9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Ивановскую горку и Воронцово поле обычно изучают по отдельности, и многое интересное остаётся незамеченным.
Моя экскурсия объединяет эти маршруты в один, показывая дореволюционную и советскую Москву, церкви, научные институты, дворцы и кинолокации. Я проведу вас по улицам, где нет ни одного вновь построенного здания. Вы взглянете на привычные улицы с исторического ракурса и узнаете много нового о жизни столицы.
Моя экскурсия объединяет эти маршруты в один, показывая дореволюционную и советскую Москву, церкви, научные институты, дворцы и кинолокации. Я проведу вас по улицам, где нет ни одного вновь построенного здания. Вы взглянете на привычные улицы с исторического ракурса и узнаете много нового о жизни столицы.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Дореволюционное и советское прошлое Москвы
- Штаб левых эсеров, где находился под арестом Феликс Дзержинский и бывал Владимир Ленин.
- Дом последних руководителей сталинского НКВД.
- Жильё и мастерскую художника Левитана.
- доходный дом дочери Морозовых и соседняя ночлежка Льва Толстого.
Я расскажу:
- как Первая мировая война повлияла на положение иностранцев в Москве.
- какие события и личности связаны с этим районом.
Научные учреждения и религиозные постройки
- Институт Мозга и места разработки технологий мумификации Ленина.
- Дом Сахарова.
- Лютеранская церковь и Ивановский монастырь.
- Церковь христиан-баптистов с историческим органом.
- Церковь Трёх Святителей на Кулишках.
Я расскажу:
- историю научных исследований и их участников.
- роль лютеранской и баптистской общин в Москве.
- происхождение выражения «у чёрта на куличках».
Места съёмок кинофильмов и панорамные виды
- Смотровая точка на Ивановской горке с видом на Кремль и Москва-Сити.
- Улицы и дворы из фильма «Покровские ворота».
Я расскажу:
- какие интересные истории происходили на киносъёмках.
- где искать популярные ракурсы для панорамных снимков города.
Организационные детали
Начало экскурсии у станции метро «Китай Город». Окончание на Садовом кольце недалеко от Курского вокзала (ст. м. «Курская» или «Чкаловская»).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «Китай-город»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провёл экскурсии для 4401 туриста
Москва — это сложный город, который, тем не менее, может быть очень дружелюбным к тем, кто искренне старается его узнать и понять. Я рассказываю о местах, в которых сам жил
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 28 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Необыкновенно познавательно, увлекательно и интересно!!! На такие экскурсии хочется всегда ходить. Андрей профессионал своего дела! С удовольствием встретилась бы с ним еще раз. 😍
+1
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Благодарю за экскурсию! Два часа пролетели как один миг. Андрей замечательный экскурсовод, без занудства, не перегружая историческими фактами провёл нас интересным маршрутом Ивановской горки! . Легко слушать и общаться, время пролетело незаметно, остались приятные воспоминания! Хочется ещё раз пройтись по этим местам
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Улочки! Переулочки! Дворики! Калитки, арки, скверики… Замечательно погуляли по крутым нечищеным улочкам. Конечно, информации всегда хочется больше.
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А
Прекрасная насыщенная информацией экскурсия, Андрей очень приятный рассказчик, слушать его одно удовольствие. Мы были на экскурсии компанией - мы с мужем москвичи, а друзья приехали из другого города, интересно было всем. Но, конечно, надо понимать, что это экскурсия не для первого знакомства с городом, а для особо любознательных краеведов.
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А
Андрей - великолепный экскурсовод и рассказчик. Вроде бы я почти всю жизнь жил в Москве, много изучал различных исторических и культурных материалов, всегда в курсе московских изменений, однако, приходишь на
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Огромное спасибо Андрею за экскурсию! Побывали на экскурсии "Тайны Ивановской горки и улицы Воронцово поле" с взрослым сыном и дочерью подростком. Я бывала в Москве проездом несколько раз и знаю
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