Посетить усадьбы Островского и Левитана, осмотреть старинные церкви и насладиться русской кухней
Вы посетите усадьбу драматурга Александра Островского, в окрестностях которой он нашёл вдохновение для многих своих произведений. Побываете в доме художника Исаака Левитана, запечатлевшего эти места на своих полотнах.
В завершение первого дня вас ждёт ужин-пикник с русскими блюдами под аккомпанемент баяна, а во второй — речной круиз на теплоходе по Волге.
апр
мая
мая
июн
июн
июн
июн
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|15 400 ₽
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Программа тура по дням
Усадьба Островского и пикник на берегу Волги
Встретимся в Москве и к обеду прибудем в село Щелыково. Подкрепившись в кафе, осмотрим усадьбу Александра Островского, в которой драматург создал множество пьес и придумал образ сказочной Снегурочки.
Затем отправимся в Кинешму и разместимся в отеле. После устроим пикник с разносолами, морсом, домашними пирожками и шуйскими наливками на берегу Волги, послушаем баяниста. Вечером останется свободное время.
Кинешма, Плёс и круиз по Волге
После завтрака освободим номера и поближе познакомимся с Кинешмой. Пройдёмся по Волжскому бульвару, историческому центру города, посетим Троицко-Успенский собор, заложенный в 18-м веке.
Позже отправимся в 3-часовой круиз по Волге. С воды осмотрим просторы, упомянутые Островским в пьесе «Бесприданница», выпьем чаю или кофе.
Прибудем в город русского пейзажа — живописный и уютный Плёс, вдохновлявший многих художников. Прогуляемся среди старинных церквушек и заглянем в дом-музей Исаака Левитана.
После обеда направимся обратно в Москву. Если позволит время, остановимся в Приволжске и полюбуемся выставкой ювелирных изделий на заводе «Красная Пресня».
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Москва, станция метро «Новогиреево», выход № 1, 07:15Завершение: Москва, вечер
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.