Мои заказы

Семейный тур в Москву: прогулка с фонарщиком, детективная экскурсия и «Мосфильм»

Погулять по «Московскому Голливуду», разгадать тайну Хитровки и посетить зоопарк
Приглашаем в индивидуальный тур по Москве только для вашей семьи.

Вместе с фонарщиком Фаролеро вы погуляете по улочкам столицы, узнаете секреты, которые скрывают старинные дома и их обитатели. И даже побываете
читать дальше

у чёрта на куличках.

Затем будете распутывать детективную историю — мы подготовили для вас увлекательные задания и сюрпризы.

Вы узнаете, куда ведут и что таят в себе московские подземелья, посетите самый старый многоквартирный дом в Москве. А ещё заглянете на киностудию «Мосфильм» — туда, где рождались наши любимые фильмы. Оставили 2 дня свободными, чтобы вы смогли самостоятельно составить программу.

Семейный тур в Москву: прогулка с фонарщиком, детективная экскурсия и «Мосфильм»
Семейный тур в Москву: прогулка с фонарщиком, детективная экскурсия и «Мосфильм»
Семейный тур в Москву: прогулка с фонарщиком, детективная экскурсия и «Мосфильм»
Ближайшие даты:
24
дек3
янв23
янв6
фев6
мар24
апр4
мая
Время начала: 14:00

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой документы, которые подтверждают льготы для скидок на билеты в музеи.

Проживание. Будем жить в отелях 3*: «Русотель», «Ибис Баджет Панфиловская», «Арома-отель на Кожуховской» или «Андрон-Отель на площади Ильича». Размещение в семейных 3-местных номерах. За доплату возможно размещение в отелях 4*.

*Фото отеля взяты с сайта rus-hotel.ru

Питание. В стоимость включены завтраки в отеле. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Комфортабельный автомобиль эконом-класса.

Дети. Участие возможно с любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Театрализованная экскурсия с фонарщиком

Прибытие в отель и заселение — самостоятельно. В 13:00 начнём пешеходную театрализованную экскурсию по столице с фонарщиком Фаролеро. Никаких скучных дат и лекций — фонарщик расскажет увлекательные истории о местных, раскроет секреты старинных домов и покажет таинственные символы, которые мало кто замечает. Завершим экскурсию в центре. Возвращение в отель — самостоятельно.

Театрализованная экскурсия с фонарщикомТеатрализованная экскурсия с фонарщикомТеатрализованная экскурсия с фонарщикомТеатрализованная экскурсия с фонарщиком
2 день

«Детективная Хитровка»: раскрываем московские тайны

После завтрака в 10:00 вас ждёт экскурсия «Детективная Хитровка». Для разгадывания тайн понадобятся помощники от 6 до 14 лет. Встретимся у памятника Кириллу и Мефодию и начнём прогулку. Мы приготовили для вас увлекательные задания и сюрпризы. Вы узнаете, где спрятаны сокровища, куда ведут и что скрывают московские подземелья, а ещё побываете у чёрта на куличках и в самом старом многоквартирном доме в столице.

Возвращение в гостиницу — самостоятельно.

«Детективная Хитровка»: раскрываем московские тайны«Детективная Хитровка»: раскрываем московские тайны«Детективная Хитровка»: раскрываем московские тайны«Детективная Хитровка»: раскрываем московские тайны
3 день

Свободный день

День в вашем распоряжении. Вы можете погулять на ярмарках, покататься на коньках или пройтись по паркам. Советуем посетить новогоднее шоу в Москвариуме на ВДНХ.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
4 день

Московский зоопарк

Позавтракаем и отправимся в Московский зоопарк — самый большой зоологический парк России. Здесь можно увидеть редких животных и птиц.

Возвращение в гостиницу — самостоятельно.

Московский зоопаркМосковский зоопаркМосковский зоопаркМосковский зоопарк
5 день

Посещение киностудии «Мосфильм»

Сегодня вас ждёт увлекательная экскурсия «Московский Голливуд». Посетим киностудию «Мосфильм», узнаем секреты производства фильмов и рассмотрим коллекцию ретротранспорта: от карет до грузовых автомобилей. Завершим экскурсию в центре. Возвращение в отель — самостоятельно.

Посещение киностудии «Мосфильм»Посещение киностудии «Мосфильм»Посещение киностудии «Мосфильм»
6 день

Свободная программа

Свободный день. Вы можете погулять по Центральному парку культуры и отдыха им. Горького, парку искусств «Музеон» или музею-заповеднику «Коломенское». По желанию можно посетить новогодние представления (за доплату). Бронировать билеты на них необходимо заранее.

Свободная программаСвободная программаСвободная программаСвободная программа
7 день

Отъезд

Освобождение номеров — до 12:00. На этом наш тур завершён.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Экскурсии по программе
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Москвы и обратно
  • Обеды и ужины, в том числе праздничный ужин
  • Индивидуальный трансфер - от 3000 ₽
  • Входные билеты в музеи: 6000 ₽ для взрослых и 4000 ₽ для детей
  • Медицинская страховка - от 500 ₽
  • Стоимость тура при размещении в 3-звёздочном отеле:
  • 2 взрослых + ребенок до 12 лет - 109 500 ₽
  • 2 взрослых + ребенок 12-17 лет - 121 000 ₽
  • Стоимость тура при размещении в 4-звёздочном отеле:
  • 2 взрослых + ребенок до 12 лет - 139 500 ₽
  • 2 взрослых + ребенок 12-17 лет - 159 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, 13:00
Завершение: Москва, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 13 туристов
Уже не первый год мы радуем наших путешественников уникальными продуктами. Каждый тур — это не просто маршрут, а интереснейшее приключение и увлекательная история, наполненная удивительными моментами, и мы гордимся тем,
читать дальше

что можем предложить нечто особенное! У нас нет «дежурного меню»: мы создаем предложения, которые соответствуют вашим желаниям, и не заставляем вас переплачивать. Мы предлагаем туры для коротких, сильных и ярких авантюр!

Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Москвы

Похожие туры из Москвы

Я шагаю по Москве. Осенне-зимний тур выходного дня
На автобусе
3 дня
1 отзыв
Я шагаю по Москве. Осенне-зимний тур выходного дня
Начало: Россия, Москва
14 ноя в 10:00
21 ноя в 10:00
от 13 600 ₽ за человека
Хочу в Москву в который раз влюбиться. Весенне-летний тур на 5 дней
На автобусе
5 дней
1 отзыв
Хочу в Москву в который раз влюбиться. Весенне-летний тур на 5 дней
Начало: Москва
28 фев в 10:00
7 мар в 10:00
от 23 000 ₽ за человека
Хочу в Москву в который раз влюбиться. Весенне-летний тур на 4 дня
На автобусе
4 дня
1 отзыв
Хочу в Москву в который раз влюбиться. Весенне-летний тур на 4 дня
Начало: Москва
5 мар в 10:00
12 мар в 10:00
от 19 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Москве
Все туры из Москвы