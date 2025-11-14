После завтрака в 10:00 вас ждёт экскурсия «Детективная Хитровка». Для разгадывания тайн понадобятся помощники от 6 до 14 лет. Встретимся у памятника Кириллу и Мефодию и начнём прогулку. Мы приготовили для вас увлекательные задания и сюрпризы. Вы узнаете, где спрятаны сокровища, куда ведут и что скрывают московские подземелья, а ещё побываете у чёрта на куличках и в самом старом многоквартирном доме в столице.

Возвращение в гостиницу — самостоятельно.