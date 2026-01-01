Описание Фото Ответы на вопросы Двухдневное литературное путешествие по Орловской и Тульской земле с проживанием в отеле «Гринн».



Вас ждёт вдохновляющая атмосфера Спасского-Лутовиново, прогулки по Орлу — литературной столице России, ароматный мастер-класс по белёвской пастиле и встреча с яркими традициями купеческого Одоева.

Описание тура Литературное путешествие по дворянским гнёздам Орловской земли Спасское-Лутовиново, Орёл, Белёв и Одоев за два насыщенных дня Двухдневное путешествие по Орловской и Тульской земле объединяет литературную историю, дворянские усадьбы и провинциальное купечество. Вы посетите имение Ивана Тургенева в Спасском-Лутовиново, прогуляетесь по Орлу — официальной литературной столице России, услышите голос Ивана Бунина и увидите панорамы Стрелки Оки и Орлика. Во второй день маршрут приведёт в Белёв с мастер-классом по легендарной пастиле и в патриархальный Одоев — родину филимоновской игрушки. Программа сочетает экскурсии по музеям, прогулки по историческим центрам и знакомство с традициями русской провинции.

