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Программа тура по дням
Прибытие. Пешеходный день: экскурсия по праздничной Красной площади
Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из аэропорта или ж/д вокзала (за доп. плату).
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.
Завтрак в день заезда не предоставляется!
Ориентировочное время начала экскурсионной программы — 10:00.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Отъезд на экскурсию общественным транспортом (оплата проезда самостоятельно).
Экскурсия-прогулка по историческому центру, украшенному новогодними гирляндами, инсталляциями, в ходе которой мы побываем на Манежной площади, увидим Большой театр, прогуляемся по Никольской улице и посетим ГУМ, где можно будет попробовать знаменитое мороженое.
Экскурсия по праздничной Красной площади, где стоит нарядная главная елка страны, у которой каждый обязательно загадает желание, а также дети смогут увидеть исторические и архитектурные шедевры России: Покровский собор, Исторический музей, Мавзолей, памятник Минину и Пожарскому, а также Спасскую башню, с перезвона курантов которой, наступает Новый год!
Экскурсия в Оружейную палату — самый старый государственный музей Москвы, поражающий своим богатством и уникальностью экспонатов.
В музее экспонируются произведения русского, западного и восточного искусства V-XX веков, и троны московских царей, царские одежды и военные доспехи, уникальная золотая и серебряная посуда, царские регалии, кареты, разных веков, коллекция оружия.
Окончание программы в центре города.
Свободное время.
Самостоятельное возвращение в отель.
Автобусно-пешеходный день: экскурсия на киностудию «Мосфильм»
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Отъезд на экскурсию на автобусе.
Посещение смотровой площадки на Воробьевых горах — культового места, обязательного к посещению всеми гостями города.
Именно отсюда Москва видна как на ладони: стадион «Лужники», Новодевичий монастырь, здание Президиума РАН, небоскребы делового квартала «Москвы-сити», Храм Христа Спасителя, «Семь сестер» — знаменитые сталинские высотки, Останкинская телебашня и многое другое…
Экскурсия на киностудию «Мосфильм» —ведущее кинопредприятие России, на котором создается практически вся отечественная кино- и видеопродукция.
Мы познакомимся с памятниками киностудии, посетим один из съемочных павильонов, сделаем яркие памятные фотографии на натурной площадке с декорациями Старой Москвы и Санкт-Петербурга, увидим операторскую технику, костюмы, эскизы, макеты и реквизиты к фильмам.
Трансфер до ТЦ Европейский (ст. метро «Киевская»).
Все торговые центры так или иначе украшают себя к Новому году, но если где-то и царит настоящее новогоднее безумие, так это в «Европейском».
При посещении ТЦ Европейский праздник начинается еще при входе и продолжается внутри здания – полет фантазии оформителей не знает границ, каждый год разное, но всегда неожиданное и захватывающее.
Можно встретить настоящего Деда Мороза и прокатиться на Новогоднем Европейском экспрессе.
Вы можете прекрасно провести время, покупая подарки и сувениры, выпить кофе или поесть в многочисленных ресторанах и кафе, любуясь новогодним убранством.
Окончание программы.
Свободное время.
Самостоятельное возвращение в отель.
Свободный день
Завтрак в гостинице.
Свободный день.
Дополнительно: прогулка по Москве-реке на теплоходе-ледоколе RadissonRoyal, в ходе которой можно не только насладиться панорамой Москвы, утопающего в новогоднем сиянии, открывающейся с воды: Кремлем, Храмом Христа Спасителя, Памятником Петру I, но и сможете вкусно пообедать (заказ на месте а-ля карт за доп. плату).
Стоимость уточняется.
Пешеходный день: экскурсия-прогулка по улицам и переулкам. Отъезд
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров, сдача вещей в камеру хранения отеля.
Освобождение номеров до 12:00.
Встреча с гидом.
Отъезд на экскурсию общественным транспортом (оплата проезда самостоятельно).
Экскурсия-прогулка по улицам и переулкам центра города, которые украшены сверкающими гирляндами, веселыми огоньками, новогодними декорациями (Тверская, Пушкинская площадь, Тверской бульвар, Столешников переулок, Кузнецкий мост).
«Московское чаепитие».
После прогулки по морозным новогодним улицам Москвы, в одном из уютных кафе города туристам будет предложено провести время за чашечкой чая в приятной дружеской обстановке.
Окончание программы в центре.
Свободное время.
Окончание программы планируется около 15:00-16:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|2-местный номер
|1-местный номер
|Доп. место
|«Туррис Лубянский отель» (ст. метро Китай-город м. Лубянка)
|22 700
|35 100
|22 700
|Доп. ночь
|4 100
|8 200
Скидка для детей до 16 лет – 450 руб. /чел.
Варианты проживания
Туррис Лубянский отель
«Turris Hotel Lubyansky» в самом центре столицы в шаговой доступности от парка Зарядье, Красной площади и музеев Московского Кремля. Рядом с гостиницей — станция метро, много кафе, баров и прочих интересных мест. Дорога до основных вокзалов Москвы — до Белорусского, Курского, Ленинградского займет всего 10 минут.
Отель разместился в четырёхэтажном краснокирпичном здании, расположенном в глубине Лубянского проезда. Гостей ожидают номера разного уровня комфорта — небольшие Экономы, простые, но комфортабельные Стандарты и вместительные Делюксы. Все номера отеля выдержаны в стильной серо-бежевой гамме и оснащены сплит-системой, санузлом с душем и необходимой техникой — телевизором, феном, электрочайником.
При отеле работает кафе, куда отдыхающие могут прийти на завтрак. На всей территории доступен беспроводной интернет, предусмотрена круглосуточная стойка регистрации, где администраторы всегда могут вызвать такси или заказать трансфер.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание: 3 завтрака в отеле
- Экскурсии по программе тура
- Входные билеты в музеи и на объекты экскурсий по программе тура
- Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Встреча (или проводы) в аэропорту или на вокзале трансфер в отель: от ж/д вокзала - от 2 500 руб. /машина, из аэропорта - от 3 500 руб. /машина
- Билеты на новогодние шоу и елки
- Дополнительное время работы транспорта
- Дополнительные экскурсии (бронирование дополнительных услуг производится только при покупке тура):прогулка по Москве-реке на теплоходе-ледоколе RadissonRoyal - стоимость уточняется
- Прогулка по Москве-реке на теплоходе-ледоколе RadissonRoyal - стоимость уточняется
- Доплата за иностранных туристов
- Проезд на общественном транспорте
- Услуги камеры хранения на вокзале или в гостинице
- Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты до Москвы и обратно в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Может ли измениться порядок экскурсий?
Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Есть ли скидки в туре?
Скидка для детей до 16 лет – 450 руб. /чел.