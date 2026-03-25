2 день

Волгоград - Сталинград - Царицын

10:00 Завтрак в кафе Волгограда;

11:00 Обзорная экскурсия Город-герой Волгоград

Погружение в историю города

Экскурсия посвящена наиболее интересным событиям из истории Волгограда, о которых гид расскажет вам во время осмотра знаковых достопримечательностей. Вы увидите Иоанно-Предтеченскую церковь — место основания города, — узнаете, какое здание было первой каменной постройкой Царицына и почему так назвали город.

- Познакомитесь с историей Царицына-Сталинграда-Волгограда.

- Пройдемся по Аллее Героев, мемориальный сквер, площадь Павших борцов набережной Волги.

- Побываем у Вечного огня, у Дома сержанта Павлова — одного из бастионов солдатской славы, у руин мельницы.

Дом Павлова считается настоящим символом доблести и храбрости советских солдат. Фактически дом являлся стратегическим пунктом в вопросе наблюдения за противником. Мельница Гергардта здание, подвергшееся сильнейшим бомбардировкам во время Сталинградской битвы, ставшее одним из важнейших пунктов обороны центра города. Во время восстановления Сталинграда руины мельницы было решено сохранить как олицетворение разрушительности и ужаса войны.

14:00 Обед в кафе города

Экскурсия по историко-мемориальному комплексу на Мамаевом кургане. От подножия кургана мы поднимемся к композиционному центру памятника-ансамбля к скульптуре Родина-мать зовёт! . Узнаем, как проходили сражения за эту высоту, почему так важно было удержаться и закрепиться здесь. Познакомимся с историей Великой Сталинградской битвы, которая стала переломным моментом в истории не только России, но и целого мира. Посетим Зал Воинской Славы, где несет службу рота Почетного караула, горит Вечный огонь и особенно торжественно и печально звучит мелодия композитора Р. Шумана Грезы, возложим цветы. На главной высоте России есть уникальная возможность понять и прочувствовать весь масштаб человеческих жертв и отчаянный героизм и самопожертвование, который удивлял и восхищал даже врагов.

По завершению экскурсии, посетим кондитерский магазин Волгоградской фабрики, с возможностью приобретения самой свежей продукции.

19:00 Заселение в отель, свободное время

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