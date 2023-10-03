1 день

Встречаем Новый год

В первый день тура прибытие в гостиницу самостоятельно.

С 10:00 до 11:00 встреча с представителем турфирмы в холле гостиницы.

Заселение в гостиницу после 14:00. Свои вещи вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.

Отъезд на автобусе на экскурсию ориентировочно в 11:00.

Пешеходная прогулка по парку «Зарядье» с посещением аттракциона «Полёты над Россией/Москвой».

Вам посчастливится совершить уникальное путешествие в пространстве и времени. Вы прогуляетесь по живописной территории современного парка и познакомитесь с его главными архитектурными объектами.

Сможете побывать в четырех климатических зонах России, достоверно воссозданных в парке, заглянете под «Стеклянную кору», пройдетесь по Парящему мосту, увидите Медиацентр и «Заповедное посольство».

Окончание программы в центре города не позднее 14:00.

В 22:00 по желанию предлагаем за дополнительную плату поучаствовать в ночной экскурсии «Новогодний фейерверк».

Предлагаем вам встретить Новый 2024 год, отправившись в путешествие на автобусе по ночной Москве. Вы увидите Москву в роскошном праздничном наряде.

Накануне Нового года и Рождества Москва превращается в город-сказку. Она украшена многочисленными новогодними елочками, мерцающими гирляндами, которые украшают проспекты, здания и даже деревья на улицах и парках. Повсюду новогодние ярмарки.

Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному и Садовому кольцу, Кутузовскому проспекту; увидите Триумфальную арку, золотые купола Храма Христа Спасителя, здание МГУ, стадион "Лужники", современные небоскребы Москва-Сити и многое другое.

Каждому участнику программы ― шампанское и угощение!

Питание: завтрак.