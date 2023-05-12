Лучше всего посещать с мая по сентябрь, когда погода в Москве тёплая и комфортная для прогулок. В это время меньше дождей и больше солнечных дней. В октябре и апреле тоже можно насладиться экскурсиями, но стоит быть готовым к прохладной погоде. Зимой, с ноября по март, прогулки возможны, но нужно одеваться теплее и учитывать снег и холод.

Присоединяйтесь к индивидуальной экскурсии по модным улицам Москвы, где когда-то располагались магазины Apple, рестораны McDonald’s и кофейни Starbucks. Откроем вместе, как эти бренды формировали нашу жизнь и культуру, и что

изменилось с их уходом. Маркетолог с многолетним опытом расскажет о влиянии брендов на потребителя и о том, какие ценности они несут. Узнайте, почему эти компании стали лидерами и что мы получаем, выбирая их. Вместе мы взглянем на замену ушедших брендов и оценим, что пришло на их место. Экскурсия позволит вам по-новому взглянуть на привычные вещи и понять, как бренды влияют на наш выбор и самоидентификацию

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Почему об этом будет интересно узнать от меня?

По первой профессии я маркетолог, много лет занималась развитием брендов, и меня всегда интересовала история брендинга. Часто в работе я чувствовала, как много не достаёт российским компаниям, изучала, что особенного в зарубежных и почему они иные, почему я сама хочу возвращаться в Starbucks снова и снова, а мой коллега не выпускает iPhone из рук.

В 2022 году модную Москву всколыхнула новость об уходящих компаниях. Вместе с вами мы оценим масштаб того, что потеряли, и пристальным профессиональным взглядом посмотрим на то, что досталось взамен.

Почему эта тема будет интересна не только маркетологам?

Погружаясь в неё всё больше, постепенно осознаёшь, какое большое значение имеет душа бренда и что в неё вложено создателем. Начинаешь ценить эти силу и идею, приходя за такими базовыми вещами, как свитшот или кофе. Понимая бренды и то, что нам нравится, мы начинаем понимать и себя. Ведь они ориентированы именно на нас и находятся в вечном поиске своего идеального потребителя.

Мы поговорим о том, что получаем лично для себя, когда отдаём предпочтение бренду, близкому нам по духу. Apple, McDonald’s, Starbucks, Nike, MAC cosmetics и даже Mastercard заиграют перед вами новыми красками.

🍔 Отодвинем рамки привычных ассоциаций и увидим McDonald’s не как дешёвую и однообразную еду, бесплатный туалет и очереди.

☕ В Москве множество кофеен. Но только одна была представлена во всём мире. И это Starbucks. Их обвиняли в высоких ценах, невкусном стандартизированном кофе. Тем не менее компания входит в топ-25 выдающихся глобальных брендов 21 века. Почему?

📱 А какие глубинные ассоциации вызывает надкушенное яблоко, как логотип Apple связан с истинной свободой воли и что олицетворял собой харизматичный лидер компании?

Эти и другие вопросы мы затронем на экскурсии.

Организационные детали