1 день

Свободный день или экскурсии за доп. плату

Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из аэропорта или ж/д вокзала (за доп. плату).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00 / освобождение номеров до 12:00.

Завтрак в день заезда не предоставляется!

Свободный день.

Дополнительно: Пешеходная экскурсия по Арбату. Арбат— одна из самых известных пешеходных улиц Москвы, сочетающая историческую архитектуру, культурные объекты и атмосферу творчества.

Здесь можно найти музеи, театры, памятники, а также места для прогулок и отдыха: театр Вахтангова, Стена Цоя, памятник Булату Окуджаве, знаменитый ресторан «Прага», одна из высоток – здание МИДа, сувенирные магазины и многое другое.

Арбат — это не только исторические здания, но и место, где можно насладиться атмосферой творчества, послушать музыку, увидеть работы уличных художников и попробовать местную кухню в ресторанах.

Посещение Музея рекордов, фактов и приключений «Рекордиум» (входной билет) – где отобраны самые захватывающие достижения человечества со всего света, а некоторые из них можно испытать на себе (стоимость экскурсии 1900 руб.).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160