Выходные в Кинешме и Плёсе с круизом по Волге и пикником на берегу
Групповой тур в Москве

Посетить усадьбы Островского и Левитана, осмотреть старинные церкви и насладиться русской кухней

Приглашаем в короткое путешествие к берегам Волги.

Вы посетите усадьбу драматурга Александра Островского, в окрестностях которой он нашёл вдохновение для многих своих произведений. Побываете в доме художника Исаака Левитана, запечатлевшего эти места на своих полотнах.

В завершение первого дня вас ждёт ужин-пикник с русскими блюдами под аккомпанемент баяна, а во второй — речной круиз на теплоходе по Волге.
Выходные в Кинешме и Плёсе с круизом по Волге и пикником на берегу
Выходные в Кинешме и Плёсе с круизом по Волге и пикником на берегу
Выходные в Кинешме и Плёсе с круизом по Волге и пикником на берегу
Выходные в Кинешме и Плёсе с круизом по Волге и пикником на берегу
Выходные в Кинешме и Плёсе с круизом по Волге и пикником на берегу
Выходные в Кинешме и Плёсе с круизом по Волге и пикником на берегу
Выходные в Кинешме и Плёсе с круизом по Волге и пикником на берегу
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет15 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Программа тура по дням

1 день

Усадьба Островского и пикник на берегу Волги

Встретимся в Москве и к обеду прибудем в село Щелыково. Подкрепившись в кафе, осмотрим усадьбу Александра Островского, в которой драматург создал множество пьес и придумал образ сказочной Снегурочки.

Затем отправимся в Кинешму и разместимся в отеле. После устроим пикник с разносолами, морсом, домашними пирожками и шуйскими наливками на берегу Волги, послушаем баяниста. Вечером останется свободное время.

Усадьба Островского и пикник на берегу ВолгиУсадьба Островского и пикник на берегу ВолгиУсадьба Островского и пикник на берегу ВолгиУсадьба Островского и пикник на берегу ВолгиУсадьба Островского и пикник на берегу Волги
2 день

Кинешма, Плёс и круиз по Волге

После завтрака освободим номера и поближе познакомимся с Кинешмой. Пройдёмся по Волжскому бульвару, историческому центру города, посетим Троицко-Успенский собор, заложенный в 18-м веке.

Позже отправимся в 3-часовой круиз по Волге. С воды осмотрим просторы, упомянутые Островским в пьесе «Бесприданница», выпьем чаю или кофе.

Прибудем в город русского пейзажа — живописный и уютный Плёс, вдохновлявший многих художников. Прогуляемся среди старинных церквушек и заглянем в дом-музей Исаака Левитана.

После обеда направимся обратно в Москву. Если позволит время, остановимся в Приволжске и полюбуемся выставкой ювелирных изделий на заводе «Красная Пресня».

Кинешма, Плёс и круиз по ВолгеКинешма, Плёс и круиз по ВолгеКинешма, Плёс и круиз по ВолгеКинешма, Плёс и круиз по ВолгеКинешма, Плёс и круиз по Волге

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро «Новогиреево», выход № 1, 07:15
Завершение: Москва, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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