Новый год у ворот! Экскурсионный тур в Москву

Тур с проживанием в гостинице в центре столицы для тех, кто хочет встретить Новый год 2025 в Москве, побывать на Красной площади и в Оружейной палате, прогуляться по Тверской и узнать, что такое «Московское чаепитие».В свободный день у вас будет возможность прогуляться по Москве-реке на теплоходе-ледоколе RadissonRoyal, в ходе которой можно насладиться панорамой Москвы, открывающейся с воды.
5
3 отзыва
Новый год у ворот! Экскурсионный тур в Москву
Новый год у ворот! Экскурсионный тур в Москву
Новый год у ворот! Экскурсионный тур в Москву
Ближайшие даты:
29
дек
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Пешеходный день: экскурсия по праздничной Красной площади

Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из аэропорта или ж/д вокзала (за доп. плату).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Завтрак в день заезда не предоставляется!

Ориентировочное время начала экскурсионной программы — 10:00.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Отъезд на экскурсию общественным транспортом (оплата проезда самостоятельно).

Экскурсия-прогулка по историческому центру, украшенному новогодними гирляндами, инсталляциями, в ходе которой мы побываем на Манежной площади, увидим Большой театр, прогуляемся по Никольской улице и посетим ГУМ, где можно будет попробовать знаменитое мороженое.

Экскурсия по праздничной Красной площади, где стоит нарядная главная елка страны, у которой каждый обязательно загадает желание, а также дети смогут увидеть исторические и архитектурные шедевры России: Покровский собор, Исторический музей, Мавзолей, памятник Минину и Пожарскому, а также Спасскую башню, с перезвона курантов которой, наступает Новый год!

Экскурсия в Оружейную палату — самый старый государственный музей Москвы, поражающий своим богатством и уникальностью экспонатов.

В музее экспонируются произведения русского, западного и восточного искусства V-XX веков, и троны московских царей, царские одежды и военные доспехи, уникальная золотая и серебряная посуда, царские регалии, кареты, разных веков, коллекция оружия.

Окончание программы в центре города.

Свободное время.

Самостоятельное возвращение в отель.

Прибытие. Пешеходный день: экскурсия по праздничной Красной площадиПрибытие. Пешеходный день: экскурсия по праздничной Красной площадиПрибытие. Пешеходный день: экскурсия по праздничной Красной площадиПрибытие. Пешеходный день: экскурсия по праздничной Красной площади
2 день

Автобусно-пешеходный день: экскурсия на киностудию «Мосфильм»

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Отъезд на экскурсию на автобусе.

Посещение смотровой площадки на Воробьевых горах — культового места, обязательного к посещению всеми гостями города.

Именно отсюда Москва видна как на ладони: стадион «Лужники», Новодевичий монастырь, здание Президиума РАН, небоскребы делового квартала «Москвы-сити», Храм Христа Спасителя, «Семь сестер» — знаменитые сталинские высотки, Останкинская телебашня и многое другое…

Экскурсия на киностудию «Мосфильм» —ведущее кинопредприятие России, на котором создается практически вся отечественная кино- и видеопродукция.

Мы познакомимся с памятниками киностудии, посетим один из съемочных павильонов, сделаем яркие памятные фотографии на натурной площадке с декорациями Старой Москвы и Санкт-Петербурга, увидим операторскую технику, костюмы, эскизы, макеты и реквизиты к фильмам.

Трансфер до ТЦ Европейский (ст. метро «Киевская»).

Все торговые центры так или иначе украшают себя к Новому году, но если где-то и царит настоящее новогоднее безумие, так это в «Европейском».

При посещении ТЦ Европейский праздник начинается еще при входе и продолжается внутри здания – полет фантазии оформителей не знает границ, каждый год разное, но всегда неожиданное и захватывающее.

Можно встретить настоящего Деда Мороза и прокатиться на Новогоднем Европейском экспрессе.

Вы можете прекрасно провести время, покупая подарки и сувениры, выпить кофе или поесть в многочисленных ресторанах и кафе, любуясь новогодним убранством.

Окончание программы.

Свободное время.

Самостоятельное возвращение в отель.

Автобусно-пешеходный день: экскурсия на киностудию «Мосфильм»Автобусно-пешеходный день: экскурсия на киностудию «Мосфильм»Автобусно-пешеходный день: экскурсия на киностудию «Мосфильм»Автобусно-пешеходный день: экскурсия на киностудию «Мосфильм»
3 день

Свободный день

Завтрак в гостинице.

Свободный день.

Дополнительно: прогулка по Москве-реке на теплоходе-ледоколе RadissonRoyal, в ходе которой можно не только насладиться панорамой Москвы, утопающего в новогоднем сиянии, открывающейся с воды: Кремлем, Храмом Христа Спасителя, Памятником Петру I, но и сможете вкусно пообедать (заказ на месте а-ля карт за доп. плату).

Стоимость уточняется.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
4 день

Пешеходный день: экскурсия-прогулка по улицам и переулкам. Отъезд

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров, сдача вещей в камеру хранения отеля.

Освобождение номеров до 12:00.

Встреча с гидом.

Отъезд на экскурсию общественным транспортом (оплата проезда самостоятельно).

Экскурсия-прогулка по улицам и переулкам центра города, которые украшены сверкающими гирляндами, веселыми огоньками, новогодними декорациями (Тверская, Пушкинская площадь, Тверской бульвар, Столешников переулок, Кузнецкий мост).

«Московское чаепитие».

После прогулки по морозным новогодним улицам Москвы, в одном из уютных кафе города туристам будет предложено провести время за чашечкой чая в приятной дружеской обстановке.

Окончание программы в центре.

Свободное время.

Окончание программы планируется около 15:00-16:00.

Пешеходный день: экскурсия-прогулка по улицам и переулкам. ОтъездПешеходный день: экскурсия-прогулка по улицам и переулкам. ОтъездПешеходный день: экскурсия-прогулка по улицам и переулкам. ОтъездПешеходный день: экскурсия-прогулка по улицам и переулкам. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница2-местный номер1-местный номерДоп. место
«Туррис Лубянский отель» (ст. метро Китай-город м. Лубянка) 22 70035 10022 700
Доп. ночь4 1008 200

Скидка для детей до 16 лет – 450 руб. /чел.

Варианты проживания

Туррис Лубянский отель

3 ночи

«Turris Hotel Lubyansky» в самом центре столицы в шаговой доступности от парка Зарядье, Красной площади и музеев Московского Кремля. Рядом с гостиницей — станция метро, много кафе, баров и прочих интересных мест. Дорога до основных вокзалов Москвы — до Белорусского, Курского, Ленинградского займет всего 10 минут.

Отель разместился в четырёхэтажном краснокирпичном здании, расположенном в глубине Лубянского проезда. Гостей ожидают номера разного уровня комфорта — небольшие Экономы, простые, но комфортабельные Стандарты и вместительные Делюксы. Все номера отеля выдержаны в стильной серо-бежевой гамме и оснащены сплит-системой, санузлом с душем и необходимой техникой — телевизором, феном, электрочайником.

При отеле работает кафе, куда отдыхающие могут прийти на завтрак. На всей территории доступен беспроводной интернет, предусмотрена круглосуточная стойка регистрации, где администраторы всегда могут вызвать такси или заказать трансфер.

Туррис Лубянский отельТуррис Лубянский отельТуррис Лубянский отельТуррис Лубянский отельТуррис Лубянский отельТуррис Лубянский отель

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Питание: 3 завтрака в отеле
  • Экскурсии по программе тура
  • Входные билеты в музеи и на объекты экскурсий по программе тура
  • Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Встреча (или проводы) в аэропорту или на вокзале трансфер в отель: от ж/д вокзала - от 2 500 руб. /машина, из аэропорта - от 3 500 руб. /машина
  • Билеты на новогодние шоу и елки
  • Дополнительное время работы транспорта
  • Дополнительные экскурсии (бронирование дополнительных услуг производится только при покупке тура):прогулка по Москве-реке на теплоходе-ледоколе RadissonRoyal - стоимость уточняется
  • Прогулка по Москве-реке на теплоходе-ледоколе RadissonRoyal - стоимость уточняется
  • Доплата за иностранных туристов
  • Проезд на общественном транспорте
  • Услуги камеры хранения на вокзале или в гостинице
  • Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Москва
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты до Москвы и обратно в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Может ли измениться порядок экскурсий?

Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Есть ли скидки в туре?

Скидка для детей до 16 лет – 450 руб. /чел.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Б
19 фев 2025
Все было на высшем уровне. На вопросы отвечали быстро и решали любой вопрос
А
4 фев 2025
Организация отличная, все что было заявлено, выполнено в полном объеме и даже больше! Экскурсовод была чудесная женщина Лариса- рассказывала интересно и вовлеченно. Очень понравилась поездка, спасибо огромное
Т
14 янв 2025
Отдельное спасибо менеджеру Анне Топорковой за организацию и рекомендации нашего отдыха! Благодарим гида Галину Ивановну, которая все дни была с нами!

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