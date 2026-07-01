Вас ждут легендарная ВДНХ, где сталинский ампир соседствует с космическими кораблями и лунным грунтом, а
Программа тура по дням
Свободный день или экскурсии за доп. плату
Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из аэропорта или ж/д вокзала (за доп. плату).
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00 / освобождение номеров до 12:00.
Завтрак в день заезда не предоставляется!
Свободный день.
Дополнительно:
- Прогулка по ВДНХ (Выставке Достижений Народного хозяйства) – крупнейшему экспозиционному и музейному комплексу в мире, открытому в далеком 1939 году и не раз сменившему свое название. Вы пройдете по Центральной аллее, увидите павильон №1, восстановленные после масштабной реконструкции павильоны в стиле сталинского ампира, а также знаменитые фонтаны «Каменный цветок» и «Дружба народов» – своеобразные символы выставки. Посещение павильона «Макет Москвы».
- Экскурсия в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ. Гости познакомятся с историей космических и воздушных путешествий, рассмотрев полномасштабные макеты спутников, планетоходов и космических кораблей, макет знаменитого орбитального комплекса «Мир» в натуральную величину, вернувшийся из космоса спускаемый аппарат космического корабля «Союз ТМА-10 М», настоящий лунный грунт, вертолёт Ка-62 и многое другое. (Стоимость экскурсии – 2200 руб.).
- Посещение музея иллюзий – Вселенной развлечения на ВДНХ! – 9увлекательных аттракционов, квестов, музеев и лабиринтов.
- Посещение «Москвариума» – уникального аквариума комплекса океанографии и морской биологии (1800 руб.).
- Посещение павильона «АТОМ». (Стоимость: от 800 руб – взр., 550 руб. – реб).
- Посещение водного шоу в «Москвариуме» с участием морских животных (Стоимость: от 2000 руб. в зависимости от категории места, под запрос).
Пешеходная экскурсия по Арбату. Посещение Музея рекордов, фактов и приключений «Рекордиум»
10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на общественном транспорте (оплата проезда самостоятельно).
Пешеходная экскурсия по Арбату. Арбат— одна из самых известных пешеходных улиц Москвы, сочетающая историческую архитектуру, культурные объекты и атмосферу творчества.
Здесь можно найти музеи, театры, памятники, а также места для прогулок и отдыха: театр Вахтангова, Стена Цоя, памятник Булату Окуджаве, знаменитый ресторан «Прага», одна из высоток – здание МИДа, сувенирные магазины и многое другое.
Арбат — это не только исторические здания, но и место, где можно насладиться атмосферой творчества, послушать музыку, увидеть работы уличных художников и попробовать местную кухню в ресторанах.
Посещение Музея рекордов, фактов и приключений «Рекордиум» (входной билет) – где отобраны самые захватывающие достижения человечества со всего света, а некоторые из них можно испытать на себе.
Окончание программы на Арбате. Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель.
Самостоятельно вы сможете посетить необычные музеи Арбата – музей Магии, музей парфюмерии, Сенсориум, Музей детства «Сказки Арбат 16»: где оживают чудеса.
Свободный день или экскурсии за доп. плату
Свободный день.
Дополнительно: Экскурсия в музей-усадьбу «Коломенское» – бывшую летнюю резиденцию московских царей и князей, с которой связаны многие события русской истории.
Экскурсия «Парадная и личная жизнь царя Алексея Михайловича в Коломенском, во дворце». Во время экскурсии туристы представят обстановку и атмосферу резиденции, узнают, какими невиданными диковинами русский царь поражал иностранных послов во время приемов.
А также чем потчевали гостей на царском пиру, какие кубки поднимали за здоровье государя, как проводил свободное время, где работал и отдыхал царь Алексей Михайлович, какое место отводилось банным процедурам в царском быту.
Окончание программы в музее-заповеднике «Коломенское». Самостоятельное возвращение в отель. (стоимость экскурсии– 1950 руб.).
Дополнительно: Посещение парка «Остров мечты» (входной билет) — первого в России крытого круглогодичного парка развлечений.
На территории парка расположены 27 захватывающих аттракционов в 9 тематических зонах: Деревня Смурфиков, Хелло Китти, Черепашки Ниндзя, Гонка мечты, Замок Снежной королевы, Отель Трансильвания, Заброшенный дом, Сказочная деревня, Маугли в стране динозавров.
Стоимость билета – 3100 руб.
Прогулка по новому инновационному парку "Зарядье". Пешеходная экскурсия "Красная площадь - начало страны"
10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на общественном транспорте (оплата проезда самостоятельно).
Прогулка по новому инновационному парку «Зарядье». Это не просто зона отдыха, а уникальный культурный центр с интерактивным музеем археологии, флорариумом и амфитеатром на открытом воздухе.
Главная достопримечательность парка – Парящий мост в виде 140-метровой дуги над Москвой-рекой, сложнейшее инженерное сооружение, откуда открывается незабываемый вид на Красную площадь и Кремль.
Пешеходная экскурсия «Красная площадь – начало страны»: мы пройдем по Александровскому саду, осмотрим Манежную площадь и выйдем на центральную площадь и настоящий символ города – Красную площадь.
Обязательно загадаем желание у «нулевого километра» – это бронзовый знак, символизирующий условную начальную точку отсчёта протяжённости автомобильных дорог, которые начинаются в столице.
Увидим великолепный Храм Василия Блаженного, Исторический музей, памятник Минину и Пожарскому, а также полюбуемся знаменитой Спасской башней, по часам которой сверяет время вся Россия.
Обязательно посетим самый популярный и красивейший универмаг – ГУМ, где каждый сможет попробовать знаменитый фирменный ГУМовский десерт – легендарное мороженое.
Окончание программы в центре города. Свободное время. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно:
- экскурсия в Оружейную палату – музей-сокровищницу, в экспозициях которого насчитывается более 4000 уникальных экспонатов (стоимость: 2100 руб. /чел.);
- экскурсия по территории Московского Кремля – с посещением одного из соборов-музеев на Соборной площади (стоимость: 1800 руб. /чел.).
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу, Воробьевы горы, Лужники
Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Сдача вещей в камеру хранения отеля.
10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на автобусе.
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу – мы познакомимся со столицей, ее культурой, архитектурным замыслом и историческими фактами.
Увидим самые известные достопримечательности города – центральные площади, памятник Петру I на Москве-реке, Дом Правительства России, здание МГУ, Новодевичий монастырь, здание Президиума РАН, знаменитые сталинские высотки и многое другое.
Во время экскурсии туристы посетят Храм Христа Спасителя (внешний осмотр) – кафедральный собор Русской православной церкви, один из символов Москвы и России.
История этого собора уникальна, а о его возведении известно множество интересных и необычных фактов. Изначально храм строили как архитектурный памятник в честь победы над гегемонией Наполеона.
Также прогуляются по Патриаршему мосту, который заслуженно считается одним из самых впечатляющих в Москве.
Весь мост, по сути, является большой смотровой площадкой, поскольку с него открываются завораживающие виды на центр города и основные достопримечательности Москвы: Кремль, памятник Петру I, Болотный остров, Дом на набережной, Центральный дом художника, Парк Горького и Музеон.
Обязательная остановка на смотровой площадке на Воробьевых гор, откуда открывается завораживающая панорама города.
Уникальная экскурсия на стадион «Лужники» — главный спортивный комплекс России — приглашает всех окунуться в завораживающий мир футбола и развлекательных событий.
В рамках одного экскурсионного тура вы почувствуете себя болельщиком, VIP-гостем, футболистом, тренером и журналистом.
Побываете в раздевалке сборной России и в других самых интересных местах стадиона, которые обычно недоступны зрителям во время массовых мероприятий.
Окончание программы у стадиона «Лужники» (ст. метро Воробьёвы горы). Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель.
Дополнительно: Проезд по Московской канатной дороге — фуникулере, соединяющем смотровую площадку Воробьевых гор и стадион «Лужники» на противоположном берегу Москва-реки (стоимость: 900 рублей).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, в руб:
|«Академическая» 3*. Завтрак «шведский стол»
|Размещение
|4 дня/3 ночи
|Доп. ночь
|2-местное
|27500
|3000
|1-местное
|43100
|6000
|Доп. место
|27500
|3000
|«Россо-Рива» 4*. Завтрак «шведский стол»
|Размещение
|4 дня/3 ночи
|Доп. ночь
|2-местное
|31700
|3750
|1-местное
|51700
|7500
|Доп. место
|31700
|3750
Варианты проживания
Гостиница «Академическая»
Гостиница находится рядом со станцией метро «Октябрьская». Номерной фонд формируют комфортабельные категории, в которых есть система кондиционирования, удобные кровати, мебель с отделкой из дерева и бесплатный беспроводной доступ Wi-Fi.
Каждый номер включает в себя собственную ванную комнату.
На территории есть бар, где можно перекусить и попробовать вкусный кофе или чай, а также напитки на любой вкус и предпочтение. У гостей есть возможность заказать экспресс-завтрак.
Рядом с гостиницей находятся такие достопримечательности столицы Третьяковская Галерея, Центральный Дом Художника и многие другие. Нескучный Сад в 1,7 км от места размещения. Расстояние до аэропорта — 39,3 км.
Гостиница «Россо Рива»
Находится в деловом центре Москвы на Шлюзовой набережной, недалеко от станции метро «Павелецкая» и главных достопримечательностей города.
Номера различных категорий оснащены отдельной ванной комнатой, удобными спальными местами, сплит-системой, телевизором, холодильником, феном, сейфом и рабочим столом.
В отеле работает ресторан, предлагающий блюда русской и европейской кухни и завтрак по типу «шведский стол».
Рядом расположен Дом музыки – 560 м, музей «МЖД» – 820 м, ТЦ «Павелецкая Плаза» – 980 м. Расстояние до ж/д вокзала – 710 м, до международного аэропорта «Внуково» – 30 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранной гостинице
- Питание: завтраки в гостинице, кроме дня заезда
- Транспортное обслуживание по программе тура
- Экскурсии по программе тура
- Входные билеты в музеи и на объекты экскурсий
- Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Индивидуальный трансфер в отель: от ж/д вокзала - от 3000 руб. /из аэропорта - от 3800 руб. /машина
- Проезд на общественном транспорте
- Питание: обеды и ужины
- Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества.