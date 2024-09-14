Встретимся в Москве и отправимся в Калугу, где когда-то жил и работал Константин Циолковский. Первым посетим футуристичный музей истории космонавтики: осмотрим космические корабли и скафандры, узнаем, как тренируются космонавты. Желающие смогут заглянуть в интерактивный планетарий.

Затем прогуляемся по улочкам Калуги, которую благодаря богатству архитектуры называют «маленьким Петербургом». Побываем у купеческих палат, гостиного двора, 200-летнего фонтана и величественного Свято-Троицкого собора. Зайдём в кондитерскую, где продают русские напитки и десерты по старинным рецептам: сбитни, калужское тесто, смокву и многое другое.

Пообедаем в кафе авторской кухни и попробуем «космический» десерт — 3 съедобных шарика с разными вкусами в виде планет. Разместимся в отеле и отдохнём: пользование бассейном, хамамом и финской сауной входит в стоимость тура.

Ужин пройдёт в сопровождении фортепианной музыки и включит нежные медальоны из куриной грудки в фирменном соусе и салат с вялеными томатами и шампиньонами. Дополнит уютный вечер дегустация вин в сопровождении сомелье и сет из фермерских продуктов: сыра, мяса и рыбы.