На цветение сирени в Липецкую область из Москвы: Богородицк, Елец и природа
Побывать на фестивале в дендропарке, увидеть бирюзовые озёра Кондуков и рассмотреть кружево в музее
Начало: Москва, станция метро «Каширская» (БКЛ), выход 1, ...
16 мая в 07:00
18 700 ₽ за человека
Вояж по Касимовскому тракту с чаем из самовара, татарским обедом и мастер-классом
Объехать 4 города, научиться писать арабской вязью, посетить музеи Есенина, колоколов и самоваров
Начало: Москва, станция метро «Котельники», 7:45
21 мар в 07:45
23 мая в 07:45
17 900 ₽ за человека
Родные просторы вблизи златоглавой: древние города, мастер-классы, застолья и отдых на пасеке
Изучить Москву, Владимир и Суздаль, сделать свечу и крем, налепить пельменей и напиться чая с мёдом
Начало: Ж/д вокзал Москвы, время по договорённости
7 мар в 10:00
28 мар в 10:00
42 900 ₽ за человека
В края озёрные да обители островные: автобусный тур на Селигер и Валдай
Посетить Нилову пустынь и Иверский монастырь, отведать рыбных блюд и узнать, как отливают колокола
Начало: Москва, станция метро «Водный стадион», 7:00
1 мая в 07:00
9 мая в 07:00
17 500 ₽ за человека
Железнодорожный вояж из Москвы в Сортавалу: «Рускеала» и Мраморный каньон
Прокатиться на ретропоезде, погрузиться в карельскую сагу и полюбоваться лучшими видами
Начало: Москва, Ленинградский вокзал, 16:50 (отправление п...
20 фев в 16:50
27 фев в 16:50
25 700 ₽ за человека
На поезде к жемчужинам Кавказа: города, горы, кухня, традиции 5 республик
Отдохнуть в Домбае и на Эльбрусе, изучить Владикавказ, Грозный, Дербент, посмотреть национальные шоу
Начало: Москва, Казанский вокзал, 11:00
27 апр в 11:00
18 авг в 11:00
128 400 ₽ за человека
В Тулу и Елец на поезде из Москвы
Научиться печь тульские пряники, побывать в доме, где жил И.А. Бунин, и посмотреть мини-спектакль
Начало: Киевский вокзал, Москва, отправление поезда в 22:0...
17 апр в 22:05
9 окт в 22:05
39 900 ₽ за человека
Маленькое весеннее путешествие на поезде из Москвы: Коссово, Брест, Мир и Минск и тысяча тюльпанов
Белорусский Вояж. Тюльпановая столица Беларуси - Тышковичи, погружение в историю и культуру
Начало: Москва, Белорусский вокзал, 18:18
30 апр в 18:18
55 300 ₽ за человека
