Мои заказы

Экспресс-тур на поезде в Старую Руссу, Великий Новгород и Псков

Серебряный маршрут с посещением Талабских островов, музея «Витославлицы» и дома Достоевского
Отправляемся к истокам Руси — туда, где зарождалась государственность и писались первые страницы истории нашей страны.

Вы побываете в Старой Руссе, некогда богатейшем городе, осмотрите подлинные постройки в музее деревянного зодчества.
читать дальшеуменьшить

В Великом Новгороде увидите памятник «Тысячелетие России», посетите Ярославово дворище и кремль. На острове Залита узнаете про старца Николая Гурьянова, а на острове им. Белова погуляете по аутентичной рыбацкой деревушке.

Завершите путешествие в Пскове: полюбуетесь кремлёвскими стенами и башнями и одним из первых христианских храмов в стране.

Экспресс-тур на поезде в Старую Руссу, Великий Новгород и Псков
Экспресс-тур на поезде в Старую Руссу, Великий Новгород и Псков
Экспресс-тур на поезде в Старую Руссу, Великий Новгород и Псков

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой оригинал паспорта РФ или иного документа, указанного в личном кабинете заказа тура (для детей до 14 лет — оригинал свидетельства о рождении/загранпаспорта).

Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура при сохранении общего объёма и качества услуг. Тур может быть аннулирован или заменен с согласия участников на альтернативный вариант в случае: недобора группы; отмены/замены транспорта (например, поезда или автобуса).

Программа тура по дням

1 день

Отправление из Москвы

В 22:10 — отправление поезда с Ленинградского вокзала в Москве.

2 день

Старая Русса, музей «Витославлицы» и Великий Новгород

В 7:06 поезд прибудет в Великий Новгород.

Старая Русса. Вы посетите некогда богатейший город средневековой Руси, где добывали и выпаривали соль. Увидите достопримечательности, заглянете в дом-музей Ф. М. Достоевского и побываете на курорте «Старая Русса».

Музей деревянного зодчества «Витославлицы». После обеда осмотрите подлинные деревянные постройки: церкви, избы, хозяйственные помещения.

Великий Новгород. Полюбуетесь уникальными памятниками древнерусского зодчества 11-17 веков, увидите памятник «Тысячелетие России», Ярославово дворище и древний Торг — центр торговли. Прогуляетесь по Новгородскому кремлю. Затем — свободное время.

В 22:13 на поезде отправитесь в Псков.

Старая Русса, музей «Витославлицы» и Великий НовгородСтарая Русса, музей «Витославлицы» и Великий НовгородСтарая Русса, музей «Витославлицы» и Великий НовгородСтарая Русса, музей «Витославлицы» и Великий Новгород
3 день

Острова Залита и им. Белова, Псков и кремль

В 9:10 прибудете в Псков.

Остров Залита. Жемчужина северной природы, где сочетаются культура, духовность и история. Здесь жил русский старец, протоиерей Николай Гурьянов, к его мощам до сих пор приезжают паломники со всей страны.

Остров им. Белова (Верхний). Вы окажетесь в маленькой рыбацкой деревушке, вокруг — кладбище ржавых судов, старые сети и множество лодок. Тут встречаются около 188 видов растений и множество птиц, даже редкие серые цапли.

Псков. В средневековье это был один из крупнейших городов Европы! Вы увидите кремль: каменные стены, боевые башни, секреты и ловушки. Осмотрите Довмонтов город — «Псковские Помпеи», Вечевую площадь — символ свободы, Троицкий собор — один из первых христианских храмов на Руси. Посетите Кромский мыс — место первого поселения псковичей. Узнаете историю Пскова и его обитателей.

В 19:23 на поезде поедете в Москву.

Острова Залита и им. Белова, Псков и кремльОстрова Залита и им. Белова, Псков и кремльОстрова Залита и им. Белова, Псков и кремльОстрова Залита и им. Белова, Псков и кремль
4 день

Возвращение в Москву

6:47 — прибытие поезда на Ленинградский вокзал в Москве.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное купе (ребёнок до 9 лет)60 800 ₽
2-местное купе, 1-местное размещение102 500 ₽
4-местное купе45 300 ₽
4-местное купе (ребёнок до 9 лет)44 600 ₽
2-местное купе61 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд в вагоне «купе» по маршруту Москва - Великий Новгород - Псков - Москва
  • 2 завтрака и 2 обеда
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Остальное питание
  • Выкуп дополнительного места в 4-местном купе - 21 200 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, Ленинградский вокзал, 22:10
Завершение: Москва, Ленинградский вокзал, 6:47
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 17 туристов
Мы — дочерняя компания крупнейшего в России холдинга пассажирских и грузовых перевозок. С 2005 года организуем чартерные и корпоративные мероприятия с использованием поездов, а с 2011 вышли на массовый рынок
читать дальшеуменьшить

и начали возрождать железнодорожный туризм. У нас широкий ассортимент экскурсий и туров по России и Беларуси, включая эксклюзивные: путешествия на ретропоезде, тематические новогодние маршруты для детей, поездки по Транссибирской магистрали и Шёлковому пути и многие другие. Круизы доступны в вагонах любого класса, а программы включают уникальные локации, дегустации национальных блюд и мастер-классы.

Тур входит в следующие категории Москвы

Похожие туры на «Экспресс-тур на поезде в Старую Руссу, Великий Новгород и Псков»

Я шагаю по Москве. Экскурсионный тур на 5 дней
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Я шагаю по Москве. Экскурсионный тур на 5 дней
Начало: Россия, Москва
Сегодня в 10:00
3 июн в 10:00
от 25 200 ₽ за человека
Я шагаю по Москве. Экскурсионный тур
На автобусе
7 дней
3 отзыва
Я шагаю по Москве. Экскурсионный тур
Начало: Россия, Москва
1 июн в 10:00
8 июн в 10:00
от 34 900 ₽ за человека
Я шагаю по Москве. Экскурсионный тур на 6 дней
На автобусе
6 дней
3 отзыва
Я шагаю по Москве. Экскурсионный тур на 6 дней
Начало: Россия, Москва
17 июн в 10:00
24 июн в 10:00
от 30 700 ₽ за человека
Вдоль железных дорог на встречу с историей: на круизном поезде в Новгородскую и Псковскую области
Круизы
На поезде
4 дня
Вдоль железных дорог на встречу с историей: на круизном поезде в Новгородскую и Псковскую области
Проехать Серебряный маршрут с посещением Печор и Изборска, осмотреть дом Достоевского и древности
Начало: Ленинградский вокзал, 22:10
5 июн в 22:10
26 июн в 22:10
37 300 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Москве
Все туры из Москвы
45 300 ₽ за человека