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маршрут, отличное снаряжение. В гостевом доме всё необходимое есть, чисто, уютно. Питание прекрасное, на свежем воздухе в беседке, в живописном месте с видом на реку с высоты. Алексей очень внимательный, корректный, спокойный, веселый! Сама река, окружающие пейзажи, процесс сплавления - это само собой, бесподобно! В целом впечатления от поездки прекрасные! Спасибо организаторам!!!!