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1 чел. По популярности На автобусе 5 дней Москва сквозь века: автобусный тур по знаковым локациям столицы и окрестностей Заглянуть в Третьяковскую галерею, побывать в усадьбе Кусково и посетить аттракционы будущего Начало: Москва, холл выбранного отеля, 10:00 «Программа дополнена современными акцентами — вы станете участниками яркого аттракциона «Полёт над Москвой»» 36 100 ₽ за человека На машине 7 дней Семейный тур в Москву: прогулка с фонарщиком, детективная экскурсия и «Мосфильм» Погулять по «Московскому Голливуду», разгадать тайну Хитровки и посетить зоопарк Начало: Москва, 13:00 89 500 ₽ за всё до 3 чел. 7 дней Железнодорожный вояж на Урал и в Сибирь с релаксом на термальном курорте Исследовать 4 города, осмотреть личные вещи Романовых и Распутина, отдохнуть в SPA или аквапарке Начало: Станция «Москва Ярославская», 22:40 «Вы съездите на родину Григория Распутина под Тюменью и отдохнёте на термальном курорте: взрослые смогут расслабиться в спа, а дети — порезвиться в аквапарке» 98 800 ₽ за человека Все туры Москвы Последние отзывы на туры Е Елена Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз с посещением Северной Осетии в апреле Только самые приятные впечатления! Спасибо!

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Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Развлечения»

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