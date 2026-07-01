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Семейное приключение в осенней Москве

В первый день у вас будет выбор отправиться на экскурсии с гидом или провести день свободно.

Вас ждут легендарная ВДНХ, где сталинский ампир соседствует с космическими кораблями и лунным грунтом, а
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завершить вечер можно будет с детьми в «Москвариуме» или лабиринтах музея иллюзий.

Прогуляетесь по богемному Арбату под уличную музыку, с обязательным касанием Стены Цоя и покорением необычных рекордов в интерактивном музее.

Ступите на парящий мост «Зарядья» над Москвой-рекой, а затем — к сердцу страны, Красной площади, чтобы загадать желание у нулевого километра.

Отправитесь в мини путешествие от панорамы Воробьевых гор до закулисья стадиона «Лужники», где побываете в раздевалке сборной России и на месте VIP-гостя, а между ними — Храм Христа Спасителя и Патриарший мост с видами, от которых захватывает дух.

Семейное приключение в осенней МосквеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Семейное приключение в осенней МосквеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Семейное приключение в осенней МосквеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Свободный день или экскурсии за доп. плату

Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из аэропорта или ж/д вокзала (за доп. плату).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00 / освобождение номеров до 12:00.

Завтрак в день заезда не предоставляется!

Свободный день.

Дополнительно:

  1. Прогулка по ВДНХ (Выставке Достижений Народного хозяйства) – крупнейшему экспозиционному и музейному комплексу в мире, открытому в далеком 1939 году и не раз сменившему свое название. Вы пройдете по Центральной аллее, увидите павильон №1, восстановленные после масштабной реконструкции павильоны в стиле сталинского ампира, а также знаменитые фонтаны «Каменный цветок» и «Дружба народов» – своеобразные символы выставки. Посещение павильона «Макет Москвы».
  2. Экскурсия в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ. Гости познакомятся с историей космических и воздушных путешествий, рассмотрев полномасштабные макеты спутников, планетоходов и космических кораблей, макет знаменитого орбитального комплекса «Мир» в натуральную величину, вернувшийся из космоса спускаемый аппарат космического корабля «Союз ТМА-10 М», настоящий лунный грунт, вертолёт Ка-62 и многое другое. (Стоимость экскурсии – 2200 руб.).
  3. Посещение музея иллюзий – Вселенной развлечения на ВДНХ! – 9увлекательных аттракционов, квестов, музеев и лабиринтов.
  4. Посещение «Москвариума» – уникального аквариума комплекса океанографии и морской биологии (1800 руб.).
  5. Посещение павильона «АТОМ». (Стоимость: от 800 руб – взр., 550 руб. – реб).
  6. Посещение водного шоу в «Москвариуме» с участием морских животных (Стоимость: от 2000 руб. в зависимости от категории места, под запрос).
Свободный день или экскурсии за доп. платуСвободный день или экскурсии за доп. платуСвободный день или экскурсии за доп. платуСвободный день или экскурсии за доп. плату
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Пешеходная экскурсия по Арбату. Посещение Музея рекордов, фактов и приключений «Рекордиум»

10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на общественном транспорте (оплата проезда самостоятельно).

Пешеходная экскурсия по Арбату. Арбат— одна из самых известных пешеходных улиц Москвы, сочетающая историческую архитектуру, культурные объекты и атмосферу творчества.

Здесь можно найти музеи, театры, памятники, а также места для прогулок и отдыха: театр Вахтангова, Стена Цоя, памятник Булату Окуджаве, знаменитый ресторан «Прага», одна из высоток – здание МИДа, сувенирные магазины и многое другое.

Арбат — это не только исторические здания, но и место, где можно насладиться атмосферой творчества, послушать музыку, увидеть работы уличных художников и попробовать местную кухню в ресторанах.

Посещение Музея рекордов, фактов и приключений «Рекордиум» (входной билет) – где отобраны самые захватывающие достижения человечества со всего света, а некоторые из них можно испытать на себе.

Окончание программы на Арбате. Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель.

Самостоятельно вы сможете посетить необычные музеи Арбата – музей Магии, музей парфюмерии, Сенсориум, Музей детства «Сказки Арбат 16»: где оживают чудеса.

Пешеходная экскурсия по Арбату. Посещение Музея рекордов, фактов и приключений «Рекордиум»Пешеходная экскурсия по Арбату. Посещение Музея рекордов, фактов и приключений «Рекордиум»Пешеходная экскурсия по Арбату. Посещение Музея рекордов, фактов и приключений «Рекордиум»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Свободный день или экскурсии за доп. плату

Свободный день.

Дополнительно: Экскурсия в музей-усадьбу «Коломенское» – бывшую летнюю резиденцию московских царей и князей, с которой связаны многие события русской истории.

Экскурсия «Парадная и личная жизнь царя Алексея Михайловича в Коломенском, во дворце». Во время экскурсии туристы представят обстановку и атмосферу резиденции, узнают, какими невиданными диковинами русский царь поражал иностранных послов во время приемов.

А также чем потчевали гостей на царском пиру, какие кубки поднимали за здоровье государя, как проводил свободное время, где работал и отдыхал царь Алексей Михайлович, какое место отводилось банным процедурам в царском быту.

Окончание программы в музее-заповеднике «Коломенское». Самостоятельное возвращение в отель. (стоимость экскурсии– 1950 руб.).

Дополнительно: Посещение парка «Остров мечты» (входной билет) — первого в России крытого круглогодичного парка развлечений.

На территории парка расположены 27 захватывающих аттракционов в 9 тематических зонах: Деревня Смурфиков, Хелло Китти, Черепашки Ниндзя, Гонка мечты, Замок Снежной королевы, Отель Трансильвания, Заброшенный дом, Сказочная деревня, Маугли в стране динозавров.

Стоимость билета – 3100 руб.

Свободный день или экскурсии за доп. платуСвободный день или экскурсии за доп. платуСвободный день или экскурсии за доп. плату
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Прогулка по новому инновационному парку "Зарядье". Пешеходная экскурсия "Красная площадь - начало страны"

10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на общественном транспорте (оплата проезда самостоятельно).

Прогулка по новому инновационному парку «Зарядье». Это не просто зона отдыха, а уникальный культурный центр с интерактивным музеем археологии, флорариумом и амфитеатром на открытом воздухе.

Главная достопримечательность парка – Парящий мост в виде 140-метровой дуги над Москвой-рекой, сложнейшее инженерное сооружение, откуда открывается незабываемый вид на Красную площадь и Кремль.

Пешеходная экскурсия «Красная площадь – начало страны»: мы пройдем по Александровскому саду, осмотрим Манежную площадь и выйдем на центральную площадь и настоящий символ города – Красную площадь.

Обязательно загадаем желание у «нулевого километра» – это бронзовый знак, символизирующий условную начальную точку отсчёта протяжённости автомобильных дорог, которые начинаются в столице.

Увидим великолепный Храм Василия Блаженного, Исторический музей, памятник Минину и Пожарскому, а также полюбуемся знаменитой Спасской башней, по часам которой сверяет время вся Россия.

Обязательно посетим самый популярный и красивейший универмаг – ГУМ, где каждый сможет попробовать знаменитый фирменный ГУМовский десерт – легендарное мороженое.

Окончание программы в центре города. Свободное время. Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дополнительно:

  • экскурсия в Оружейную палату – музей-сокровищницу, в экспозициях которого насчитывается более 4000 уникальных экспонатов (стоимость: 2100 руб. /чел.);
  • экскурсия по территории Московского Кремля – с посещением одного из соборов-музеев на Соборной площади (стоимость: 1800 руб. /чел.).
Прогулка по новому инновационному парку "Зарядье". Пешеходная экскурсия "Красная площадь - начало страны"Прогулка по новому инновационному парку "Зарядье". Пешеходная экскурсия "Красная площадь - начало страны"Прогулка по новому инновационному парку "Зарядье". Пешеходная экскурсия "Красная площадь - начало страны"Прогулка по новому инновационному парку "Зарядье". Пешеходная экскурсия "Красная площадь - начало страны"Прогулка по новому инновационному парку "Зарядье". Пешеходная экскурсия "Красная площадь - начало страны"
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу, Воробьевы горы, Лужники

Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Сдача вещей в камеру хранения отеля.

10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на автобусе.

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу – мы познакомимся со столицей, ее культурой, архитектурным замыслом и историческими фактами.

Увидим самые известные достопримечательности города – центральные площади, памятник Петру I на Москве-реке, Дом Правительства России, здание МГУ, Новодевичий монастырь, здание Президиума РАН, знаменитые сталинские высотки и многое другое.

Во время экскурсии туристы посетят Храм Христа Спасителя (внешний осмотр) – кафедральный собор Русской православной церкви, один из символов Москвы и России.

История этого собора уникальна, а о его возведении известно множество интересных и необычных фактов. Изначально храм строили как архитектурный памятник в честь победы над гегемонией Наполеона.

Также прогуляются по Патриаршему мосту, который заслуженно считается одним из самых впечатляющих в Москве.

Весь мост, по сути, является большой смотровой площадкой, поскольку с него открываются завораживающие виды на центр города и основные достопримечательности Москвы: Кремль, памятник Петру I, Болотный остров, Дом на набережной, Центральный дом художника, Парк Горького и Музеон.

Обязательная остановка на смотровой площадке на Воробьевых гор, откуда открывается завораживающая панорама города.

Уникальная экскурсия на стадион «Лужники» — главный спортивный комплекс России — приглашает всех окунуться в завораживающий мир футбола и развлекательных событий.

В рамках одного экскурсионного тура вы почувствуете себя болельщиком, VIP-гостем, футболистом, тренером и журналистом.

Побываете в раздевалке сборной России и в других самых интересных местах стадиона, которые обычно недоступны зрителям во время массовых мероприятий.

Окончание программы у стадиона «Лужники» (ст. метро Воробьёвы горы). Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель.

Дополнительно: Проезд по Московской канатной дороге — фуникулере, соединяющем смотровую площадку Воробьевых гор и стадион «Лужники» на противоположном берегу Москва-реки (стоимость: 900 рублей).

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу, Воробьевы горы, ЛужникиАвтобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу, Воробьевы горы, ЛужникиАвтобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу, Воробьевы горы, ЛужникиАвтобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу, Воробьевы горы, ЛужникиАвтобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу, Воробьевы горы, ЛужникиАвтобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу, Воробьевы горы, ЛужникиАвтобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу, Воробьевы горы, ЛужникиАвтобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу, Воробьевы горы, Лужники
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, в руб:

«Академическая» 3*. Завтрак «шведский стол»
Размещение 4 дня/3 ночи Доп. ночь
2-местное275003000
1-местное431006000
Доп. место275003000
«Россо-Рива» 4*. Завтрак «шведский стол»
Размещение 4 дня/3 ночи Доп. ночь
2-местное317003750
1-местное517007500
Доп. место317003750

Варианты проживания

Гостиница «Академическая»

3 ночи

Гостиница находится рядом со станцией метро «Октябрьская». Номерной фонд формируют комфортабельные категории, в которых есть система кондиционирования, удобные кровати, мебель с отделкой из дерева и бесплатный беспроводной доступ Wi-Fi.

Каждый номер включает в себя собственную ванную комнату.

На территории есть бар, где можно перекусить и попробовать вкусный кофе или чай, а также напитки на любой вкус и предпочтение. У гостей есть возможность заказать экспресс-завтрак.

Рядом с гостиницей находятся такие достопримечательности столицы Третьяковская Галерея, Центральный Дом Художника и многие другие. Нескучный Сад в 1,7 км от места размещения. Расстояние до аэропорта — 39,3 км.

Гостиница «Академическая»Гостиница «Академическая»Гостиница «Академическая»Гостиница «Академическая»Гостиница «Академическая»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Россо Рива»

3 ночи

Находится в деловом центре Москвы на Шлюзовой набережной, недалеко от станции метро «Павелецкая» и главных достопримечательностей города.

Номера различных категорий оснащены отдельной ванной комнатой, удобными спальными местами, сплит-системой, телевизором, холодильником, феном, сейфом и рабочим столом.

В отеле работает ресторан, предлагающий блюда русской и европейской кухни и завтрак по типу «шведский стол».

Рядом расположен Дом музыки – 560 м, музей «МЖД» – 820 м, ТЦ «Павелецкая Плаза» – 980 м. Расстояние до ж/д вокзала – 710 м, до международного аэропорта «Внуково» – 30 км.

Гостиница «Россо Рива»Гостиница «Россо Рива»Гостиница «Россо Рива»Гостиница «Россо Рива»Гостиница «Россо Рива»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранной гостинице
  • Питание: завтраки в гостинице, кроме дня заезда
  • Транспортное обслуживание по программе тура
  • Экскурсии по программе тура
  • Входные билеты в музеи и на объекты экскурсий
  • Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Индивидуальный трансфер в отель: от ж/д вокзала - от 3000 руб. /из аэропорта - от 3800 руб. /машина
  • Проезд на общественном транспорте
  • Питание: обеды и ужины
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе?

Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Москвы

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