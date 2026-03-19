Описание тура
Дагестан это красивейшая республика!
И даже тех, кто был во многих городах и странах, здесь есть чему удивиться! Головокружительные панорамы гор и долин, героические сооружения, узкое ущелье с величественными скалами и водохранилище фантастического цвета, древние и современные мечети, рассказывать об этом можно много, но лучше все увидеть своими глазами!
И так отправляемся в путь
Программа тура по дням
Отправление в тур из Москвы
Нам предстоит длительный путь из Москвы в Махачкалу на комфортабельном туристическом автобусе. В пути вам будет доведена путевая информация о предстоящем туре. Предусмотрены санитарные и технические остановки.
Прибытие в Махачкалу
Примерное время прибытия - 14:00
Заселение в гостиницу, отдых с дороги.
Вы самостоятельно можете прогуляться по городу, посетить мечеть, кафе На Лермонтова где попробовать все местные кулинарные изыски. Прогуляться по набережной Каспийского моря и посетить местный рынок.
Сулакский каньон
Визитная карточка Дагестана Сулакский каньон, самый глубокий каньон в мире. А еще самый красивый!!! Бирюзовые воды каньона завораживают наш взор!! Сделаем те самые фотографии, которые раньше видели только на картинках в интернете.
После этого, мы спустимся к причалу, откуда прокатимся на катерах по изумрудной реке внутри каньона, где нас будут ждать плачущие скалы, водопады с разноцветными мхами — красота здесь невероятная, которую останется в Вашем сердце на всю жизнь!
Обед на форелевой ферме. Только что выловленная ароматная форелька приготовленная на гриле, свежие овощи, ароматный чуду и травяной чай.
Далее мы с Вами побываем в одном из самых интересных мест в Дагестане — комплекс пещер Нохъо, где пещеры объединяются навесным мостом, размещенным на возвышенности над рекой Сулак, по обе стороны которого присутствуют смотровые площадки, откуда открываются невообразимые виды.
Карадахская теснина, аул Гоор и Язык тролля
Это одно из красивейших ущелий в Дагестан, которое сужаются и переходит в уникальную теснину. Она, по отзывам туристов, лучшая природная студия для фото и видео. Узкая извилистая теснина шириной примерно 3 метра, и глубиной более 100 метров пленяет взоры. Обтёсанные бурными потоками речки Квартах волнистые стены теснены уходят в высь, оставляя узкий зазор в небо. Местами нависают валуны, зажатые стенами теснины.
Исследуем древний высокогорный аул Гоор, восхитимся красотой его оборонительных башен. Прогуляемся с гидом по улочкам и развалинам села, на гребне скалы. Сделаем фото над скальными выступами, и насладимся видами на заснеженные четырехтысячники Богоского хребта.
Обедаем у настоящих горцев!
Побеждаем страх высоты на знаменитом Языке тролля.
Город - крепость Дербент
Экскурсия по Дербенту в ходе, которой вы увидите:
Мы начнем со святая святых Дербента — древних крепостных сооружений цитадели Нарын-кала (6 век), которая находится на возвышенности, откуда открывается потрясающий вид на весь город и на Каспийское море. Вас ждёт рассказ о том, как строился город, о памятниках архитектуры, которые относятся к разным периодам истории Дербента: вы узнаете о секретах ханских бань (11 век) и царской канцелярии (19 век), об устройстве ханского дворца (8 век) и об укладе жизни правителей Дербента. А также услышите легенды о ханских гаремах и историю наложниц. Мы покажем несколько входов в тайные подземные тоннели, которые окутали весь Дербент.
На территории крепости мы посмотрим зоны раскопок, которые ведутся здесь регулярно и очень бережно. Сейчас подняты слои, говорящие о том, что Дербент существовал с конца 4 тысячелетия до н. э. Мы посетим самое спорное сооружение на территории крепости, которое целиком зарыто в землю. Вы узнаете его историю и попробуете угадать, что это за место.
После мы отправимся на магалы — улочки, которые отходят от крепостных стен. По дороге по желанию остановимся в чайхане. Заглянем во двор Джума-мечети, самой старой мечети в России (9 век). В её дворе растут платаны, которым уже несколько сотен лет.
У музейного комплекса Девичьи бани вы узнаете, что такое купание невесты.
Обед с национальными блюдами.
Свободная прогулка по г. Дербенту.
Экскурсия на производство игристых вин. (За дополнительную плату оплата на месте примерная стоимость 1500 руб. )
В Дербенте расположено уникальное предприятие — Оао Дзив, основанное в 1895 году, где ценители натуральных игристых и тихих вин, могут погрузиться в восхитительный мир приятных впечатлений. Экскурсии от Оао Дзив — это особое путешествие, которое знакомит туристов с виноделием Южного Дагестана. Микс дегустаций в атмосферных погребах конца 19 века, посещений производственных цехов и увлекательный экскурс в мир виноделия делает это путешествие незабываемым. .
Горячее предложение! Или свободный день
Мы предлагаем отправиться на один день в Чечню. (За дополнительную плату во время бронирования)
Экскурсия в Грозный из Махачкалы в рамках однодневного тура хороший шанс для знакомства с Чечней. Дагестан и соседняя Чеченская республика имеют так много схожего в традициях и обычаях, в укладе жизни, в истории. Но в то же время есть и немало отличий. Махачкала и Грозный города-противоположности. Шумная, суетливая, хаотично застроенная Махачкала напоминает восточный базар со своим колоритом. Грозный как старший брат, более строгий, молчаливый, с четко выверенной планировкой улиц и широких проспектов. Составьте и вы свое мнение об этих столицах северокавказских регионов.
Шали - мечеть Гордость мусульман
Мечеть Гордость мусульман в городе Шали была построена в 2019 году. Невероятной красоты белоснежная мечеть с вместимостью 30 тысяч человек. Мечеть полностью покрыта белоснежным мрамором с греческого острова Тасос, который ценится тем, что отражает свет и дарит прохладу в жару. Посещение мечети поближе познакомит с мусульманами и их обычаями. Важное требование — при входе в мечеть девушки должны одевать платки и одеяние, чтобы все было закрыто.
Грозный с посещением Цветочного парка
Группа направится в одно из самых популярных мест города. Парку дали название 150 тысяч посаженных цветов, 500 деревьев и 19 тысяч кустов. Парк украшен фонтаном, зелёными экспозициями животных и национальными скульптурами. Другое название парк влюбленных. Столько цветов в теплое время года не оставят никого равнодушным. В парке полно мест для фотографий, а жители приходят сюда, чтобы отдохнуть.
Грозный-Сити (смотровая площадка)
29 этажей на лифте, один пешком — отсюда открывается потрясающий вид на весь город. Грозный с высоты 30 этажа выглядит тихим и гордым. Все улицы видны как на ладони. Рядом можно купить сувениры.
Ограничение. На площадке можно фотографироваться, но запрещена съёмка резиденции главы республики Р. Кадырова за этим следят охранники.
Мечеть Сердце Чечни
Это духовное место для мусульман: когда звучит призыв на молитву, верующие собираются, причем немусульманам тоже можно заходить внутрь и даже снимать. Величественное сооружение располагается в парке с фонтанами, а интерьер исполнен в жёлтом цвете. Посещение мечети поближе познакомит с мусульманами и их обычаями.
Свободное время для обеда
Побываем на площади Площадь Ахмат-Хаджи, проедем по проспекту Путина. Насладимся полной атмосферой Чеченской республики!
Возвращение в Махачкалу.
Отправление домой
В полдень покидаем Махачкалу и отправляемся домой. По пути предусмотрены санитарные и технические остановки. Возможны заезды в г. Элиста и г. Волгоград для осмотра главных достопримечательностей (не входит в программу тура).
Прибытие в Москву
Ориентировочное время прибытия - 15:00 в зависимости от дорожной ситуации.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Комфортабельный автобус туристического класса
- Проживание в гостинице
- Услуги сопровождающего на протяжении всей поездки
- Экскурсии по программе
- Входные билеты на объекты и музеи по программе
- Завтраки 2,3,4,5,6 день
- Обеды 2,3,4 день
Что не входит в цену
- Услуга Выбор места в автобусе
- Услуга последний ряд в автобусе
- Одноместное размещение
- Экскурсия в Чечню
Пожелания к путешественнику
Важно Знать!
В мусульманских городах России существуют правила поведения на улицах и в общественных местах:
Рекомендуется избегать слишком откровенной одежды. Не рекомендуется носить слишком облегающую, прозрачную или короткую одежду. Лучше носить закрытую одежду, которая скрывает плечи, руки до локтей, ноги до колен. Женщинам рекомендуется носить платок, при входе в мечеть.
Не рекомендуется употреблять алкоголь и курить в общественных местах. Не стоит целоваться и обниматься на улицах и местах общепита, это может быть воспринято как нечто не приемлемое.
Не рекомендуется громко разговаривать или шуметь в местах, где люди молятся.
В целом важно проявлять уважение к местной культуре и соблюдать принятые нормы поведения
Ограничения по внешнему виду:
К участию в экскурсии не допускаются лица: в одежде, не соответствующей дресс-коду (шорты, короткие платья, майки с открытыми плечами или животом, прозрачная и облегающая одежда), в тапочках или сланцах (разрешены сандалии).
Запрещено участие в экскурсии в состоянии алкогольного опьянения.