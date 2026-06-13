6 отзывов оставили туристы

Вы проедете и пройдёте по главным местам: командным пунктам Кутузова и Наполеона, монументам и сохранившимся укреплениям русской армии. Природная красота Бородинского поля прилагается!
Описание экскурсии
Прогулка по следам Бородинского сражения
На автомобиле и пешком вы исследуете все места из списка ключевых — как на момент Бородинского сражения, так и после него, во время образования музея-заповедника. Вы посетите командные пункты Кутузова и Наполеона, побываете на Шевардинском редуте, Багратионовых флешах, Курганной батарее и в Спасо-Бородинском монастыре.
История битвы и история музея
Мы подробно расскажем о военных действиях, принёсших известность небольшой деревне Бородино. Вы представите жизнь современников Отечественной войны 1812 года и их потомков, которые увековечивали память о героических предках. Отдельной темой станет история возникновения музея-заповедника — старейшего в мире из основанных на полях сражений.
Кому подойдёт экскурсия
Идеальный детский возраст для осмысленного посещения Бородинского поля — от 12 лет. Детишек помладше, оказавшихся на наших экскурсиях, обязательно заинтересуют природные просторы, где можно побегать, попрыгать и поиграть, но на 3-4 часа полноценной программы этого не хватит и малыши устанут заметно раньше, чем нам с вами бы хотелось.
Организационные детали
- Эту экскурсию для вас проведу я на своём автомобиле
- Если желаемый выходной или праздничный день в календаре уже занят, возможно подключить коллегу, который проведёт экскурсию на вашем автомобиле (потребуется место для гида). Подробнее в переписке
- Экскурсия начинается на Бородинском поле, куда вы добираетесь самостоятельно
- За доплату можем организовать трансфер на микроавтобусе из Москвы (для компании 7-9 человек) или из Можайска (для компании до 4 человек)
- По вашему желанию вы можете посетить Бородинский музей и Дворцово-парковый ансамбль деревни Бородино (билеты приобретаются отдельно) до или после нашей экскурсии
- Экскурсию можно провести для большего количества путешественников с доплатой 500 ₽ за каждого дополнительного участника
- На территории заповедника работают сувенирные магазины и кафе
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
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