Дивеево — это место, где легко отрешиться от земной суеты и тревог, в котором наполняет благодатью и умиротворением.
Приглашаю вас совершить путешествие с прогулками по Дивеевскому монастырю и познакомиться с его чудесными историями.
Ближайшие даты:1
ноя
Время начала: 08:30
Описание тураЗемная красота и небесная благодать встречают Вас в Дивеево. Ощущение такое, что Батюшка Серафим вместе с Царицей Небесной окутывают любовью каждого пришедшего сюда. Приглашаю Вас в это чудесное место!
Поездка с 5 июня - на 3 дня/2 ночи, 6 июня едем в Санаксарский монастырь на день памяти Схиигумена Иеронима.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь
- Источники
- Камушки батюшки Серафима
- Богородичная аллея Царского стика. При заезде в Муром: Свято-Троицкий женский монастырь и Спасо-Преображенский мужской монастырь
Что включено
- Трансферы на минивэне, двухместное проживание и питание в гостевом доме по программе
Что не входит в цену
- Подарки, пожертвования
Место начала и завершения?
Москва
Когда и сколько длится?
Поездка с 5 июня - на 3 дня/2 ночи, 6 июня едем в Санаксарский монастырь на день памяти Схиигумена Иеронима.
Экскурсия длится около 3.5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
O
Olga
2 сен 2025
Понравилось всё. Дорога, питание,размещение, программа, индивидуальный подход руководителя. Чудесные места и природа.