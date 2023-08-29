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Авторский тур
3 дня
4 города Золотого кольца России за 3 дня c трансфером из Москвы
Сплавиться по Костроме, увидеть места съёмок фильма и древнейшие памятники архитектуры
Начало: Москва, Комсомольская площадь («Площадь трёх вокза...
«После осмотра центра отправляемся на сплав на байдарках от Ипатьевского монастыря»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
25 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Шедевры белокаменной Руси: короткое путешествие с дегустациями и мастер-классом
Побывать в «русском Манчестере», расписать брошь, попробовать сыры и редкую рыбу
Начало: Москва, 07:15, станция метро «Новогиреево»
«Здесь сохранилось множество архитектурных жемчужин, например, величественный Георгиевский собор, которому уже больше 780 лет, и Михайло-Архангельский монастырь с редчайшими древними святынями»
15 июня в 07:15
13 июля в 07:15
14 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Выходные в Кинешме и Плёсе с круизом по Волге и пикником на берегу
Посетить усадьбы Островского и Левитана, осмотреть старинные церкви и насладиться русской кухней
Начало: Москва, станция метро «Новогиреево», выход № 1, 07...
«Пройдёмся по Волжскому бульвару, историческому центру города, посетим Троицко-Успенский собор, заложенный в 18-м веке»
15 июня в 07:15
22 июня в 07:15
15 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Костромские выходные с дегустацией сыра, посещением лосиной фермы и мастер-классом по филиграни
Побывать на родине Романовых и Снегурочки, погладить лосят и восхититься ювелирным искусством
Начало: Москва, станция метро «Алексеевская», 07:15
«Здесь расположено родовое гнездо Романовых — Ипатьевский монастырь, чтят память Ивана Сусанина и была придумана сказочная Снегурочка»
22 июня в 07:15
20 июля в 07:15
12 890₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Почувствовать себя купцом, боярином и князем: монастыри, царские палаты, русская кухня
Отведать монастырские блюда и спуститься в подземелья Троице-Сергиевой лавры
Начало: Москва, Ленинградский вокзал, 9:15
«Полюбуемся поющими фонтанами, старинными храмами и Стрелкой — мысе при впадении реки Которосль в Волгу»
10 июня в 09:00
24 июня в 09:00
28 100₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Тишь да благодать: тур по монастырям и уютным городкам Золотого кольца
Побывать в Плёсе, узнать, какие тайны скрывают монастырские стены, и отдохнуть от городской суеты
Начало: Ростов Великий, ж. - д. вокзал, 10:15
«Полюбуемся поющими фонтанами, старинными храмами и Стрелкой — мысе при впадении реки Которосль в Волгу»
11 июня в 10:00
25 июня в 10:00
20 800₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена29 августа 2023Из Москвы в Муром с гидом-психологом (2 дня)Замечательная поездка. Огромная благодарность Габриэлю. Он не только прекрасный гид, а еще и во всех отношениях уникальный человек, которые в нашей жизни встречаются редко. С нетерпением жду следующих совместных путешествий.
- ССергей22 июня 2023Поездка прошла совсем неплохо, очень интересно, много новой информации и впечатлений. Исторические экскурсы разбавлены сплавом на байдарках. Спасибо Людмиле, сопровождающему гиду и Александру.
- ВВалерия15 мая 2023Это было чудесное путешествие, насыщенное интересной информацией и роскошными пейзажами, но неутомительное, ведь за увлекательными рассказами гида время в дороге
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Святые места»
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- 4 города Золотого кольца России за 3 дня c трансфером из Москвы
- Шедевры белокаменной Руси: короткое путешествие с дегустациями и мастер-классом
- Выходные в Кинешме и Плёсе с круизом по Волге и пикником на берегу
- Костромские выходные с дегустацией сыра, посещением лосиной фермы и мастер-классом по филиграни
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