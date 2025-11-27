Пешком и на автобусе вы исследуете все
Описание тура
Организационные детали
Программа тура может измениться по независящим от организатора причинам, в этом случае экскурсии могут быть заменены на аналогичные.
Программа тура по дням
Пешеходная экскурсия от Красной площади до «Зарядья»
Встречаемся в центре столицы и идём на обзорную экскурсию (3 часа). Вы окажетесь у стен Кремля, где услышите много интересного о древней крепости и интересные факты о знаменитых зданиях — соборе Василия Блаженного, историческом музее, башнях. Далее маршрут ведёт к ГУМу, где можно полюбоваться архитектурой и попробовать знаменитое мороженое. Пройдя по Никольской, вы узнаете, где жил Михайло Ломоносов, когда впервые пришёл в Москву, и где была напечатана первая книга.
Прогулка продолжится на набережной Москвы-реки. По пути вы подниметесь на сохранившуюся часть стены Китай-города, а после пройдёте вдоль Варварки, узнаете, где жили бояре Романовы и находилось первое иностранное посольство. Увидите «Зарядье» — новый парк с современными архитектурными объектами, проследуете по парящему мосту и полюбуетесь открывающейся панорамой. Также гид подскажет адрес обзорной площадки, которую можно посетить в свободное время.
По завершении — заселение в отель, отдых.
Автобусная экскурсия, посещение гостиницы «Украина»
Начнём день с обзорной экскурсии на автобусе (4 часа). В программе — самые яркие достопримечательности и красивые локации: храм Христа Спасителя, Патриарший мост, Воробьёвы горы, Москва-Сити, Триумфальная арка (внешний осмотр). Также вы побываете в гостинице «Украина» — одной из знаменитых сталинских высоток. В завершение прогулки вас ждёт сюрприз — новогодний мастер-класс.
Булгаковские места, парадная Москва
В этот день мы вспомним Михаила Булгакова и его эпоху. Вы узнаете, проходили ли рельсы на Патриарших, где Аннушка разлила своё масло, где находится дом Грибоедова и переулок, в котором познакомились Мастер и Маргарита. Побываете в доме писателя и услышите о прототипах его героев, рассмотрите фотографии современников и детали быта, увидите картины и фрагменты фильмов, снятых по произведениям классика. Заглянете и в подъезд «нехорошей квартиры», давно превратившийся в арт-объект, расписанный сценками и цитатами из романа.
После прогулки у Патриарших прудов — экскурсия по парадной Москве (1,5 часа). Вы проследуете по Садовому кольцу и Старому Арбату, увидите места, где жили Фёдор Шаляпин, Сергей Михалков и другие известные люди, осмотрите памятник конструктивизма — дом Наркомфина — и ещё две сталинские высотки — на Кудринской площади и здание МИД. По окончании — самостоятельное возвращение в гостиницу.
ВДНХ
Сегодня отправимся на ВДНХ — один из крупнейших выставочных, музейных и развлекательных комплексов в мире. Здесь вы увидите павильоны, посвящённые различным отраслям и регионам страны. По окончании экскурсии будет свободное время для самостоятельных прогулок. Возвращение в отель — самостоятельно.
Возвращение домой
Освободить номера необходимо до полудня. Билет на аэроэкспресс в аэропорт включён в стоимость тура.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту, включая трансфер от Павелецкого вокзала
- Билет на аэроэкспресс в 5-й день
- Сопровождение гидом
- Все входные билеты, экскурсии и активности по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Москву и обратно в ваш город
- Трансфер к месту старта в 1-й день
- Обеды и ужины