1 день

Прибытие. Пешеходный день: экскурсия по праздничной Красной площади

Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из аэропорта или ж/д вокзала (за доп. плату).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Завтрак в день заезда не предоставляется!

Ориентировочное время начала экскурсионной программы — 10:00.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Отъезд на экскурсию общественным транспортом (оплата проезда самостоятельно).

Экскурсия-прогулка по историческому центру, украшенному новогодними гирляндами, инсталляциями, в ходе которой мы побываем на Манежной площади, увидим Большой театр, прогуляемся по Никольской улице и посетим ГУМ, где можно будет попробовать знаменитое мороженое.

Экскурсия по праздничной Красной площади, где стоит нарядная главная елка страны, у которой каждый обязательно загадает желание, а также дети смогут увидеть исторические и архитектурные шедевры России: Покровский собор, Исторический музей, Мавзолей, памятник Минину и Пожарскому, а также Спасскую башню, с перезвона курантов которой, наступает Новый год!

Экскурсия в Оружейную палату — самый старый государственный музей Москвы, поражающий своим богатством и уникальностью экспонатов.

В музее экспонируются произведения русского, западного и восточного искусства V-XX веков, и троны московских царей, царские одежды и военные доспехи, уникальная золотая и серебряная посуда, царские регалии, кареты, разных веков, коллекция оружия.

Окончание программы в центре города.

Свободное время.

Самостоятельное возвращение в отель.