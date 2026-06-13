6 отзывов оставили туристы

Поле, на котором состоялась одна из величайших битв в русской истории, — это большой музей под открытым небом. Вы проедете и пройдёте по главным местам: командным пунктам Кутузова и Наполеона, монументам и сохранившимся укреплениям русской армии. Природная красота Бородинского поля прилагается!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Прогулка по следам Бородинского сражения

На автомобиле и пешком вы исследуете все места из списка ключевых — как на момент Бородинского сражения, так и после него, во время образования музея-заповедника. Вы посетите командные пункты Кутузова и Наполеона, побываете на Шевардинском редуте, Багратионовых флешах, Курганной батарее и в Спасо-Бородинском монастыре.

История битвы и история музея

Мы подробно расскажем о военных действиях, принёсших известность небольшой деревне Бородино. Вы представите жизнь современников Отечественной войны 1812 года и их потомков, которые увековечивали память о героических предках. Отдельной темой станет история возникновения музея-заповедника — старейшего в мире из основанных на полях сражений.

Кому подойдёт экскурсия

Идеальный детский возраст для осмысленного посещения Бородинского поля — от 12 лет. Детишек помладше, оказавшихся на наших экскурсиях, обязательно заинтересуют природные просторы, где можно побегать, попрыгать и поиграть, но на 3-4 часа полноценной программы этого не хватит и малыши устанут заметно раньше, чем нам с вами бы хотелось.

Организационные детали