6 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Прогулка 👣 по следам Бородинского сражения

На автомобиле 🚘 и пешком вы исследуете все места из списка ключевых — как на момент Бородинского сражения, так и после него, во время образования музея-заповедника. Вы посетите командные пункты Кутузова и Наполеона, побываете на Шевардинском редуте, Багратионовых флешах, Курганной батарее и в Спасо-Бородинском монастыре.

Дополнительно в программу можно включить интерактивную часть по знакомству с вооружением, амуницией и боеприпасами армий Отечественной войны 1812 года.

История 📖 битвы и история 📖 музея

Я подробно расскажу о военных действиях, принесших известность небольшой деревне Бородино. Вы представите жизнь современников Отечественной войны 1812 года и их потомков, которые увековечивали память о героических предках. Отдельной темой станет возникновение музея-заповедника — старейшего в мире из основанных на полях сражений.

Кому подойдет экскурсия ⛳

Идеальный детский возраст для осмысленного посещения Бородинского поля — 11-12 лет. Детишек помладше, оказавшихся на моих экскурсиях, обязательно заинтересуют амуниция и вооружение солдата начала 19 века, но на 3-4 часа полноценной программы этого не хватит и малыши устанут заметно раньше, чем нам с вами бы хотелось.

Организационные детали