Вместе с фонарщиком Фаролеро вы погуляете по улочкам столицы, узнаете секреты, которые скрывают старинные дома и их обитатели. И даже побываете
Описание тура
Организационные детали
Возьмите с собой документы, которые подтверждают льготы для скидок на билеты в музеи.
Проживание. Будем жить в отелях 3*: «Русотель», «Ибис Баджет Панфиловская», «Арома-отель на Кожуховской» или «Андрон-Отель на площади Ильича». Размещение в семейных 3-местных номерах. За доплату возможно размещение в отелях 4*.
*Фото отеля взяты с сайта rus-hotel.ru
Питание. В стоимость включены завтраки в отеле. Остальное питание оплачивается дополнительно.
Транспорт. Комфортабельный автомобиль эконом-класса.
Дети. Участие возможно с любого возраста.
Программа тура по дням
Театрализованная экскурсия с фонарщиком
Прибытие в отель и заселение — самостоятельно. В 13:00 начнём пешеходную театрализованную экскурсию по столице с фонарщиком Фаролеро. Никаких скучных дат и лекций — фонарщик расскажет увлекательные истории о местных, раскроет секреты старинных домов и покажет таинственные символы, которые мало кто замечает. Завершим экскурсию в центре. Возвращение в отель — самостоятельно.
«Детективная Хитровка»: раскрываем московские тайны
После завтрака в 10:00 вас ждёт экскурсия «Детективная Хитровка». Для разгадывания тайн понадобятся помощники от 6 до 14 лет. Встретимся у памятника Кириллу и Мефодию и начнём прогулку. Мы приготовили для вас увлекательные задания и сюрпризы. Вы узнаете, где спрятаны сокровища, куда ведут и что скрывают московские подземелья, а ещё побываете у чёрта на куличках и в самом старом многоквартирном доме в столице.
Возвращение в гостиницу — самостоятельно.
Свободный день
День в вашем распоряжении. Вы можете погулять на ярмарках, покататься на коньках или пройтись по паркам. Советуем посетить новогоднее шоу в Москвариуме на ВДНХ.
Московский зоопарк
Позавтракаем и отправимся в Московский зоопарк — самый большой зоологический парк России. Здесь можно увидеть редких животных и птиц.
Возвращение в гостиницу — самостоятельно.
Посещение киностудии «Мосфильм»
Сегодня вас ждёт увлекательная экскурсия «Московский Голливуд». Посетим киностудию «Мосфильм», узнаем секреты производства фильмов и рассмотрим коллекцию ретротранспорта: от карет до грузовых автомобилей. Завершим экскурсию в центре. Возвращение в отель — самостоятельно.
Свободная программа
Свободный день. Вы можете погулять по Центральному парку культуры и отдыха им. Горького, парку искусств «Музеон» или музею-заповеднику «Коломенское». По желанию можно посетить новогодние представления (за доплату). Бронировать билеты на них необходимо заранее.
Отъезд
Освобождение номеров — до 12:00. На этом наш тур завершён.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Экскурсии по программе
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты до Москвы и обратно
- Обеды и ужины, в том числе праздничный ужин
- Индивидуальный трансфер - от 3000 ₽
- Входные билеты в музеи: 6000 ₽ для взрослых и 4000 ₽ для детей
- Медицинская страховка - от 500 ₽
- Стоимость тура при размещении в 3-звёздочном отеле:
- 2 взрослых + ребенок до 12 лет - 109 500 ₽
- 2 взрослых + ребенок 12-17 лет - 121 000 ₽
- Стоимость тура при размещении в 4-звёздочном отеле:
- 2 взрослых + ребенок до 12 лет - 139 500 ₽
- 2 взрослых + ребенок 12-17 лет - 159 000 ₽