Вы побываете в Старой Руссе, некогда богатейшем городе, осмотрите подлинные постройки в музее деревянного зодчества.
Описание тура
Организационные детали
Возьмите с собой оригинал паспорта РФ или иного документа, указанного в личном кабинете заказа тура (для детей до 14 лет — оригинал свидетельства о рождении/загранпаспорта).
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура при сохранении общего объёма и качества услуг. Тур может быть аннулирован или заменен с согласия участников на альтернативный вариант в случае: недобора группы; отмены/замены транспорта (например, поезда или автобуса).
Программа тура по дням
Отправление из Москвы
В 22:10 — отправление поезда с Ленинградского вокзала в Москве.
Старая Русса, музей «Витославлицы» и Великий Новгород
В 7:06 поезд прибудет в Великий Новгород.
Старая Русса. Вы посетите некогда богатейший город средневековой Руси, где добывали и выпаривали соль. Увидите достопримечательности, заглянете в дом-музей Ф. М. Достоевского и побываете на курорте «Старая Русса».
Музей деревянного зодчества «Витославлицы». После обеда осмотрите подлинные деревянные постройки: церкви, избы, хозяйственные помещения.
Великий Новгород. Полюбуетесь уникальными памятниками древнерусского зодчества 11-17 веков, увидите памятник «Тысячелетие России», Ярославово дворище и древний Торг — центр торговли. Прогуляетесь по Новгородскому кремлю. Затем — свободное время.
В 22:13 на поезде отправитесь в Псков.
Острова Залита и им. Белова, Псков и кремль
В 9:10 прибудете в Псков.
Остров Залита. Жемчужина северной природы, где сочетаются культура, духовность и история. Здесь жил русский старец, протоиерей Николай Гурьянов, к его мощам до сих пор приезжают паломники со всей страны.
Остров им. Белова (Верхний). Вы окажетесь в маленькой рыбацкой деревушке, вокруг — кладбище ржавых судов, старые сети и множество лодок. Тут встречаются около 188 видов растений и множество птиц, даже редкие серые цапли.
Псков. В средневековье это был один из крупнейших городов Европы! Вы увидите кремль: каменные стены, боевые башни, секреты и ловушки. Осмотрите Довмонтов город — «Псковские Помпеи», Вечевую площадь — символ свободы, Троицкий собор — один из первых христианских храмов на Руси. Посетите Кромский мыс — место первого поселения псковичей. Узнаете историю Пскова и его обитателей.
В 19:23 на поезде поедете в Москву.
Возвращение в Москву
6:47 — прибытие поезда на Ленинградский вокзал в Москве.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное купе (ребёнок до 9 лет)
|60 800 ₽
|2-местное купе, 1-местное размещение
|102 500 ₽
|4-местное купе
|45 300 ₽
|4-местное купе (ребёнок до 9 лет)
|44 600 ₽
|2-местное купе
|61 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд в вагоне «купе» по маршруту Москва - Великий Новгород - Псков - Москва
- 2 завтрака и 2 обеда
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Остальное питание
- Выкуп дополнительного места в 4-местном купе - 21 200 ₽