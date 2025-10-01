Туры из аэропорта Москвы

Найдено 3 тура в категории «Из аэропорта» в Москве, цены от €1799. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Ретрит в Гоа с посещением покинутого города Хампи (перелёты включены)
На автобусе
14 дней
Ретрит в Гоа с посещением покинутого города Хампи (перелёты включены)
Помедитировать и заняться йогой с гуру, насладиться пляжным отдыхом и увидеть руины древней империи
Начало: Аэропорт Шереметьево, вылет в 18:25
1 окт в 18:25
€1799 за человека
Тур в Москву только для вас двоих с проживанием в роскошном отеле
На машине
На теплоходе
3 дня
Тур в Москву только для вас двоих с проживанием в роскошном отеле
Узнать роковые истории любви известных людей, прокатиться на теплоходе и погрузиться в романтику
Начало: Москва, встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзал...
30 мая в 08:00
27 июн в 08:00
65 000 ₽ за всё до 2 чел.
Экспедиция по Африке: Замбия и Ботсвана в формате «всё включено»
На вертолёте
9 дней
Экспедиция по Африке: Замбия и Ботсвана в формате «всё включено»
Порыбачить на реке Замбези, отправиться на сафари и подняться на вертолёте над водопадом Виктория
Начало: Аэропорт Домодедово, вылет в 21:30
29 мая в 08:00
$4800 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Из аэропорта»

Самые популярные туры этой рубрики в Москве
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Ретрит в Гоа с посещением покинутого города Хампи (перелёты включены)
  2. Тур в Москву только для вас двоих с проживанием в роскошном отеле
  3. Экспедиция по Африке: Замбия и Ботсвана в формате «всё включено»
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Кремль
  2. Третьяковская галерея
  3. Петергоф
  4. Выборгский замок
  5. Рускеала
  6. Москва-Сити
  7. Соборная площадь
  8. Старый Арбат
  9. Храм Христа Спасителя
  10. Зарядье
Сколько стоит тур в Москве в мае 2025
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