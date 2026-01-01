Мои заказы

Туры о литературе и искусстве Москвы

Найдено 3 тура в категории «Литература и искусство» в Москве, цены от 17 500 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Очарованные странники Орловской губернии (с проживанием в отеле «Гринн»)
На автобусе
2 дня
Очарованные странники Орловской губернии (с проживанием в отеле «Гринн»)
Начало: Варшавское шоссе, 143А
18 900 ₽ за человека
Выходные в Калужской губернии с проживанием в СПА-отеле «Империал»
На автобусе
2 дня
Выходные в Калужской губернии с проживанием в СПА-отеле «Империал»
Начало: Россия, Москва, Рузская улица
17 500 ₽ за человека
Вспоминая русских классиков: железнодорожный круиз к местам Достоевского и Пушкина
Круизы
4 дня
Вспоминая русских классиков: железнодорожный круиз к местам Достоевского и Пушкина
Проехать Серебряный маршрут с посещением Пушкинских Гор, увидеть памятники ЮНЕСКО и «Витославлицы»
Начало: Ленинградский вокзал, 22:10
30 апр в 22:10
5 мая в 22:10
39 200 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Литература и искусство»

Самые популярные туры этой рубрики в Москве
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Очарованные странники Орловской губернии (с проживанием в отеле «Гринн»);
  2. Выходные в Калужской губернии с проживанием в СПА-отеле «Империал»;
  3. Вспоминая русских классиков: железнодорожный круиз к местам Достоевского и Пушкина.
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Золотое кольцо;
  2. Кремль;
  3. Третьяковская галерея;
  4. Красная площадь;
  5. Набережная;
  6. Зарядье;
  7. Старая Москва;
  8. Петергоф;
  9. Парящий мост;
  10. Москва-Сити.
Сколько стоит тур в Москве в марте 2026
Сейчас в Москве в категории "Литература и искусство" можно забронировать 3 тура от 17 500 до 39 200.
Забронируйте тур в Москве на 2026 год по теме «Литература и искусство», цены от 17500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май