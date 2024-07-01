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2 дня
На выходные в Тулу из Москвы: кулинарный мастер-класс и марсианские пейзажи д. Кондуки
Своими руками сделать тульский пряник и проплыть на сапах по затопленному карьеру
Начало: Москва, станция метро «Аннино», 09:00. Вы можете д...
3 авг в 09:00
2223518 900₽ за человека
2 дня
Экспресс-перезагрузка на реке Угре: сплав на байдарках с проживанием в гостевом доме
Отключить голову, научиться управлять байдаркой и с комфортом отдохнуть на природе в мини-группе
Начало: Калужская область, деревня Батино, 12:00
Завтра в 08:00
11 июля в 08:00
9 200₽ за человека
6 дней
Прочь от суеты и мегаполисов: тур с экскурсиями, развлекательной программой и русской кухней
Побывать в гостях у кацкари, попробовать костромские оладушки и попасть в царские хоромы
Начало: Москва, станция метро "ВДНХ", стоянка справа от го...
13 июля в 08:00
20 июля в 08:00
39 950₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина1 июля 2024Добрый день! Были на сплаве семьей, всем очень понравилось! Природа шикарна, вокруг тишина…. Отлично провели время, отдохнули, отвлеклись от городской
- ППолина1 июля 2024Были на сплаве с Алексеем 29-30 июля. Всей нашей компании очень понравилось, были взрослые и дети 11-13 лет. Очень удобный
- ММария1 июля 2024В первый раз ходили на сплав по реке, оказались приятно удивлены. Набрались впечатлений и по-настоящему отдохнули. Алексей сделал это путешествие очень комфортным и интересным, за что ему огромное спасибо!!!
- ИИван30 сентября 2023Однозначно рекомендую, хороший отель, места и гиды.
- ЕЕлена29 августа 2023Из Москвы в Муром с гидом-психологом (2 дня)Замечательная поездка. Огромная благодарность Габриэлю. Он не только прекрасный гид, а еще и во всех отношениях уникальный человек, которые в нашей жизни встречаются редко. С нетерпением жду следующих совместных путешествий.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «На выходные»
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