9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Дореволюционное и советское прошлое Москвы

Маршрут нашей прогулки составлен таким образом, чтобы вы увидели, порой неприметные, здания, связанные с историческими событиями и личностями. Например, я покажу вам место, где располагался штаб левых эсеров, в котором находился под арестом Феликс Дзержинский и бывал Владимир Ленин. Также вы увидите здание, где жили последние руководители сталинского НКВД. Вы узнаете, как отразилось начало первой мировой войны на положении иностранцев в Москве. Увидите дом, в котором провёл последние 8 лет своей жизни и написал свои главные произведения знаменитый художник Левитан. А также осмотрите доходный дом дочери Морозовых, рядом с которым находилась знаменитая ночлежка, которую посещал Лев Толстой.

Научные учреждения и религиозные постройки

Вы увидите, где разрабатывалась технология мумификации тела Ленина и других коммунистических вождей. Возле Института Мозга услышите историю его создания и узнаете, какие известные личности стали объектами исследования Института. Я покажу вам дом, в котором жил Андрей Дмитриевич Сахаров. Узнаете историю лютеранской общины Москвы и Ивановского монастыря. Познакомитесь с церковью христиан-баптистов, которую в 1968 году посещал президент США Ричард Никсон и в которой находится старейший в Москве исторический орган немецкого производства. А также побываете в церкви Трёх Святителей на Кулишках, где крестили знаменитого композитора Скрябина и от которой пошло выражение “у чёрта на куличках”.

Места съемок кинофильмов и панорамные виды

Я покажу вам уникальную смотровую точку на Ивановской горке, с которой вы увидите Кремль и Москва-сити и сможете сделать прекрасные панорамные снимки. Кроме того, мы обязательно прогуляемся с вами по местам, где снимался фильм “Покровские ворота”.