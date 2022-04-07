В любой день в 10:00

Переулки и улицы Плющихи не входят в охранную зону Москвы. Сохранившаяся застройка начала 20 столетия, скорее, свидетельствует о незатейливом быте простых москвичей. Но именно этот район привлекал, как место жительства, творческую интеллигенцию. Художники, писатели, очарованные провинциальным бытом, малоэтажной застройкой и фруктовыми садиками, предпочитали Плющиху ярмарочным переулкам Арбата или изысканной Пречистенки.

Москва советская внесла свои коррективы: появляются новые идеи быта, которые требуют новых архитектурных форм. Сегодня и они уже стали историей и очень гармонично вписались в современность. На Плющихе все также мало автомобилей, все также тихо и малолюдно и только марсианские пейзажи Москва-сити, со смотровой площадки Мухиной горы, возвращают в динамическую реальность.