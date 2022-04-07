Жизнь на Плющихе

Пешеходная

Индивидуальная
Пешеходная.

Окончание маршрута: сквер «Девичье поле».
Жизнь на Плющихе
Жизнь на Плющихе
Жизнь на Плющихе
Жизнь на Плющихе
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Переулки и улицы Плющихи не входят в охранную зону Москвы. Сохранившаяся застройка начала 20 столетия, скорее, свидетельствует о незатейливом быте простых москвичей. Но именно этот район привлекал, как место жительства, творческую интеллигенцию. Художники, писатели, очарованные провинциальным бытом, малоэтажной застройкой и фруктовыми садиками, предпочитали Плющиху ярмарочным переулкам Арбата или изысканной Пречистенки.

Москва советская внесла свои коррективы: появляются новые идеи быта, которые требуют новых архитектурных форм. Сегодня и они уже стали историей и очень гармонично вписались в современность. На Плющихе все также мало автомобилей, все также тихо и малолюдно и только марсианские пейзажи Москва-сити, со смотровой площадки Мухиной горы, возвращают в динамическую реальность.

Программа

Вы узнаете:

  • Почему святая Евдокия «весну зовет», и как это связано с московской улицей.
  • Как будущий классик познакомился с первопрестольной, и чем чреват прыжок с мезонина.
  • Как бесславно закончилось ордынское иго на Руси.
  • Почему мы не найдем знаменитые три тополя, или метаморфозы советского кинематографа.

Вы увидите:

  • Доходные дома печально известного архитектора — эзотерика.
  • Дом - коммуну, возведенный по европейским лекалам.
  • Ведомственный дом – подкову.
  • Уникальную сохранившуюся деревянную усадьбу 1818 года «простого» московского чиновника.
  • Маленький шедевр знаменитого архитектора, построившего целый город.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги профессионального гида-экскурсовода
Когда и сколько длится
Когда: В любой день в 10:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

В любой день в 10:00

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