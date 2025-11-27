Встречаемся в центре столицы и идём на обзорную экскурсию (3 часа). Вы окажетесь у стен Кремля, где услышите много интересного о древней крепости и интересные факты о знаменитых зданиях — соборе Василия Блаженного, историческом музее, башнях. Далее маршрут ведёт к ГУМу, где можно полюбоваться архитектурой и попробовать знаменитое мороженое. Пройдя по Никольской, вы узнаете, где жил Михайло Ломоносов, когда впервые пришёл в Москву, и где была напечатана первая книга.

Прогулка продолжится на набережной Москвы-реки. По пути вы подниметесь на сохранившуюся часть стены Китай-города, а после пройдёте вдоль Варварки, узнаете, где жили бояре Романовы и находилось первое иностранное посольство. Увидите «Зарядье» — новый парк с современными архитектурными объектами, проследуете по парящему мосту и полюбуетесь открывающейся панорамой. Также гид подскажет адрес обзорной площадки, которую можно посетить в свободное время.

По завершении — заселение в отель, отдых.