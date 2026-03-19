6 день

Горячее предложение! Или свободный день

Мы предлагаем отправиться на один день в Чечню. (За дополнительную плату во время бронирования)

Экскурсия в Грозный из Махачкалы в рамках однодневного тура хороший шанс для знакомства с Чечней. Дагестан и соседняя Чеченская республика имеют так много схожего в традициях и обычаях, в укладе жизни, в истории. Но в то же время есть и немало отличий. Махачкала и Грозный города-противоположности. Шумная, суетливая, хаотично застроенная Махачкала напоминает восточный базар со своим колоритом. Грозный как старший брат, более строгий, молчаливый, с четко выверенной планировкой улиц и широких проспектов. Составьте и вы свое мнение об этих столицах северокавказских регионов.

Шали - мечеть Гордость мусульман

Мечеть Гордость мусульман в городе Шали была построена в 2019 году. Невероятной красоты белоснежная мечеть с вместимостью 30 тысяч человек. Мечеть полностью покрыта белоснежным мрамором с греческого острова Тасос, который ценится тем, что отражает свет и дарит прохладу в жару. Посещение мечети поближе познакомит с мусульманами и их обычаями. Важное требование — при входе в мечеть девушки должны одевать платки и одеяние, чтобы все было закрыто.

Грозный с посещением Цветочного парка

Группа направится в одно из самых популярных мест города. Парку дали название 150 тысяч посаженных цветов, 500 деревьев и 19 тысяч кустов. Парк украшен фонтаном, зелёными экспозициями животных и национальными скульптурами. Другое название парк влюбленных. Столько цветов в теплое время года не оставят никого равнодушным. В парке полно мест для фотографий, а жители приходят сюда, чтобы отдохнуть.

Грозный-Сити (смотровая площадка)

29 этажей на лифте, один пешком — отсюда открывается потрясающий вид на весь город. Грозный с высоты 30 этажа выглядит тихим и гордым. Все улицы видны как на ладони. Рядом можно купить сувениры.

Ограничение. На площадке можно фотографироваться, но запрещена съёмка резиденции главы республики Р. Кадырова за этим следят охранники.

Мечеть Сердце Чечни

Это духовное место для мусульман: когда звучит призыв на молитву, верующие собираются, причем немусульманам тоже можно заходить внутрь и даже снимать. Величественное сооружение располагается в парке с фонтанами, а интерьер исполнен в жёлтом цвете. Посещение мечети поближе познакомит с мусульманами и их обычаями.

Свободное время для обеда

Побываем на площади Площадь Ахмат-Хаджи, проедем по проспекту Путина. Насладимся полной атмосферой Чеченской республики!

Возвращение в Махачкалу.