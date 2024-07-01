Туры выходного дня в Москве

Найдено 3 тура в категории «На выходные» в Москве, цены от 9 200 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
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На выходные в Тулу из Москвы: кулинарный мастер-класс и марсианские пейзажи д. Кондуки
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
скидка
15%
1 отзыв
2 дня
На выходные в Тулу из Москвы: кулинарный мастер-класс и марсианские пейзажи д. Кондуки
Своими руками сделать тульский пряник и проплыть на сапах по затопленному карьеру
Начало: Москва, станция метро «Аннино», 09:00. Вы можете д...
3 авг в 09:00
2223518 900 за человека
Экспресс-перезагрузка на реке Угре: сплав на байдарках с проживанием в гостевом доме
🚣‍♂️ На байдарках
17 отзывов
2 дня
Экспресс-перезагрузка на реке Угре: сплав на байдарках с проживанием в гостевом доме
Отключить голову, научиться управлять байдаркой и с комфортом отдохнуть на природе в мини-группе
Начало: Калужская область, деревня Батино, 12:00
Завтра в 08:00
11 июля в 08:00
9 200 за человека
Прочь от суеты и мегаполисов: тур с экскурсиями, развлекательной программой и русской кухней
🚌 На автобусе
6 дней
Прочь от суеты и мегаполисов: тур с экскурсиями, развлекательной программой и русской кухней
Побывать в гостях у кацкари, попробовать костромские оладушки и попасть в царские хоромы
Начало: Москва, станция метро "ВДНХ", стоянка справа от го...
13 июля в 08:00
20 июля в 08:00
39 950 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    1 июля 2024
    Экспресс-перезагрузка на реке Угре: сплав на байдарках с проживанием в гостевом доме
    Добрый день! Были на сплаве семьей, всем очень понравилось! Природа шикарна, вокруг тишина…. Отлично провели время, отдохнули, отвлеклись от городской
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    суеты)) Организация на высоте: встретили, засели, накормили, проводили. Проводили отпуск в Москве, спланировали сплав на байдарках, оказалось, что это Калужская область)), заодно посетили замечательный город Калуга - спасибо Алексею! Однозначно рекомендую провести пару дней в этом месте!!! Алексею желаем успехов в любимом деле, а также интересных гостей!!!

  • П
    Полина
    1 июля 2024
    Экспресс-перезагрузка на реке Угре: сплав на байдарках с проживанием в гостевом доме
    Были на сплаве с Алексеем 29-30 июля. Всей нашей компании очень понравилось, были взрослые и дети 11-13 лет. Очень удобный
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    маршрут, отличное снаряжение. В гостевом доме всё необходимое есть, чисто, уютно. Питание прекрасное, на свежем воздухе в беседке, в живописном месте с видом на реку с высоты. Алексей очень внимательный, корректный, спокойный, веселый! Сама река, окружающие пейзажи, процесс сплавления - это само собой, бесподобно! В целом впечатления от поездки прекрасные! Спасибо организаторам!!!!

  • М
    Мария
    1 июля 2024
    Экспресс-перезагрузка на реке Угре: сплав на байдарках с проживанием в гостевом доме
    В первый раз ходили на сплав по реке, оказались приятно удивлены. Набрались впечатлений и по-настоящему отдохнули. Алексей сделал это путешествие очень комфортным и интересным, за что ему огромное спасибо!!!
    В первый раз ходили на сплав по реке, оказались приятно удивлены. Набрались впечатлений и по-настоящему отдохнулиВ первый раз ходили на сплав по реке, оказались приятно удивлены. Набрались впечатлений и по-настоящему отдохнулиВ первый раз ходили на сплав по реке, оказались приятно удивлены. Набрались впечатлений и по-настоящему отдохнули
  • И
    Иван
    30 сентября 2023
    На выходные в Тулу из Москвы: кулинарный мастер-класс и марсианские пейзажи д. Кондуки
    Однозначно рекомендую, хороший отель, места и гиды.
    Однозначно рекомендую, хороший отель, места и гидыОднозначно рекомендую, хороший отель, места и гидыОднозначно рекомендую, хороший отель, места и гидыОднозначно рекомендую, хороший отель, места и гидыОднозначно рекомендую, хороший отель, места и гидыОднозначно рекомендую, хороший отель, места и гидыОднозначно рекомендую, хороший отель, места и гиды
  • Е
    Елена
    29 августа 2023
    Из Москвы в Муром с гидом-психологом (2 дня)
    Замечательная поездка. Огромная благодарность Габриэлю. Он не только прекрасный гид, а еще и во всех отношениях уникальный человек, которые в нашей жизни встречаются редко. С нетерпением жду следующих совместных путешествий.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «На выходные»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. На выходные в Тулу из Москвы: кулинарный мастер-класс и марсианские пейзажи д. Кондуки
  2. Экспресс-перезагрузка на реке Угре: сплав на байдарках с проживанием в гостевом доме
  3. Прочь от суеты и мегаполисов: тур с экскурсиями, развлекательной программой и русской кухней
Какие места ещё посмотреть в Москве
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Третьяковская галерея
  2. Воробьевы Горы
  3. Москва-Сити
  4. Кремль
  5. Суздальский кремль
  6. Ростовский кремль
  7. Ипатьевский монастырь
Сколько стоит тур в Москве в июле 2024
Сейчас в Москве в категории "На выходные" можно забронировать 3 тура от 9 200 до 39 950 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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