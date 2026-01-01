Очарованные странники Орловской губернии (с проживанием в отеле «Гринн»)
Начало: Варшавское шоссе, 143А
18 900 ₽ за человека
Выходные в Калужской губернии с проживанием в СПА-отеле «Империал»
Начало: Россия, Москва, Рузская улица
17 500 ₽ за человека
Вспоминая русских классиков: железнодорожный круиз к местам Достоевского и Пушкина
Проехать Серебряный маршрут с посещением Пушкинских Гор, увидеть памятники ЮНЕСКО и «Витославлицы»
Начало: Ленинградский вокзал, 22:10
30 апр в 22:10
5 мая в 22:10
39 200 ₽ за человека
