9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Тайны Ивановской горки и улицы Воронцово поле

Авторская экскурсия по историческому центру Москвы

Андрей
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Андрей – ваш гид
Вы пройдёте по маршруту, на котором не встретите ни одного вновь построенного здания - это путешествие по архитектурному заповеднику от стен Китай-города до Земляного вала.

Во время экскурсии вы узнаете, как развивалась и менялась Москва на рубеже 19-го и 20-го веков.

В результате вы взглянете на привычные улицы с исторического ракурса и узнаете много нового о важном периоде в жизни столицы.
3900 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча м.Китай-город
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У этой экскурсии9 отзывов
5
Тайны Ивановской горки и улицы Воронцово поле
Тайны Ивановской горки и улицы Воронцово поле

Что вас ожидает

Дореволюционное и советское прошлое Москвы
Маршрут нашей прогулки составлен таким образом, чтобы вы увидели, порой неприметные, здания, связанные с историческими событиями и личностями. Например, я покажу вам место, где располагался штаб левых эсеров, в котором находился под арестом Феликс Дзержинский и бывал Владимир Ленин. Также вы увидите здание, где жили последние руководители сталинского НКВД. Вы узнаете, как отразилось начало первой мировой войны на положении иностранцев в Москве. Увидите дом, в котором провёл последние 8 лет своей жизни и написал свои главные произведения знаменитый художник Левитан. А также осмотрите доходный дом дочери Морозовых, рядом с которым находилась знаменитая ночлежка, которую посещал Лев Толстой.

Научные учреждения и религиозные постройки
Вы увидите, где разрабатывалась технология мумификации тела Ленина и других коммунистических вождей. Возле Института Мозга услышите историю его создания и узнаете, какие известные личности стали объектами исследования Института. Я покажу вам дом, в котором жил Андрей Дмитриевич Сахаров. Узнаете историю лютеранской общины Москвы и Ивановского монастыря. Познакомитесь с церковью христиан-баптистов, которую в 1968 году посещал президент США Ричард Никсон и в которой находится старейший в Москве исторический орган немецкого производства. А также побываете в церкви Трёх Святителей на Кулишках, где крестили знаменитого композитора Скрябина и от которой пошло выражение “у чёрта на куличках”.

Места съемок кинофильмов и панорамные виды
Я покажу вам уникальную смотровую точку на Ивановской горке, с которой вы увидите Кремль и Москва-сити и сможете сделать прекрасные панорамные снимки. Кроме того, мы обязательно прогуляемся с вами по местам, где снимался фильм “Покровские ворота”.

Организационные детали

  • Начало экскурсии у памятника Героям Плевны (м. Китай Город). Окончание на Садовом кольце не далеко от Курского вокзала (м. Курская, м.Чкаловская).
  • Путешественникам, которые забронируют сразу несколько моих экскурсий, предоставляется скидка: для двух забронированных экскурсий — 10%, для трех экскурсий — скидка 20%, для 5 экскурсий — скидка 30%. Сходить на экскурсии нужно в течение 3 месяцев (если вы забронировали 5 экскурсий — в течение 6 месяцев).
Тайны Ивановской горки и улицы Воронцово поле
Тайны Ивановской горки и улицы Воронцово поле
Тайны Ивановской горки и улицы Воронцово поле
Тайны Ивановской горки и улицы Воронцово поле
Тайны Ивановской горки и улицы Воронцово поле
Тайны Ивановской горки и улицы Воронцово поле
Тайны Ивановской горки и улицы Воронцово поле
Тайны Ивановской горки и улицы Воронцово поле
Тайны Ивановской горки и улицы Воронцово поле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура м.Китай-город.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Андрей
Андрей
Москва — это сложный город, который, тем не менее, может быть очень дружелюбным к тем, кто искренне старается его узнать и понять. Я рассказываю о местах, в которых я сам жил и исходил их вдоль и поперёк. Со школьных лет, увлекаясь историей и будучи физиком по образованию, я пытался уловить связь времён, людей и событий. И теперь хочу поделиться своими знаниями с другими. А кроме того, всё новое, что появляется в Москве мне очень интересно. Я могу посоветовать места, в которых обязательно стоит побывать. И ещё я автор трёх книг о Москве, которые вышли в издательстве Бауэр Медиа в формате карманного издания.
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

21 июня 2019
Невероятно интересное и небычное погружение в историю Москвы! Андрей,огромное спасибо за Ваше тонкое отношение к эпохам и людям!
Мария
11 июня 2019
Было отлично проведено время! Настолько интересно был подан материал и история, что придя домой, стали искать в интернете какие-нибудь фотографии или хронику рассказанного. Очень увлекательно. Спасибо!
Ирина
9 июня 2019
Хочется сказать огромное спасибо Андрею. Время пролетело незаметно, пока мы гуляли по переулкам. Это было безумно интересно: он нам открыл столько красивых и уютных мест, рассказывал так интересно, что после экскурсии мы долго еще не могли отойти от впечатления. Теперь хочется повторить тот же маршрут, но еще больше - сходить на другие экскурсии Андрея.
31 мая 2018
Экскурсия очень увлекательная, маршрут составлен продуманно и интересно. Андрей много рассказал об истории Москвы в целом и этого прекрасного района. Здорово, что есть такой человек, как Андрей, любящий Москву и готовый делиться своими знаниями.
10 мая 2018
Андрей преподнес нам замечательный подарок - увлекательную прогулку по центру Москвы. Поражает глубина его знаний, профессиональный такт, недюжинное терпение (мы были с детьми разного возраста), а также искренняя любовь к Москве. Конечно, мы догадывались, что плохо знаем свой город, но никогда не думали, что настолько. Андрей невольно нас в этом убедил... Остается верить, что не все потеряно. Будем развиваться дальше и, конечно, благодаря таким людям как этот человек. Спасибо!
Ирина
21 октября 2017
Огромное спасибо Андрею за невероятно интересную экскурсию! Насыщенный маршрут с посещением православных и католических церквей раскрывает дух старой Москвы. За каждым поворотом ждет увлекательная история и множество великолепных построек. Такую Москву можно увидеть только с человеком, который искренне любит свой город. С восхищением рекомендую всем своим друзьям. Буду возвращаться за новыми знаниями и впечатлениями!
13 августа 2017
Одна из моих лучших экскурсий. Такой Москвы вы ещё точно не знаете. Андрею - огромное спасибо!
6 августа 2017
Экскурсия замечательная! Подойдет тем, кто любит "закоулки" и истории, а не парадные улицы. Андрей - прекрасный гид.
30 мая 2017
Спасибо за экскурсию! Очень понравилось!! Экскурсовод знающий и очень приятный в общении. Несмотря на достаточно сложный маршрут (Ивановская горка, как оказалось, и в самом деле горка), несколько часов (значительно больше заявленного времени) пролетели незаметно. На наш взгляд, маршрут неизведанный и действительно очень интересный. Очень рекомендуем!!

Андрей проводит ещё 7 экскурсий

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