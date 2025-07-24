День ВМФ на берегах Невы: парад в Петербурге, крепость Орешек и Кронштадт
Поучаствовать в грандиозном празднике, узнать всё о военно-морском флоте и осмотреть фортификацию
Начало: Москва, станция метро «ВДНХ», 22:00. Также можем з...
24 июл в 22:00
28 800 ₽ за человека
Знакомство с Тулой с выпечкой пряника и музыкальным интерактивом от артистов филармонии
Посетить кремль, Музей оружия и дом Вересаева и пообедать в особняке где бывали гении и Николай II
Начало: Москва, станция метро «Аннино», 7:45
7 июн в 07:45
9 авг в 07:45
16 900 ₽ за человека
Ноябрьские праздники в Ленобласти: символы Санкт-Петербурга и Выборга в осенних красках
Погулять по Петропавловской крепости, полюбоваться шедеврами Фаберже и отдохнуть в отеле со SPA
Начало: Москва, станция метро «ВДНХ», 22:00. Также можем з...
1 ноя в 22:00
27 100 ₽ за человека
Белые ночи в Петербурге и окрестностях с проживанием в отеле со SPA
Посетить Петергоф, Кронштадт и Петропавловскую крепость, зайти в храмы и Александровский дворец
Начало: Москва, станция метро «ВДНХ», 22:00. Также можем з...
12 июн в 22:00
29 400 ₽ за человека
Киновыходные под Рязанью: тур по местам съёмок с обедом из комедии Гайдая и трапезой от бабы Гали
Увидеть площадки и декорации из фильмов, заглянуть в закулисье, отведать ухи с дымком и сырного супа
Начало: Москва, станция метро «Котельники», 7:45
4 июл в 07:45
8 авг в 07:45
32 100 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Для пенсионеров»
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- День ВМФ на берегах Невы: парад в Петербурге, крепость Орешек и Кронштадт
- Знакомство с Тулой с выпечкой пряника и музыкальным интерактивом от артистов филармонии
- Ноябрьские праздники в Ленобласти: символы Санкт-Петербурга и Выборга в осенних красках
- Белые ночи в Петербурге и окрестностях с проживанием в отеле со SPA
- Киновыходные под Рязанью: тур по местам съёмок с обедом из комедии Гайдая и трапезой от бабы Гали
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