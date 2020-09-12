6 отзывов оставили туристы

Погрузиться в события 1812 года и узнать о музее-заповеднике на обширной авто-пешеходной экскурсии

5
6 отзывов
Ян
Ян – Гид из Москвы
Поле, на котором состоялась одна из величайших битв в русской истории 📖, — это большой музей 🖼 под открытым небом.

В компании русского солдата войны 1812 года вы проедете и пройдете по главным местам: командным пунктам Кутузова и Наполеона, монументам и монастырям.

Природная красота Бородинского поля прилагается!
Задать вопросОбычно отвечает за 43 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 7 280 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
На поле Бородинском...
На поле Бородинском...

Что вас ожидает

Прогулка 👣 по следам Бородинского сражения
На автомобиле 🚘 и пешком вы исследуете все места из списка ключевых — как на момент Бородинского сражения, так и после него, во время образования музея-заповедника. Вы посетите командные пункты Кутузова и Наполеона, побываете на Шевардинском редуте, Багратионовых флешах, Курганной батарее и в Спасо-Бородинском монастыре.
Дополнительно в программу можно включить интерактивную часть по знакомству с вооружением, амуницией и боеприпасами армий Отечественной войны 1812 года.

История 📖 битвы и история 📖 музея
Я подробно расскажу о военных действиях, принесших известность небольшой деревне Бородино. Вы представите жизнь современников Отечественной войны 1812 года и их потомков, которые увековечивали память о героических предках. Отдельной темой станет возникновение музея-заповедника — старейшего в мире из основанных на полях сражений.

Кому подойдет экскурсия ⛳

Идеальный детский возраст для осмысленного посещения Бородинского поля — 11-12 лет. Детишек помладше, оказавшихся на моих экскурсиях, обязательно заинтересуют амуниция и вооружение солдата начала 19 века, но на 3-4 часа полноценной программы этого не хватит и малыши устанут заметно раньше, чем нам с вами бы хотелось.

Организационные детали

  • Экскурсия ⛳ начинается уже на Бородинском поле (место встречи согласуем в переписке). Сюда вы добираетесь самостоятельно: доехать из Москвы можно на личном транспорте или на электричке до станции Бородино.
  • По вашему желанию можно посетить Бородинский музей 🖼 и Дворцово-парковый ансамбль деревни Бородино (билеты 🎫 приобретаются отдельно)
  • Возможен трансфер из Можайска и обратно за отдельную плату (от 1 до 4 человек)
  • Максимальное количество участников (4 человека) связано с вместимостью моего автомобиля. На вашем транспорте экскурсию ⛳ можно провести и для большего количества путешественников (доплата 500 руб. за каждого дополнительного участника, исключая детей в возрасте до 11 лет).
  • На территории заповедника работают сувенирный магазин и кафе
Начало и место завершения
🚩 в одной из локаций Бородинского поля
На поле Бородинском...
На поле Бородинском...
На поле Бородинском...
На поле Бородинском...
На поле Бородинском...
На поле Бородинском...
На поле Бородинском...

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ян
Ян
Мое увлечение историей Отечественной войны 1812 года началось в 2007 году и продолжается по сей день. Постоянно проживая на территории Бородинского военно-исторического заповедника я ежедневно исследую не только исторические аспекты этой войны, но и мирную жизнь описываемого периода. Как страстный почитатель эпохи 1812 года и наполеоновских войн, я буду счастлив поделиться с вами тем, что нравится мне!
Напишите мне

6 отзывов оставили туристы

12 сен 2020
Огромное спасибо Яну за увлекательную прогулку и прекрасный рассказ. От души можем порекомендовать для всех, кто хочет лучше узнать свою историю.
8 авг 2020
Ян удивительно интересный человек, гид и рассказчик. Мы с друзьями запланировали мотопутешествие и заодно посещение с экскурсией Бородинского поля. Ян увлекательно рассказал историю сражения, много интересных деталей и фактов, и даже порадовал нас костюмом содата того времени. Мы узнали что такое редут, флеш, какие использовали ядра и пули, какая была солдатская жизнь и много другое. Посетили важнейшие точки сражений на Бородинском поле. 4 часа пролетели как миг.... всем советую Яна, как человека увлеченного историей Бородино!!!!
8 авг 2020
С Яном повторили историю Бородинского сражения до мелочей, мы узнали кучу интересного за это время. Спасибо большое за проделанную работу! С вами время летит незаметно! Рекомендуем!
14 июн 2020
Ян замечательный рассказчик, экскурсия очень понравилась и детям и взрослым. Получили удовольствие от проведённого дня. Большое спасибо!!! Отбельное спасибо за пушку
27 авг 2019
Большое спасибо команде Трипстера за быструю и чёткую работу, а гиду Яну отдельное спасибо за прекрасную экскурсию, знание материала и погружение в историю тех лет. Эксурсия будет интересна всем, независимо от возраста..
22 июл 2019
Ян, благодарим вас за чудесное погружение в историю :) Необыкновенная встреча с удивительным человеком. С удовольствием повторим и другим рекомендуем :)

Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Входной билет в Третьяковскую галерею
700
0 часов
Входной билет в Третьяковскую галерею
27 отзывов
Москва-Сити — история столичных небоскребов
4 000
1.5 часа
Москва-Сити — история столичных небоскребов
18 отзывов
Узнать тайны современных «высоток» и впечатлиться роскошными видами
Детская квест-экскурсия по Красной площади
5 000
1.5 часа
Детская квест-экскурсия по Красной площади
5 отзывов
Кто жил возле Кремля, где появился первый московский памятник и какой была Спасская башня без звезды
Незабываемая Москва! Обзорная по столице
900
4 часа
Незабываемая Москва! Обзорная по столице
10 отзывов
Увидеть достопримечательности города и узнать его главные истории на насыщенной автобусной экскурсии
По Сталинским высоткам
900
3 часа
По Сталинским высоткам
1 отзыв
«Семь сестёр» столицы на автобусной экскурсии — увидеть каждую и раскрыть их секреты
Парк Горького — фабрика счастливых людей
700
2 часа
Парк Горького — фабрика счастливых людей
1 отзыв
Экскурсия, наполненная интересными фактами, по любимому московскому парку