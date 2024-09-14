Попробовать «космический» десерт, пообедать на загородной экоферме и исследовать 3 города
Вы начнёте путешествие в «космическом» городе — Калуге — и попробуете необычный десерт в виде планет. После отдыха в SPA-отеле вас ждут ужин и винная дегустация под мелодии фортепиано. На следующий день вы познакомитесь с достопримечательностями Боровска и Можайска.
Обедать отправитесь на загородную экоферму, где подают блюда из деревенских продуктов и можно посмотреть на коз, енотов и белок.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|19 600 ₽
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Важно: для этого тура понадобится дополнительная предоплата, помимо комиссии сайта: 15 % по ссылке, которую вам вышлет организатор. Также не позднее, чем за месяц до заезда, мы отправим вам ссылку на 100 % предоплату.
Проживание. Остановимся в отеле «Империал» 4*. Размещение двухместное в номерах категории «стандарт». Гостиница не оснащена раздельными одноместными кроватями, при необходимости можно поставить раскладушку и взять дополнительное одеяло. Повышение уровня номера до «люкса» и одноместное размещение — за доплату.
Питание. В стоимость тура включены 1 завтрак, 2 обеда и ужин с дегустацией вин в сопровождении сомелье.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Знакомство с Калугой, отдых в SPA и ужин с дегустацией вин
Встретимся в Москве и отправимся в Калугу, где когда-то жил и работал Константин Циолковский. Первым посетим футуристичный музей истории космонавтики: осмотрим космические корабли и скафандры, узнаем, как тренируются космонавты. Желающие смогут заглянуть в интерактивный планетарий.
Затем прогуляемся по улочкам Калуги, которую благодаря богатству архитектуры называют «маленьким Петербургом». Побываем у купеческих палат, гостиного двора, 200-летнего фонтана и величественного Свято-Троицкого собора. Зайдём в кондитерскую, где продают русские напитки и десерты по старинным рецептам: сбитни, калужское тесто, смокву и многое другое.
Пообедаем в кафе авторской кухни и попробуем «космический» десерт — 3 съедобных шарика с разными вкусами в виде планет. Разместимся в отеле и отдохнём: пользование бассейном, хамамом и финской сауной входит в стоимость тура.
Ужин пройдёт в сопровождении фортепианной музыки и включит нежные медальоны из куриной грудки в фирменном соусе и салат с вялеными томатами и шампиньонами. Дополнит уютный вечер дегустация вин в сопровождении сомелье и сет из фермерских продуктов: сыра, мяса и рыбы.
Боровск и Можайск
После завтрака поедем в древний Боровск, упоминавшийся ещё в летописях 13-го века. Увидим старинные храмы, памятник святому покровителю города — преподобному Пафнутию, расписные домики и таинственный замок.
Обедать будем на загородной экоферме на живописном берегу Можайского водохранилища. Для нас приготовят суп по-царски из перепелов с домашней лапшой и деревенскими овощами, свежеиспечённые пироги и хлеб. Тут же живут козы, еноты, белки и другие животные.
Подкрепившись, познакомимся с Можайском, где когда-то проходила граница Московского княжества. Устроим променад по древним соборам, увидим сохранившиеся фрагменты средневекового кремля и городской стены. Завершив осмотр, вернёмся в Москву и попрощаемся.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Посещение бассейна, финской сауны и хамама
- Трансферы по маршруту
- Услуги гида
- Входные билеты по программе
- Радиогид с одноразовыми наушниками
Что не входит в цену
- Входной билет в планетарий
- Доплата за двухместное размещение в номере категории «люкс» - 2200 руб
- Доплата за одноместное размещение в номере с видом на внутренний двор - 3000 руб., в номере без окна - 2000 руб