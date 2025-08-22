-
Индивидуальный квест по Старой Москве
В игровой форме познакомиться со столицей, найти места киносъёмок и дома с историей
Пешком по страницам истории Москвы: персональное погружение в тайны Кремля и легенды авиации
Узнать, почему начался Чумной бунт и посетить парк на месте первого московского аэродрома
Индивидуальное путешествие сквозь века: тайны и предания старой Москвы и Заречья
Изучить символы столицы и узнать, когда она стала златоглавой и по какой улице возили дань ордынцам
