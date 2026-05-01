1 день

Прибытие. Хамовники. Музей сословий России. По желанию - прогулка по Москве-реке на теплоходе

Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из аэропорта или ж/д вокзала (за доп. плату).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Завтрак в день заезда не предоставляется.

10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на общественном транспорте (оплата проезда самостоятельно).

Прогулка-экскурсия по уникальному району Москвы – Хамовникам, месту сосредоточения художественных музеев, современных арт-объектов, уникальных архитектурных памятников.

Храм Христа Спасителя – одно из самых запоминающихся зданий в архитектурном образе столицы, сохраняющее за собой образ главного храма Отечества.

Патриарший мост заслуженно считается одним из самых впечатляющих в Москве. С него открываются виды на центр города и основные достопримечательности Москвы: Кремль, памятник Петру I, Дом на набережной, Центральный дом художника, Парк Горького и Музеон.

Фабрика «Красный Октябрь» – это Московская кондитерская фабрика, основанная в 1889 году и проработавшая на Берсеневской набережной Москвы более века.

Посещение Музея сословий России (входные билеты) – это уникальное место, где история оживает через экспонаты, связанные с одеждой различных социальных слоёв.

Особенно интересен раздел, посвящённый платью – такому важному элементу одежды, который многому учил и рассказывал о статусе, вкусах и традициях прошлого.

Окончание программы в городе.

Свободное время. Самостоятельное возвращение в гостиницу.

За дополнительную плату:

прогулка по Москве-реке на теплоходе: во время этого незабываемого путешествия Вы сможете насладиться живописными видами исторических зданий, таких как Кремль и Храм Христа Спасителя, а также зелеными парками и современными небоскребами. Стоимость: 1080 руб. /взр. 760 руб. /шк. до 12 лет.

