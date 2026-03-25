Описание тура
Волгоград - город герой, город воинской славы и один из самых значимых городов России.
В годы Великой Отечественной Войны Волгоград стал одним из крупнейших центров сопротивления немецким войскам. Город является символом мужества, героизма и непоколебимой воли к победе. Его история и наследие напоминают нам о том, что даже в самые трудные времена мы можем сохранять веру в будущее и продолжать бороться за свои идеалы.
- Мамаев курган и скульптура Родина - Мать зовет!
- Зал Воинской Славы
- Дом сержанта Павлова
- Руины мельницы Гергардта
- Аллея славы
- Триумфальная арка Вдск
- Музей-заповедник Старая Сарепта
Программа тура по дням
День выезда
Отправление в 18:00 от ст. м Вднх. Нам предстоит ночной переезд из Москвы в Волгоград на комфортабельном туристическом автобусе. По пути предусмотрены санитарные и технические остановки.
Волгоград - Сталинград - Царицын
10:00 Завтрак в кафе Волгограда;
11:00 Обзорная экскурсия Город-герой Волгоград
Погружение в историю города
Экскурсия посвящена наиболее интересным событиям из истории Волгограда, о которых гид расскажет вам во время осмотра знаковых достопримечательностей. Вы увидите Иоанно-Предтеченскую церковь — место основания города, — узнаете, какое здание было первой каменной постройкой Царицына и почему так назвали город.
- Познакомитесь с историей Царицына-Сталинграда-Волгограда.
- Пройдемся по Аллее Героев, мемориальный сквер, площадь Павших борцов набережной Волги.
- Побываем у Вечного огня, у Дома сержанта Павлова — одного из бастионов солдатской славы, у руин мельницы.
Дом Павлова считается настоящим символом доблести и храбрости советских солдат. Фактически дом являлся стратегическим пунктом в вопросе наблюдения за противником. Мельница Гергардта здание, подвергшееся сильнейшим бомбардировкам во время Сталинградской битвы, ставшее одним из важнейших пунктов обороны центра города. Во время восстановления Сталинграда руины мельницы было решено сохранить как олицетворение разрушительности и ужаса войны.
14:00 Обед в кафе города
Экскурсия по историко-мемориальному комплексу на Мамаевом кургане. От подножия кургана мы поднимемся к композиционному центру памятника-ансамбля к скульптуре Родина-мать зовёт! . Узнаем, как проходили сражения за эту высоту, почему так важно было удержаться и закрепиться здесь. Познакомимся с историей Великой Сталинградской битвы, которая стала переломным моментом в истории не только России, но и целого мира. Посетим Зал Воинской Славы, где несет службу рота Почетного караула, горит Вечный огонь и особенно торжественно и печально звучит мелодия композитора Р. Шумана Грезы, возложим цветы. На главной высоте России есть уникальная возможность понять и прочувствовать весь масштаб человеческих жертв и отчаянный героизм и самопожертвование, который удивлял и восхищал даже врагов.
По завершению экскурсии, посетим кондитерский магазин Волгоградской фабрики, с возможностью приобретения самой свежей продукции.
19:00 Заселение в отель, свободное время
Музей-заповедник Старая Сарепта
8:00 Завтрак в отеле, освобождение номеров
9:00 Выезд на экскурсию
10:00 Автобусная экскурсия Легенды и были старого Царицына в южные районы Волгограда.
Посещение музея-заповедника Старая Сарепта (архитектурный комплекс 18 века)
- Храма Никиты Исповедника;
- Музей горчицы;
- Лютеранскую церковь;
- Винный погреб;
- Посетим магазин и сможем приобрести знаменитое Горчичное масло.
- Побываем на Волго-Донском судоходном канале им. В. И. Ленина, где увидим триумфальную арку 1-го шлюза Вдск;
- Прогуляемся по набережной и сделаем памятные фото снимки на фоне самого большого в мире монумента В. И. Ленина, занесенного в книгу рекордов Гиннеса.
Возвращение в Москву
Примерное время прибытия в Москву к ст. м. Вднх - 06:00
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание на протяжении всей программы
- Экскурсионное сопровождение по программе
- Проживание в гостинице 3 в номерах категории Стандарт
- Завтрак (1,2 день)
- Обед 1,2 день
Что не входит в цену
- Доплата за одноместное размещение 3 500 руб
- Услуга Выбор места в автобусе 900 руб