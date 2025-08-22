Мои заказы

Туры со скидкой в Москве до 40%

Найдено 3 тура в категории «Скидки» в Москве, цены от 6000 ₽, скидки до 40%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Индивидуальный квест по Старой Москве
Пешая
2 дня
-
40%
5 отзывов
Индивидуальный квест по Старой Москве
В игровой форме познакомиться со столицей, найти места киносъёмок и дома с историей
Начало: Станция метро «Курская», время по договорённости
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
6000 ₽10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Пешком по страницам истории Москвы: персональное погружение в тайны Кремля и легенды авиации
Пешая
2 дня
-
30%
Пешком по страницам истории Москвы: персональное погружение в тайны Кремля и легенды авиации
Узнать, почему начался Чумной бунт и посетить парк на месте первого московского аэродрома
Начало: Москва, точное место вам сообщат дополнительно, 11...
Сегодня в 15:00
29 авг в 11:00
13 300 ₽19 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальное путешествие сквозь века: тайны и предания старой Москвы и Заречья
Пешая
2 дня
-
30%
Индивидуальное путешествие сквозь века: тайны и предания старой Москвы и Заречья
Изучить символы столицы и узнать, когда она стала златоглавой и по какой улице возили дань ордынцам
Начало: Москва, точное место по договорённости, 11:00. По ...
Сегодня в 11:00
11 сен в 11:00
12 250 ₽17 500 ₽ за всё до 10 чел.

