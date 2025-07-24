Неспешные туры Москвы для пенсионеров

Найдено 5 туров в категории «Для пенсионеров» в Москве, цены от 16 900 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
День ВМФ на берегах Невы: парад в Петербурге, крепость Орешек и Кронштадт
На автобусе
На теплоходе
5 дней
День ВМФ на берегах Невы: парад в Петербурге, крепость Орешек и Кронштадт
Поучаствовать в грандиозном празднике, узнать всё о военно-морском флоте и осмотреть фортификацию
Начало: Москва, станция метро «ВДНХ», 22:00. Также можем з...
24 июл в 22:00
28 800 ₽ за человека
Знакомство с Тулой с выпечкой пряника и музыкальным интерактивом от артистов филармонии
На автобусе
2 дня
Знакомство с Тулой с выпечкой пряника и музыкальным интерактивом от артистов филармонии
Посетить кремль, Музей оружия и дом Вересаева и пообедать в особняке где бывали гении и Николай II
Начало: Москва, станция метро «Аннино», 7:45
7 июн в 07:45
9 авг в 07:45
16 900 ₽ за человека
Ноябрьские праздники в Ленобласти: символы Санкт-Петербурга и Выборга в осенних красках
На автобусе
4 дня
Ноябрьские праздники в Ленобласти: символы Санкт-Петербурга и Выборга в осенних красках
Погулять по Петропавловской крепости, полюбоваться шедеврами Фаберже и отдохнуть в отеле со SPA
Начало: Москва, станция метро «ВДНХ», 22:00. Также можем з...
1 ноя в 22:00
27 100 ₽ за человека
Белые ночи в Петербурге и окрестностях с проживанием в отеле со SPA
На автобусе
4 дня
Белые ночи в Петербурге и окрестностях с проживанием в отеле со SPA
Посетить Петергоф, Кронштадт и Петропавловскую крепость, зайти в храмы и Александровский дворец
Начало: Москва, станция метро «ВДНХ», 22:00. Также можем з...
12 июн в 22:00
29 400 ₽ за человека
Киновыходные под Рязанью: тур по местам съёмок с обедом из комедии Гайдая и трапезой от бабы Гали
На автобусе
3 дня
Киновыходные под Рязанью: тур по местам съёмок с обедом из комедии Гайдая и трапезой от бабы Гали
Увидеть площадки и декорации из фильмов, заглянуть в закулисье, отведать ухи с дымком и сырного супа
Начало: Москва, станция метро «Котельники», 7:45
4 июл в 07:45
8 авг в 07:45
32 100 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Для пенсионеров»

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В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
  1. День ВМФ на берегах Невы: парад в Петербурге, крепость Орешек и Кронштадт
  2. Знакомство с Тулой с выпечкой пряника и музыкальным интерактивом от артистов филармонии
  3. Ноябрьские праздники в Ленобласти: символы Санкт-Петербурга и Выборга в осенних красках
  4. Белые ночи в Петербурге и окрестностях с проживанием в отеле со SPA
  5. Киновыходные под Рязанью: тур по местам съёмок с обедом из комедии Гайдая и трапезой от бабы Гали
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Третьяковская галерея
  2. Кремль
  3. Рускеала
  4. Петергоф
  5. Выборгский замок
  6. Соборная площадь
  7. Москва-Сити
  8. Водопад Кивач
  9. Ярославово дворище
  10. Витославлицы
Сколько стоит тур в Москве в мае 2025
Сейчас в Москве в категории "Для пенсионеров" можно забронировать 5 авторских туров от 16 900 до 32 100.
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