетипов. Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии на «Ушедшие бренды: что мы потеряли. Экскурсия по стильному центру Москвы»

По центру Москвы - пешком и на автобусе
На автобусе
5 часов
122 отзыва
Групповая
до 25 чел.
По центру Москвы - пешком и на автобусе
Объехать главные достопримечательности столицы и раскрыть секреты Красной площади
Начало: У метро "Площадь Революции" или "Театральная"
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30
13 авг в 11:30
14 авг в 11:30
2200 ₽ за человека
Обзорная экскурсия по центру Москвы
Пешая
4 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по центру Москвы
Красная площадь, старинный район Китай-город и современный парк «Зарядье» с профессиональным гидом
Начало: В районе Кремля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Московский шик: театры, бани и модные лавки старой Москвы
Пешая
2 часа
15 отзывов
Билеты
Московский шик: театры, бани и модные лавки старой Москвы
Путешествие по центру Москвы, где вы откроете для себя театры, модные лавки и узнаете о светской жизни прошлого. Впечатления гарантированы
Начало: На Театральной площади
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 15 000 ₽ за всё до 10 чел.
«В Москву, в Москву, в Москву!» - по чеховским местам
Пешая
2 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
«В Москву, в Москву, в Москву!» - по чеховским местам
Авторская экскурсия по адресам, хранящим память о жизни и творческом пути Антона Павловича Чехова
Начало: У метро «Чеховская»
Расписание: в воскресенье в 17:00
16 авг в 17:00
23 авг в 17:00
1500 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве
от 9000 ₽ за экскурсию