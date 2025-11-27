Мои заказы

Столица в праздничном наряде: отпуск в Москве в канун Нового года

Изучить главное от Красной площади до ВДНХ, посетить сталинскую высотку и дом Булгакова
Приглашаем вас в настоящую сказку — декабрьскую Москву, которая пестрит русскими ярмарками, благоухает хвоей и горячей выпечкой, сверкает и переливается, словно нарядная новогодняя ёлка.

Пешком и на автобусе вы исследуете все
читать дальше

визитные карточки от древних стен Кремля до разномастных павильонов ВДНХ, подниметесь на парящий мост «Зарядья», рассмотрите архитектуру нескольких эпох — старинную, советскую, современную — и побываете в знаменитой сталинской высотке — грандиозной гостинице «Украина».

Узнаете, где жили Романовы, Ломоносов, Шаляпин, Михалков и отдельное внимание уделите Булгакову: посетите дом писателя, побеседуете о его эпохе и современниках и, конечно, местах и героях нетленного романа «Мастер и Маргарита».

Остановитесь в отеле в шаговой доступности от Курского вокзала — отсюда удобно добираться в любую точку.

А мы постараемся подарить вам увлекательный отпуск и праздничное настроение, а также устроим небольшой сюрприз.

Описание тура

Организационные детали

Программа тура может измениться по независящим от организатора причинам, в этом случае экскурсии могут быть заменены на аналогичные.

Программа тура по дням

1 день

Пешеходная экскурсия от Красной площади до «Зарядья»

Встречаемся в центре столицы и идём на обзорную экскурсию (3 часа). Вы окажетесь у стен Кремля, где услышите много интересного о древней крепости и интересные факты о знаменитых зданиях — соборе Василия Блаженного, историческом музее, башнях. Далее маршрут ведёт к ГУМу, где можно полюбоваться архитектурой и попробовать знаменитое мороженое. Пройдя по Никольской, вы узнаете, где жил Михайло Ломоносов, когда впервые пришёл в Москву, и где была напечатана первая книга.

Прогулка продолжится на набережной Москвы-реки. По пути вы подниметесь на сохранившуюся часть стены Китай-города, а после пройдёте вдоль Варварки, узнаете, где жили бояре Романовы и находилось первое иностранное посольство. Увидите «Зарядье» — новый парк с современными архитектурными объектами, проследуете по парящему мосту и полюбуетесь открывающейся панорамой. Также гид подскажет адрес обзорной площадки, которую можно посетить в свободное время.

По завершении — заселение в отель, отдых.

2 день

Автобусная экскурсия, посещение гостиницы «Украина»

Начнём день с обзорной экскурсии на автобусе (4 часа). В программе — самые яркие достопримечательности и красивые локации: храм Христа Спасителя, Патриарший мост, Воробьёвы горы, Москва-Сити, Триумфальная арка (внешний осмотр). Также вы побываете в гостинице «Украина» — одной из знаменитых сталинских высоток. В завершение прогулки вас ждёт сюрприз — новогодний мастер-класс.

3 день

Булгаковские места, парадная Москва

В этот день мы вспомним Михаила Булгакова и его эпоху. Вы узнаете, проходили ли рельсы на Патриарших, где Аннушка разлила своё масло, где находится дом Грибоедова и переулок, в котором познакомились Мастер и Маргарита. Побываете в доме писателя и услышите о прототипах его героев, рассмотрите фотографии современников и детали быта, увидите картины и фрагменты фильмов, снятых по произведениям классика. Заглянете и в подъезд «нехорошей квартиры», давно превратившийся в арт-объект, расписанный сценками и цитатами из романа.

После прогулки у Патриарших прудов — экскурсия по парадной Москве (1,5 часа). Вы проследуете по Садовому кольцу и Старому Арбату, увидите места, где жили Фёдор Шаляпин, Сергей Михалков и другие известные люди, осмотрите памятник конструктивизма — дом Наркомфина — и ещё две сталинские высотки — на Кудринской площади и здание МИД. По окончании — самостоятельное возвращение в гостиницу.

4 день

ВДНХ

Сегодня отправимся на ВДНХ — один из крупнейших выставочных, музейных и развлекательных комплексов в мире. Здесь вы увидите павильоны, посвящённые различным отраслям и регионам страны. По окончании экскурсии будет свободное время для самостоятельных прогулок. Возвращение в отель — самостоятельно.

5 день

Возвращение домой

Освободить номера необходимо до полудня. Билет на аэроэкспресс в аэропорт включён в стоимость тура.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту, включая трансфер от Павелецкого вокзала
  • Билет на аэроэкспресс в 5-й день
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты, экскурсии и активности по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Москву и обратно в ваш город
  • Трансфер к месту старта в 1-й день
  • Обеды и ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Павелецкий вокзал, 11:00
Завершение: Отель, освобождение номеров до 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Москве
Мы, организаторы и профессиональные гиды, проведём для вас незабываемые путешествия и познакомим с новыми местами. Впечатлений хватит на целый год! В наших турах вы посетите разные города, погуляете по колоритным улицам, попробуете национальные блюда, познакомитесь с традициями, прикоснётесь к истории. Предлагаем только проверенные и проработанные от и до маршруты, где нам понравилось самим.

