Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз из Москвы

Групповой тур в Москве
5
3 отзыва
Предлагаем вам совершить уникальное круизное путешествие на юг России.

Это будет незабываемое приключение, во время которого комфортный поезд станет для вас отелем на колесах и каждое утро будет привозить вас в новый город: Майкоп, Владикавказ/Магас, Нальчик, Грозный и Махачкалу.
Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз из Москвы
Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз из Москвы
Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз из Москвы
Ближайшие даты:
26
апр

Что вас ожидает:

Канатная дорога на Эльбрус
Канатная дорога на Эльбрус
Поднимемся по самой высокой в России канатной дороге до станции Гарабаши
Термальные источники
Термальные источники
После активных экскурсий отдохнем в теплых термальных источниках
Национальный пир
Национальный пир
Нас ждет ужин с национальными блюдами, с дегустацией адыгейского сыра и участием артистов ансамбля национального танца

Программа тура по дням

1 день

До свидания, Москва

Самостоятельная посадка в туристический поезд №930/929 (номера вагона, места будут указаны в ваучере).

23:28 Отправление туристического поезда №930/929 с Казанского вокзала г. Москвы.

До свидания, МоскваДо свидания, МоскваДо свидания, МоскваДо свидания, Москва
2 день

В пути

Завтрак в поезде.

Отдых в поезде.

В путиВ путиВ путиВ пути
3 день

Республика Адыгея

Завтрак в поезде.

08:35 Прибытие туристического поезда №930/929 на ж/д вокзал г. Майкопа, встреча с гидом, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Обзорная экскурсия по центральной части города.

Вы увидите Памятник «Единение и согласие», Соборную мечеть, памятник «Навеки с Россией» и посетите этнографическую экспозицию Национального музея республики Адыгея.

Трансфер на панорамную площадку хребта Азиш-Тау, путевая информация об истории, культуре и современном развитии Адыгеи.

Посещение панорамной площадки хребта Азиш-Тау.

Экскурсия в Азишскую пещеру.

Большая Азишская пещера входит в пятерку лучших пещер Европы.

Посещение второй панорамной площадки хребта Азиш-Тау.

Обед в кафе.

Трансфер в п. Каменномостский.

Посещение природного памятника Хаджохская теснина.

Именно здесь взору открываются самые живописные места и сосредоточена основная часть смотровых площадок.

Свободное время для самостоятельных прогулок, посещения кафе и сувенирного рынка.

Трансфер к термальным бассейнам.

В пути вы узнаете об обычаях, быте и кулинарных традициях адыгов.

Купание в термальных бассейнах (купальные принадлежности и аренда полотенца за дополнительную оплату).

Ужин с национальными блюдами (с дегустацией адыгейского сыра) и участием артистов ансамбля национального танца.

Также будет предоставлена возможность приобрести сыр, мед и работы мастеров народных художественных промыслов.

Трансфер на ж/д вокзал г. Майкопа.

21:10 Отправление туристического поезда № 930/929 в г. Владикавказ.

Республика АдыгеяРеспублика АдыгеяРеспублика АдыгеяРеспублика Адыгея
4 день

Джейрахский район, Ингушетия

Внимание! Джейрахский район Ингушетии, где проходит наша экскурсионная программа — пограничная зона Российской Федерации. При посещении пограничной зоны гражданам РФ необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, то есть паспорт. Иностранному гражданину для въезда в пограничную зону необходимо иметь при себе паспорт и оформленный в установленном законодательством Российской Федерации порядке пропуск на право въезда или прохода для пребывания в пограничной зоне. Обращаем ваше внимание, что срок оформление услуги для иностранного гражданина — до 30 рабочих дней.

Завтрак в поезде.

10:10 Прибытие туристического поезда № 930/929 на ж/д вокзал г. Владикавказа, встреча с гидом, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Автобусно-пешеходная экскурсия по г. Владикавказу.

Приглашаем вас насладится великолепным видом на горы Большого Кавказа, узнать историю Русско-Кавказской войны, рассмотреть сохранившиеся старинные здания: бывшую табачную фабрику, концерн «Зингер», типографию конца XIX века, дома инженера Бёме и купца Оганова, прогуляться по проспекту Мира и набережной гордого Терека.

Свободное время для самостоятельных прогулок, посещения кафе и сувенирного рынка.

Трансфер в Джейрахский район республики Ингушетия.

Остановка у башни Цуровых в с. Джейрах.

Трансфер на смотровую площадку Цей-Лоамского перевала.

Посещение смотровой площадки Цей-Лоамского перевала на высоте 2100 метров.

В солнечный безоблачный день взору открывается величественный Казбек.

От смотровой площадки можно прогуляться вдоль небольшого горного гребня.

Остановка для осмотра замкового комплекса «Бишт».

Это один из уникальных для кавказской культуры поселков замкового типа, построенный в период с XII по XVII вв. представителями древнего ингушского рода Бешто.

Остановка у кафе «Легенды гор», чаепитие с национальными лепешками.

Трансфер к башенному комплексу «Эгикал».

Осмотр средневекового башенного комплекса «Эгикал» — самого крупного в горной Ингушетии, который является родовым селением многих известных людей, оставивших яркий след в истории ингушского народа.

Трансфер в г. Магас.

Ваше путешествие пройдет через живописное Ассинское ущелье, длина которого составляет 17 километров.

В пути запланирована остановка у родника с чистейшей горной водой.

16:30 Поздний обед в кафе города.

Обзорная экскурсия по г. Магасу — столице республики Ингушетия.

Вы увидите въездную арку «Аланские ворота» и посетите знаменитый музейно-выставочный комплекс «Башня Согласия».

Трансфер на ж/д вокзал г. Владикавказа.

22:00 Отправление туристического поезда № 930/929 в г. Грозный.

Джейрахский район, ИнгушетияДжейрахский район, ИнгушетияДжейрахский район, ИнгушетияДжейрахский район, Ингушетия
5 день

Чеченская республика

Завтрак в поезде.

09:30 Прибытие туристического поезда №930/929 на ж/д вокзал г. Грозного, встреча с гидом, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Трансфер на озеро Кезеной-Ам (~ 2 часа).

По дороге запланированы две остановки на видовых площадках.

Прогулка у озера Кезеной-Ам.

По красоте и величию этот памятник природы сопоставим со знаменитыми Голубыми озерами Кабардино-Балкарии, а в путеводителях часто именуется «Кавказской Швейцарией».

Обед в кафе.

Свободное время для самостоятельных прогулок.

Посещение древнего селения Хой — одного из древнейших поселений Республики.

Сейчас на этой территории находится Хойский историко-археологический комплекс, который признан объектом культурного наследия России.

Трансфер в г. Шали.

Посещение мечети «Гордость Мусульман».

Трансфер в г. Грозный.

Посещение комплекса высоток «Грозный Сити» и смотровой площадки на 29-м этаже.

Ужин в кафе города.

Свободное время в центре города*.

*Альтернатива свободного времени— посещение Светомузыкального фонтана в период работы данного объекта (с 20:30 до 21:30).

Трансфер на ж/д вокзал г. Грозного.

23:30 Отправление туристического поезда № 930/929 в г. Махачкалу (посадка в поезд в 21:00).

Чеченская республикаЧеченская республикаЧеченская республикаЧеченская республика
6 день

Республика Дагестан

Завтрак в поезде.

04:51 Прибытие туристического поезда № 930/929 на ж/д вокзал г. Махачкалы, встреча с гидом, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Трансфер на смотровую площадку Махачкалы по проспекту Р. Гамзатова.

Остановка на смотровой площадке Тарки-тау, во время которой вы узнаете об истории образования города.

Трансфер на Сулакский каньон.

Посещение смотровой площадки Сулакского каньона — одного из самых глубоких каньонов в мире и глубочайшего в Европе.

По пути запланирована остановка на смотровой площадке самого крупного водоема на Северном Кавказе — Чиркейского водохранилища, на котором построена самая мощная в этом регионе Чиркейская ГЭС.

Посещение пещеры Нохьо.

Комплекс представляет собой три пещеры, смотровые площадки и лабиринты, общая протяженность которых — несколько сотен метров.

Обед в ресторане «Главрыба» с элементами национальных блюд.

Свободное время для самостоятельных прогулок по территории базы отдыха «Главрыба».

Трансфер в г. Махачкалу (ориентировочное время в пути 2 часа).

Посещение рынка для покупки сувениров и местных деликатесов.

Посещение одного из музеев города (музей Дагестанский аул или Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи).

Прогулка по бульвару Стальского, во время которой вы узнаете об истории города и его достопримечательностях.

Свободное время для самостоятельных прогулок, посещения кафе и покупки сувениров.

Сбор группы у Кумыкского театра, трансфер на ж/д вокзал г. Махачкалы.

21:21 Отправление туристического поезда № 930/929 в г. Нальчик.

Республика ДагестанРеспублика ДагестанРеспублика ДагестанРеспублика Дагестан
7 день

Кабардино-Балкарская республика

Завтрак в поезде.

07:00 Прибытие туристического поезда № 930/929 на ж/д вокзал г. Нальчика, встреча с гидом, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Трансфер на поляну Азау по Баксанскому ущелью Приэльбрусья.

Подъем на гору Эльбрус по самой высокой в России канатной дороге до станции «Гара-Баши», расположенной на высоте 3847 метров.

Третья очередь канатной дороги на Эльбрусе от «Станции Мир» до «Станции Гара-Баши» включена в «Книгу рекордов России» как самая высокая канатная дорога в стране и не имеет аналогов по высоте не только в России, но и в Европе.

Внимание! Нахождение на больших высотах может вызвать кислородное голодание, изменение сердечно-сосудистого давления и другие острые состояния. Лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также детям до 3 лет подъем на канатной дороге не рекомендуется. Подъем на канатной дороге в состоянии алкогольного или наркотического опьянения запрещен.

Свободное время для самостоятельных прогулок, посещения кафе и покупки сувениров.

Трансфер в г. Нальчик.

Поздний обед, во время которого вы сможете попробовать блюда национальной кухни, познакомитесь с бытом, кухней и обычаями балкарского народа и насладитесь выступлениями национальных музыкальных и танцевальных коллективов.

Свободное время для покупки сувениров и гастропродуктов в дорогу.

Трансфер на ж/д вокзал г. Нальчика через центральную улицу города — проспект Ленина с краткой обзорной экскурсией.

17:50 Отправление туристического поезда № 930/929 в г. Москву.

Кабардино-Балкарская республикаКабардино-Балкарская республикаКабардино-Балкарская республикаКабардино-Балкарская республика
8 день

Москва

Завтрак в поезде.

Отдых в поезде.

23:50 Прибытие туристического поезда № 930/929 на Казанский вокзал г. Москвы.

Время в программе указано ориентировочно.

График движения поезда (туристической программы) может измениться.

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортабельном вагоне.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Категория

4-местное купе

СВ

СВ

1-местное размещение

Люкс

Люкс

1-местное размещение

Для взрослых92 600123 500207 960141 310243 730
Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом)92 000123 000-141 310-
Для детей от 0 до 4 лет включительно (без места)45 00045 000-45 000**-

**стоимость на 1 ребенка до 9 лет при размещении с 2умя взрослыми.

Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе — по запросу.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Туристический поезд

7 ночей

В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны.

ЛЮКС 6 купе1 верхняя полка+ 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-х спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1большое полотенце. Персональные удобства в виде WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 12 человек в вагоне
ЛЮКС 5 купе1 верхняя полка+ 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-х спальной), халаты+ тапочки, 1 среднее+ 1большое полотенце. Персональные удобства в виде 1 душевой кабины +WC с раковиной. Мягкий угловой диванчик, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 10 человек в вагоне.
ЛЮКС 4 купе1 верхняя полка+ 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-х спальной), халаты+ тапочки, 1 среднее+ 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде 1 душевой кабины+WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Общая зона в вагоне. Всего 8 человек в вагоне.
ЛЮКС 3 купе1 верхняя полка+ 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-х спальной), халаты+ тапочки, 1 среднее+ 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде 1 душевой кабины+WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Общая зона в вагоне. Всего 6 человек в вагоне.
СВ2 нижние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, мини дорожный набор (зубная щетка+паста, тапочки, освежающая салфетка). Удобства на вагон. Максимальное количество человек в вагоне - 18
КУПЕ2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка+паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне - 36
Плацкарт9 купе открытого типа, 9 боковых мест. Максимальное количество человек в вагоне 54 места
Общий "Рускеальский экспресс"Поезд стилизован под начала 20 века. Тянет поезд - настоящий паровоз. В каждом купе по 6 мест. В составе есть вагон ресторан и фото купе.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Железнодорожный проезд в вагоне выбранного типа по маршруту Москва - Майкоп - Владикавказ/Магас - Грозный - Махачкала - Нальчик - Москва
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в туристические объекты по программе
  • Питание по программе (подробнее в разделе «Важно знать»)
  • Услуги сопровождающего по всему маршруту
Что не входит
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Личные расходы
  • Дополнительное питание в поезде
  • Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе - 45 400 руб
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

В летний период взять с собой сменную обувь, купальники, полотенце для купания в море в Дербенте.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие есть особенности на экскурсиях?

Нахождение на больших высотах может вызвать кислородное голодание, изменение сердечно-сосудистого давления и другие острые состояния. Лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также детям до 3 лет подъем на канатной дороге не рекомендуется.

Подъем на канатной дороге в состоянии алкогольного или наркотического опьянения запрещён.

Как организовано питание?
График питания по программе тура
1 день. МоскваНе включено
2 день. В путиЗавтрак
3 день. Республика АдыгеяЗавтрак, обед и ужин
4 день. ИнгушетияЗавтрак и обед
5 день. Грозный, Чеченская республикаЗавтрак, обед и ужин
6 день. Республика ДагестанЗавтрак и обед
7 день. Кабардино-БалкарияЗавтрак и обед
8 день. МоскваЗавтрак
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
1 авг 2023
Поездка по Северному Кавказу оставила неизгладимое впечатление и, несомненно, останется в памяти на всю жизнь. Я познакомилась с неповторимой красотой гор Ингушетии, Чечни, Дагестана и Кабардино-Балкарии. Жаль, что не удалось посетить плато Лаго-Наки. Зато повезло с погодой. Даже в Ингушетии, которая встретила и проводила нас дождем, при приближении к горам дождь прекратился. А блистательный Эльбрус позволил запечатлеть себя благодаря прекрасной солнечной погоде.
В
20 мар 2024
Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
А
17 мар 2024
Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями.
Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…
Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь на

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