6 отзывов оставили туристы

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На поле Бородинском

Погрузиться в события 1812 года и узнать о музее-заповеднике на обширной авто-пешеходной экскурсии
Поле, на котором состоялась одна из величайших битв в русской истории, — это большой музей под открытым небом.

Вы проедете и пройдёте по главным местам: командным пунктам Кутузова и Наполеона, монументам и сохранившимся укреплениям русской армии. Природная красота Бородинского поля прилагается!
5
28 отзывов
На поле Бородинском
На поле Бородинском
На поле Бородинском

Описание экскурсии

Прогулка по следам Бородинского сражения

На автомобиле и пешком вы исследуете все места из списка ключевых — как на момент Бородинского сражения, так и после него, во время образования музея-заповедника. Вы посетите командные пункты Кутузова и Наполеона, побываете на Шевардинском редуте, Багратионовых флешах, Курганной батарее и в Спасо-Бородинском монастыре.

История битвы и история музея

Мы подробно расскажем о военных действиях, принёсших известность небольшой деревне Бородино. Вы представите жизнь современников Отечественной войны 1812 года и их потомков, которые увековечивали память о героических предках. Отдельной темой станет история возникновения музея-заповедника — старейшего в мире из основанных на полях сражений.

Кому подойдёт экскурсия

Идеальный детский возраст для осмысленного посещения Бородинского поля — от 12 лет. Детишек помладше, оказавшихся на наших экскурсиях, обязательно заинтересуют природные просторы, где можно побегать, попрыгать и поиграть, но на 3-4 часа полноценной программы этого не хватит и малыши устанут заметно раньше, чем нам с вами бы хотелось.

Организационные детали

  • Эту экскурсию для вас проведу я на своём автомобиле
  • Если желаемый выходной или праздничный день в календаре уже занят, возможно подключить коллегу, который проведёт экскурсию на вашем автомобиле (потребуется место для гида). Подробнее в переписке
  • Экскурсия начинается на Бородинском поле, куда вы добираетесь самостоятельно
  • За доплату можем организовать трансфер на микроавтобусе из Москвы (для компании 7-9 человек) или из Можайска (для компании до 4 человек)
  • По вашему желанию вы можете посетить Бородинский музей и Дворцово-парковый ансамбль деревни Бородино (билеты приобретаются отдельно) до или после нашей экскурсии
  • Экскурсию можно провести для большего количества путешественников с доплатой 500 ₽ за каждого дополнительного участника
  • На территории заповедника работают сувенирные магазины и кафе

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В одной из локаций Бородинского поля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ян
Ян — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 792 туристов
Мое увлечение историей Отечественной войны 1812 года началось в 2007 году и продолжается по сей день. Постоянно проживая на территории Бородинского военно-исторического заповедника я ежедневно исследую не только исторические аспекты этой войны, но и мирную жизнь описываемого периода. Как страстный почитатель эпохи 1812 года и наполеоновских войн, я буду счастлив поделиться с вами тем, что нравится мне!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
28
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В
Отличная экскурсия, с посещением всех знаковых мест Бородинского сражения и подробным рассказом. Очень понравилось. Обязательно выберет данную экскурсию, не пожалеете!
Отличная экскурсия, с посещением всех знаковых мест Бородинского сражения и подробным рассказом. Очень понравилось. Обязательно выберет
Отличная экскурсия, с посещением всех знаковых мест Бородинского сражения и подробным рассказом. Очень понравилось. Обязательно выберет
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Е
Впечатления от экскурсии самые лучшие. Ян организовал и поход, и экскурсию, и урок истории. Большое спасибо! р
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Виктория
Были на экскурсии 30 октября с сыном 10 лет. Это была одна из самых интересных экскурсий в моей жизни! Места красивые, места легендарные, с очень сильной энергетикой. Ян - потрясающий,
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уникальный рассказчик, искренне увлеченный тематикой и способный увлечь кого угодно. До такой степени, что мы совсем не следили за временем и напрочь забыли обо всем на свете, полностью погрузилась в рассказ и впечатления. Очень удобно передвигаться на машине между объектами. Рекомендую такой формат экскурсии, тем более что прогуляться все равно придётся достаточно. Плюс ко всему, по ходу экскурсии вас ожидают увлекательные сюрпризы от гида.

Были на экскурсии 30 октября с сыном 10 лет. Это была одна из самых интересных экскурсий
Были на экскурсии 30 октября с сыном 10 лет. Это была одна из самых интересных экскурсий
Были на экскурсии 30 октября с сыном 10 лет. Это была одна из самых интересных экскурсий
Были на экскурсии 30 октября с сыном 10 лет. Это была одна из самых интересных экскурсий
Были на экскурсии 30 октября с сыном 10 лет. Это была одна из самых интересных экскурсий
Были на экскурсии 30 октября с сыном 10 лет. Это была одна из самых интересных экскурсий
Были на экскурсии 30 октября с сыном 10 лет. Это была одна из самых интересных экскурсий
Вам был полезен этот отзыв?
Р
Ян, огромное Вам спасибо за полное и иниересное погружение в истоию Бородинского сражения!
Это было круто!
Ян, огромное Вам спасибо за полное и иниересное погружение в истоию Бородинского сражения!
Ян, огромное Вам спасибо за полное и иниересное погружение в истоию Бородинского сражения!
Ян, огромное Вам спасибо за полное и иниересное погружение в истоию Бородинского сражения!
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Е
Эта экскурсия заслуживает 10 баллов из 10. Рекомендую её всем: кто не был никогда на Бородинском поле и кто уже бывал. Вы обязательно узнаете что-то новое и интересное. Ян настолько
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грамотно построил эту экскурсию, давая почувствовать те события, объясняя многие нюансы, детали боя, экипировки, снаряжения, дислокации войск, что ты переносишься в то время, становишься участником тех событий. Раскрывается и техническая сторона битвы, и историческая, и моральная, и патриотическая. Ян не просто разбирается и любит эту тему, он ещё очень артистично, живо, талантливо всё рассказывает. Мы до этого бывали на поле 3 раза, но наиболее увлекательно и познавательно было именно с Яном.

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Елена
Очень волнительно ехать на экскурсию на место, про которое все вроде бы знаешь. Прочитаны сотни страниц от Толстого до учебника истории. Но когда встречаешься с профессионалом, таким, как Ян, понимаешь,
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что у познания истории нет границ.
Во-первых, что меня всегда подкупает, это системность и глубина. Все факты проверены архивными источниками и серьезными исследованиями.
Во-вторых, ощущение пространства, когда кожей чувствуешь эпоху и кажется, что сейчас из-за перелеска выскочат драгуны Даву, а батарея Раевского откроет по ним огонь. Полное погружение.
В-третьих, сам рассказ Яна, - грамотная речь, безусловное владение материалом, много новых фактов, история события через историю людей.
В- четверных, проба на вкус - никогда не задумывалась об истории бородинского хлеба, а уж чем его посыпали вместо соли - это вообще открытие.
Отдельное спасибо за обелиск Томского пехотного полка. Написало об этом практически накануне. И увидели, и поклонились землякам.
Всем рекомендую эту экскурсию и Яна. Уверяю, что понравится всем и детям, и искушённым знатокам истории

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