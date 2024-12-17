Москва сквозь века: автобусный тур по знаковым локациям столицы и окрестностей
Заглянуть в Третьяковскую галерею, побывать в усадьбе Кусково и посетить аттракционы будущего
Начало: Москва, холл выбранного отеля, 10:00
«Программа дополнена современными акцентами — вы станете участниками яркого аттракциона «Полёт над Москвой»»
25 июл в 10:00
1 авг в 10:00
36 100 ₽ за человека
Семейный тур в Москву: прогулка с фонарщиком, детективная экскурсия и «Мосфильм»
Погулять по «Московскому Голливуду», разгадать тайну Хитровки и посетить зоопарк
Начало: Москва, 13:00
21 июл в 08:00
28 июл в 08:00
89 500 ₽ за всё до 3 чел.
Железнодорожный вояж на Урал и в Сибирь с релаксом на термальном курорте
Исследовать 4 города, осмотреть личные вещи Романовых и Распутина, отдохнуть в SPA или аквапарке
Начало: Станция «Москва Ярославская», 22:40
«Вы съездите на родину Григория Распутина под Тюменью и отдохнёте на термальном курорте: взрослые смогут расслабиться в спа, а дети — порезвиться в аквапарке»
31 июл в 22:40
98 800 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена17 декабря 2024Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз с посещением Северной Осетии в апрелеТолько самые приятные впечатления! Спасибо!
- ШШидловская3 декабря 2024Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз с посещением Северной Осетии в апрелеМенеджеры работают отлично. Постоянно на связи, готовы дать информацию. Удобно заполнять формы по ссылкам в процессе приобретения тура. Спасибо!
- ИИрина3 декабря 2024Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз с посещением Северной Осетии в апрелеЭрудированные, профессиональные, позитивные и внимательные гиды: Боталова Е. Ю. и Альмитов Р. А.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Развлечения»
Самые популярные туры этой рубрики в Москве
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит тур в Москве в июле 2025
Сейчас в Москве в категории "Развлечения" можно забронировать 3 тура от 36 100 до 98 800.
Забронируйте тур в Москве на 2025 год по теме «Развлечения», цены от 36100₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь