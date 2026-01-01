Двухдневное литературное путешествие по Орловской и Тульской земле с проживанием в отеле «Гринн».
Вас ждёт вдохновляющая атмосфера Спасского-Лутовиново, прогулки по Орлу — литературной столице России, ароматный мастер-класс по белёвской пастиле и встреча с яркими традициями купеческого Одоева.
Описание тураЛитературное путешествие по дворянским гнёздам Орловской земли Спасское-Лутовиново, Орёл, Белёв и Одоев за два насыщенных дня Двухдневное путешествие по Орловской и Тульской земле объединяет литературную историю, дворянские усадьбы и провинциальное купечество. Вы посетите имение Ивана Тургенева в Спасском-Лутовиново, прогуляетесь по Орлу — официальной литературной столице России, услышите голос Ивана Бунина и увидите панорамы Стрелки Оки и Орлика. Во второй день маршрут приведёт в Белёв с мастер-классом по легендарной пастиле и в патриархальный Одоев — родину филимоновской игрушки. Программа сочетает экскурсии по музеям, прогулки по историческим центрам и знакомство с традициями русской провинции.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Усадьба Ивана Тургенева Спасское-Лутовиново
- Церковь Спаса Преображения
- Орёл и Стрелка рек Оки и Орлика
- Музей Ивана Бунина
- Парк «Дворянское гнездо»
- Музей белёвской пастилы
- Одоев
- Музей Филимоновской игрушки
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида-сопровождающего
- Экскурсионное обслуживание
- Проживание в отеле «Гринн»
- Питание (1 завтрак, 2 обеда)
- Входные билеты в музеи
- Устройство «радиогид» с удобными одноразовыми наушниками
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Варшавское шоссе, 143А
Завершение: Москва
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Москвы
